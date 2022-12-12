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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИГРОВЫЕ МОНИТОРЫ ULTRAGEAR С ПЕРВОЙ В МИРЕ ПАНЕЛЬЮ OLED 240 ГЦ
СЕУЛ, 12 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) представляет на выставке CES 2023 обновленную линейку игровых OLED-мониторов премиум-класса UltraGear™ (модели 27GR95QE и 45GR95QE). Новые мониторы UltraGear подтверждают лидерство LG в стремительно растущей категории OLED и продолжающееся укрепление ее позиций на мировом рынке игровых мониторов.
Новые 27- и 45-дюймовые модели оснащаются первыми в мире OLED-панелями с частотой 240 Гц1, которые производятся исключительно компанией LG, и обеспечивают рекордное время переключения 0,03 миллисекунды от "серого к серому" (Gray-to-Gray, GTG), в дополнение к превосходному качеству изображения с самоподсвечивающимися пикселями, точными, реалистичными цветами и бесконечной контрастностью. Благодаря этим передовым технологиям новейшие модели игровых мониторов полностью отвечают всем требованиям, предъявляемым потребителями к игровым мониторам.
27-дюймовый игровой OLED-монитор с невиданным быстродействием
Игровой монитор LG UltraGear OLED (модель 27GR95QE) обеспечивает уровень производительности, необходимый для максимальной отдачи от новейших игр; его OLED-дисплей с разрешением QHD (2 560 x 1 440 пикселей) поддерживает частоту обновления 240 Гц и впечатляющее время отклика 0,03 мс (GTG) для поразительно плавной игры с низкими задержками. Он также обеспечивает 98,5% охвата цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая насыщенную графику, которая полностью передает замысел разработчиков игр и цифровых художников, которые их создают. В дополнение к этому, антибликовая панель с низким уровнем отражения (Anti-glare& LowReflection, AGLR) облегчает просмотр изображения на экране, чтобы пользователи могли наслаждаться игровым процессом без отвлекающих факторов, независимо от условий внешней освещенности.
Благодаря поддержке адаптивной синхронизации частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR), совместимости с NVIDIA G-SYNC и FreeSync Premium, 27-дюймовый LG UltraGear обеспечивает плавную визуализацию с минимумом разрывов и прерываний. Монитор поддерживает спецификации HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, он оснащен 4-контактным разъемом для гарнитуры, что дает пользователям возможность наслаждаться реалистичным пространственным звуком DTS Headphone:X. Входящий в комплект пульт дистанционного управления обеспечивает простое и удобное управление дисплеем. Кроме того, дополнительные удобства предоставляют возможность программирования горячих клавиш.
Погружение на новый уровень с 45-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем
Модель 45GR95QE, удостоенная награды CES 2023 Innovation Award, является первым 45-дюймовым изогнутым игровым OLED-монитором LG с соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD (3 440 x 1 440 пикселей). Это также первый 45-дюймовый монитор с изгибом экрана 800R: новый впечатляющий форм-фактор, разработанный для обеспечения игровых возможностей нового уровня. Матовая изогнутая OLED-панель монитора UltraGear с антибликовым покрытием и низким уровнем отражения (Anti-glare& LowReflection), сертифицированная ведущей мировой экспертной организацией UL Solutions как продукт с низким уровнем излучения синего света, более безопасна для глаз, чем обычная ЖК-панель, а это значит, что пользователи могут играть дольше с меньшим дискомфортом для глаз.
Впечатляющая изогнутая OLED-панель 45GR95QE обеспечивает контрастность 1 500 000:1 и 98,5-процентный охват по стандарту DCI-P3, обеспечивая яркие цвета, глубокий черный цвет и четкое изображение, которые помимо придания реалистичности происходящему на экране также способствуют лучшей концентрации внимания игрока. Как и его 27-дюймовый аналог, 45-дюймовая модель имеет время отклика 0,03 мс GTG и частоту обновления 240 Гц. Используя колоссальный потенциал OLED, 45GR95QE обеспечивает полное погружение в игру.
«Благодаря нашим передовым в отрасли технологиям отображения, эти игровые мониторы обеспечивают быстродействие, необходимое для игровых состязаний, а также качество изображения, придающее больший реализм всему происходящему», – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Будучи первопроходцем в области игровых технологий, LG и дальше намерена создавать совершенно новые возможности для пользователей благодаря своим высокопроизводительным игровым мониторам LG UltraGear, представленным различными размерами и форм-факторами, чтобы обеспечить потребности любого геймера».
Посетители выставки CES 2023, которая пройдет с 5 по 8 января, могут посетить стенд №15501 в выставочном центре Las Vegas Convention Center, чтобы познакомиться с новейшими игровыми OLED-мониторами UltraGear. Новейшие игровые OLED-мониторы LG будут доступны для предварительного заказа в США с 12 декабря. В январе они появятся на ключевых рынках Северной Америки и Азии, в феврале – в Европе, а в последующие месяцы – на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Технические характеристики:
Игровой монитор LG UltraGear
OLED (27GR95QE)
|Игровой монитор LG UltraGear
Curved OLED (45GR95QE)
Тип дисплея
OLED (AGLR)
OLED (AGLR)
Размер экрана
27-inch
45-inch
Разрешение
QHD (2560 x 1440)
WQHD (3440 x 1440)
Цветовое пространство
DCI-P3 98,5%
DCI-P3 98,5%
Коэффициент контрастности
1 500 000:1
1 500 000:1
Частота обновления
240 Гц
240 Гц
Время отклика
0,03 мс GTG
0,03 мс GTG
Радиус изгиба экрана
-
800R
|HDR
HDR10
HDR10
Возможности подключения
HDMI 2.1 x 2
DisplayPort 1.4 x 1
USB 3.0 x 1 Восходящий
x 2 Нисходящий
4-контактный выход на наушники или гарнитуру (DTS HP:X)
HDMI 2.1 x 2
DisplayPort 1.4 x 1
USB 3.0 x 1 Восходящий
x 2 Нисходящий
4-контактный выход на наушники или гарнитуру (DTS HP:X)
Встроенная акустика
|-
|-
Пульт ДУ
|Да
|Да
Подставка
Наклон: -5º до +15º
Высота: 110 мм
Поворот: ±10º
Вращение экрана: 90° (против часовой стрелки)
Наклон: -5º до +15º
Высота: 110 мм
Поворот: ±10ºВращение экрана: Недоступно
# # #
1 По состоянию на 12 декабря 2022 года на рынке не были представлены другие OLED-мониторы с частотой обновления 240 Гц.
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