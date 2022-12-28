LG ОБЪЯВЛЯЕТ О ГЛОБАЛЬНОМ НАЧАЛЕ ПРОДАЖ ИННОВАЦИОННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ LG THINQ UP

СЕУЛ, 28 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) объявила о глобальном запуске обновляемой бытовой техники LG ThinQ™ UP, включая холодильники, стиральные и сушильные машины, духовые шкафы и посудомоечные машины. Бытовая техника LG, которая может адаптироваться к уникальным потребностям и меняющемуся образу жизни каждого покупателя, дает пользователям возможность воспользоваться новыми функциями без необходимости совершать дополнительные покупки. Линейка LG ThinQ UP, представленная в Южной Корее в январе 2022 года, начнет распространяться на международном рынке с марта 2023 года в США, а затем появится и на других ключевых рынках.

Бытовая техника LG ThinQ UP, созданная в соответствии с ориентированной на потребителя концепцией EvolvingwithYou («Развиваемся вместе с вами»), может добавлять новые функции на протяжении всего срока службы, предоставляя пользователям больше преимуществ с течением времени. LG будет постоянно разрабатывать простые в установке обновления программного обеспечения и аппаратные дополнения, предлагая специализированные опции и новые удобства с учетом особенностей использования и пожеланий владельцев бытовой техники ThinQ UP.

Одна из пользовательских функций, доступных для загрузки в 2023 году – это режим Laundry Saver Mode («Режим сохранности белья»), который может быть применен к моделям сушилок с ThinQ UP. Эта функция очень полезна в тех случаях, когда вы не можете сразу разгрузить сушильную машину. Режим Laundry Saver поддерживает вращение барабана после завершения цикла (и до тех пор, пока дверца сушильной машины не будет открыта), чтобы предотвратить появление складок и запахов. Еще одна предлагаемая функция – улучшенный контроль яркости в ночное время для холодильников с ThinQ UP, который смягчает внутреннее освещение холодильника в ночное время, чтобы не «слепить» пользователей, когда они открывают дверцу. Все новые функции программного обеспечения являются опциональными и могут быть легко загружены через приложение LG ThinQ1.

«LG ThinQ UP – это новая парадигма в индустрии бытовой техники, инновационное решение, обеспечивающее небывалые потребительские преимущества и дифференцированный пользовательский опыт», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «Мы и впредь будем предлагать утонченные решения для комфортной жизни, которые обеспечивают персонализированную эффективность, удобные функции и настраиваемую возможность модернизации».

Посетители могут ознакомиться со всеми последними инновациями LG, включая новую бытовую технику ThinQ UP, на стенде компании (#15501, Las Vegas Convention Center) на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января.

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