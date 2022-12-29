LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАЗЛИЧНЫЕ РОСКОШНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ЛИНЕЙКОЙ LG SIGNATURE ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ CES 2023

СЕУЛ, 29 декабря 2022 года— LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 линейку бытовой техники LG SIGNATURE второго поколения. Предлагая неподвластный времени дизайн и инновационные технологии для более удобной, стильной и экологичной жизни дома, новые изысканные продукты будут представлены в зоне LG SIGNATURE на стенде LG под девизом LiveBeyond («Жить на полную»).

Спустя семь лет после появления LG SIGNATURE продолжает заново определять концепцию ультра-премиум, предлагая элегантную, высокотехнологичную бытовую технику и решения для дома, которые поднимают эффективность, дизайн и удобство использования на новую высоту. Оставаясь верной философии бренда и высочайшему качеству, линейка второго поколения добавляет различные функции и технологии, которые предоставляют еще больше удобства, а также новые цвета, материалы и отделку, которые придают дому более элегантный и минималистичный вид.







Среди моделей, представленных на выставке CES, можно будет увидеть совершенно новый многодверный холодильник LG SIGNATURE с 4 дверями и функцией Dual InstaView™, пару из стиральной и сушильной машин с 7-дюймовыми сенсорными ЖК-панелями, микроволновую печь для установки над кухонной плитой с умной функцией InstaView™, а также двойной выдвижной духовой шкаф со встроенными камерами и функцией автоматической установки времени и температуры. Среди других продуктов LG SIGNATURE, представленных на выставке, можно отметить кондиционер, очиститель воздуха, OLED-телевизор и винный шкаф.

Выставочная зона LG SIGNATURE, включающая гостиную, прачечную и кухню, была создана в партнерстве с итальянским брендом дизайнерской мебели Molteni&C. Эстетически изысканные, технологически продвинутые продукты линейки LG SIGNATURE будут дополнены в каждом стильном интерьере великолепными предметами мебели от Molteni&C.

«Бытовая техника LG SIGNATURE второго поколения сочетает в себе наши эксклюзивные технологии, множество улучшенных функций для удобства и эффективности, а также великолепный современный дизайн для умной, рациональной и более роскошной жизни дома», – сказал Лю Дже-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

Посетители стенда LG (#15501, Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас) на выставке CES 2023 с 5 по 8 января смогут увидеть все последние инновации компании в области стиля жизни, включая бытовую технику LG SIGNATURE второго поколения