САУНДБАРЫ LG 2023 УЛУЧШАЮТ ДОМАШНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ ЗВУКОМ И УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

СЕУЛ, 27 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) на выставке CES в Лас-Вегасе в январе представит линейку саундбаров 2023 года, включая совершенно новые модели SC9 и SE6. Новые саундбары, превосходно сочетающиеся с линейками телевизоров LG 2023, демонстрируют выдающиеся потребительские качества благодаря мощному, чистому звучанию, широкому набору практичных, удобных функций и элегантному дизайну.







Новые модели саундбаров LG предлагают органичную интеграцию с телевизорами компании, обеспечивая удобство использования и более мощное, достоверное звучание, благодаря которому домашние развлечения становятся еще более захватывающими. В сочетании друг с другом саундбар LG и телевизор LG представляют такие новейшие функции как WOW Orchestra1 , использующая все аудиоканалы двух устройств для создания расширенного звукового пространства с улучшенной высотой, глубиной и мощностью. Саундбары LG 2023 и телевизоры LG создают еще больше синергии для достижения великолепного многопланового звучания, позволяющего слушателям наслаждаться Dolby Atmos и IMAX высокого качества с поддержкой DTS:X.







Аудио решения компании премиум-класса для домашних развлечений также предоставляют интуитивно понятный интерфейс Home Dashboard на телевизорах LG, что дает пользователям возможность легко управлять настройками саундбара и использовать режимы звучания совместно с телевизором2. Кроме того, WOWCAST позволяет саундбарам моделей 2023 года подключаться к телевизорам LG без проводов, обеспечивая удобство и более аккуратный вид гостиной без ущерба для качества звука.







Помимо расширенного набора функций и более удобного использования, новые саундбары отличаются изысканным дизайном, который дополняет минималистичный внешний вид новейших телевизоров LG и безупречно вписывается в самые разные интерьеры. Новый кронштейн3 дает пользователям возможность разместить саундбар LG непосредственно под телевизором LG, формируя визуально гармоничный и роскошный внешний вид. Кронштейн, который крепится к задней панели совместимого телевизора LG, можно использовать для настенного или навесного монтажа новых саундбаров на высоте или в месте, обеспечивающем для пользователей наилучшее звучание. Удобный кронштейн помогает сохранить пространство просмотра свободным от нагромождения кабелей и избавляет пользователей от необходимости сверлить отверстия в стене.









Саундбары 2023 обеспечивают достоверное воспроизведение и повышенную четкость звучания для более полноценного домашнего кинопросмотра благодаря технологии LG Triple Sound Technology, которая включает в себя первый в мире динамик с тройным излучателем (Triple Up-Firing Speaker). В новой для этого года технологии пространственного звучания Triple Level Spatial Sound используется анализ каналов, осуществляемый 3D-движком на основе модели передаточной функции слухового аппарата человека (Head Related Transfer Function, HRTF) для добавления виртуального среднего уровня. В результате получается необычайно реалистичное звучание с убедительным восприятием пространства, которое переносит слушателя в центр впечатляющей акустической сцены.

Пользователи также смогут услышать разницу в звучании благодаря функции LG Triple Sound Optimizer, которая интеллектуально повышает эффективность новых саундбаров, и насладиться улучшенным звучанием благодаря функции Smart Up-mixer, которая преобразует двухканальный звук в превосходный многоканальный объемный. Усовершенствованная система LG AI Room Calibration анализирует особенности помещения, а затем применяет эту информацию к настройкам саундбаров для достижения большей точности в низкочастотном диапазоне. Она также разделяет частоты фронтального канала для улучшения общего баланса, четкости вокальных выступлений, диалогов в кино и достоверности звукового образа.

В новых моделях реализована передовая функция LG AI Sound Pro. Обеспечивая превосходное звучание для любого типа контента, будь то фильмы, спортивные мероприятия, игры или музыка, AI Sound Pro анализирует аудиосигнал и автоматически применяет наиболее подходящие настройки.

В ответ на разнообразные потребности современных потребителей в домашних развлечениях новые саундбары LG совместимы с широким спектром услуг, устройств и возможностей подключения. Пользователи могут получить удовольствие от воспроизведения звука в формате lossless (без потерь) при прослушивании любимых исполнителей и мелодий на таких сервисах потоковой передачи музыки, как Tidal Connect, с высоким качеством звучания.

Новейшие саундбары LG поддерживают переменную частоту обновления (VRR, Variable Refresh Rate) для уменьшения разрывов изображения и автоматический режим низкой задержки (ALLM, Auto Low Latency Mode) для устранения замедлений, а также позволяют передавать изображение в формате 4K/120 Гц.

Один из новых саундбаров LG, который будет представлен на выставке CES 2023, SE6, обладает компактным форм-фактором, идеально подходящим для небольших помещений, и современным дизайном, хорошо сочетающимся практически с любым стилем интерьера. Несмотря на самые миниатюрные размеры в линейке саундбаров LG, новая элегантная модель оснащена четырьмя пассивными динамиками, которые обеспечивают превосходное звучание с мощными басами. SE6 также поддерживает Dolby Atmos для кинематографического звука, позволяющего оживить контент.

Саундбары LG 2023 года будут представлены на выставке CES 2023 с 5 по 8 января на стенде компании (#15501, Центральный зал, Las Vegas Convention Center). Следите за всеми интересными анонсами LG на CES, используя тэг #LGCES2023 в социальных сетях.

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1 WOWCAST может использоваться с саундбарами с поддержкой Wi-Fi-соединения. Поддержка WOW Orchestra будет выполнена с помощью обновления программного обеспечения Android.

2 Эта функция будет добавлена через обновление программного обеспечения

3 Кронштейн и модель SC9 совместимы с OLED телевизорами LG серий C 2022 и 2023 годов