LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИГРОВЫЕ МОНИТОРЫ ULTRAGEAR С ПЕРВОЙ В МИРЕ ПАНЕЛЬЮ OLED 240 ГЦ

СЕУЛ, 12 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) представляет на выставке CES 2023 обновленную линейку игровых OLED-мониторов премиум-класса UltraGear™ (модели 27GR95QE и 45GR95QE). Новые мониторы UltraGear подтверждают лидерство LG в стремительно растущей категории OLED и продолжающееся укрепление ее позиций на мировом рынке игровых мониторов.



Новые 27- и 45-дюймовые модели оснащаются первыми в мире OLED-панелями с частотой 240 Гц1, которые производятся исключительно компанией LG, и обеспечивают рекордное время переключения 0,03 миллисекунды от "серого к серому" (Gray-to-Gray, GTG), в дополнение к превосходному качеству изображения с самоподсвечивающимися пикселями, точными, реалистичными цветами и бесконечной контрастностью. Благодаря этим передовым технологиям новейшие модели игровых мониторов полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым потребителями к игровым мониторам.







27-дюймовый игровой OLED-монитор с невиданным быстродействием

Игровой монитор LG UltraGear OLED (модель 27GR95QE) обеспечивает уровень производительности, необходимый для максимальной отдачи от новейших игр; его OLED-дисплей с разрешением QHD (2 560 x 1 440 пикселей) поддерживает частоту обновления 240 Гц и впечатляющее время отклика 0,03 мс (GTG) для поразительно плавной игры с низкими задержками. Он также обеспечивает 98,5% охвата цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая насыщенную графику, которая полностью передает замысел разработчиков игр и цифровых художников, которые их создают. В дополнение к этому, антибликовая панель с низким уровнем отражения (Anti-glare& LowReflection, AGLR) облегчает просмотр изображения на экране, чтобы пользователи могли наслаждаться игровым процессом без отвлекающих факторов, независимо от условий внешней освещенности.







Благодаря поддержке адаптивной синхронизации частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR), совместимости с NVIDIA G-SYNC и FreeSync Premium, 27-дюймовый LG UltraGear обеспечивает плавную визуализацию с минимумом разрывов и прерываний. Монитор поддерживает спецификации HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, он оснащен 4-контактным разъемом для гарнитуры, что дает пользователям возможность наслаждаться реалистичным пространственным звуком DTS Headphone:X. Входящий в комплект пульт дистанционного управления обеспечивает простое и удобное управление дисплеем. Кроме того, дополнительные удобства предоставляют возможность программирования горячих клавиш.







Погружение на новый уровень с 45-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем

Модель 45GR95QE, удостоенная награды CES 2023 Innovation Award, является первым 45-дюймовым изогнутым игровым OLED-монитором LG с соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD (3 440 x 1 440 пикселей). Это также первый 45-дюймовый монитор с изгибом экрана 800R: новый впечатляющий форм-фактор, разработанный для обеспечения игровых возможностей нового уровня. Матовая изогнутая OLED-панель монитора UltraGear с антибликовым покрытием и низким уровнем отражения (Anti-glare& LowReflection), сертифицированная ведущей мировой экспертной организацией UL Solutions как продукт с низким уровнем излучения синего света, более безопасна для глаз, чем обычная ЖК-панель, а это значит, что пользователи могут играть дольше с меньшим дискомфортом для глаз.





Впечатляющая изогнутая OLED-панель 45GR95QE обеспечивает контрастность 1 500 000:1 и 98,5-процентный охват по стандарту DCI-P3, обеспечивая яркие цвета, глубокий черный цвет и четкое изображение, которые помимо придания реалистичности происходящему на экране также способствуют лучшей концентрации внимания игрока. Как и его 27-дюймовый аналог, 45-дюймовая модель имеет время отклика 0,03 мс GTG и частоту обновления 240 Гц. Используя колоссальный потенциал OLED, 45GR95QE обеспечивает полное погружение в игру.

«Благодаря нашим передовым в отрасли технологиям отображения, эти игровые мониторы обеспечивают быстродействие, необходимое для игровых состязаний, а также качество изображения, придающее больший реализм всему происходящему», – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Будучи первопроходцем в области игровых технологий, LG и дальше намерена создавать совершенно новые возможности для пользователей благодаря своим высокопроизводительным игровым мониторам LG UltraGear, представленным различными размерами и форм-факторами, чтобы обеспечить потребности любого геймера».

Посетители выставки CES 2023, которая пройдет с 5 по 8 января, могут посетить стенд №15501 в выставочном центре Las Vegas Convention Center, чтобы познакомиться с новейшими игровыми OLED-мониторами UltraGear. Новейшие игровые OLED-мониторы LG будут доступны для предварительного заказа в США с 12 декабря. В январе они появятся на ключевых рынках Северной Америки и Азии, в феврале – в Европе, а в последующие месяцы – на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Технические характеристики:







Игровой монитор LG UltraGear

OLED (27GR95QE)



Игровой монитор LG UltraGear

Curved OLED (45GR95QE) Тип дисплея OLED (AGLR) OLED (AGLR) Размер экрана 27-inch 45-inch Разрешение QHD (2560 x 1440) WQHD (3440 x 1440) Цветовое пространство DCI-P3 98,5% DCI-P3 98,5% Коэффициент контрастности 1 500 000:1 1 500 000:1 Частота обновления 240 Гц 240 Гц Время отклика 0,03 мс GTG 0,03 мс GTG Радиус изгиба экрана - 800R HDR HDR10 HDR10 Возможности подключения HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Восходящий x 2 Нисходящий 4-контактный выход на наушники или гарнитуру (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Восходящий x 2 Нисходящий 4-контактный выход на наушники или гарнитуру (DTS HP:X) Встроенная акустика - - Пульт ДУ Да Да Подставка Наклон: -5º до +15º Высота: 110 мм Поворот: ±10º Вращение экрана: 90° (против часовой стрелки) Наклон: -5º до +15º Высота: 110 мм Поворот: ±10º Вращение экрана: Недоступно







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1 По состоянию на 12 декабря 2022 года на рынке не были представлены другие OLED-мониторы с частотой обновления 240 Гц.