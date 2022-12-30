LG ПРЕДСТАВИТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ — ПЫЛЕСОС CORDZERO A9 KOMPRESSOR С ПАРОВОЙ ШВАБРОЙ

СЕУЛ, 30 декабря 2022 года — LG Electronics (LG) представит на выставке CES 2023 новый пылесос CordZero A9 Kompressor™ с паровой насадкой Steam Power Mop. Новая модель, получившая награду за инновации CES 2023, является первым беспроводным пылесосом, оснащенным функцией очистки паром. CordZero A9 Kompressor также поставляется с инновационной док-станцией All-in-One Tower, предназначенной для хранения, подзарядки и автоматической очистки пылесборника.







Новейший пылесос LG CordZero, оснащенный съемной насадкой Steam Power Mop, предлагает функции влажной и паровой уборки, обеспечивая удобную и эффективную чистку поверхностей без использования моющих средств. В режиме паровой уборки температура рабочей поверхности швабры составляет около 60°C, что помогает CordZero A9 Kompressor удалять пятна с напольных покрытий намного легче, чем при обычной влажной уборке. По данным международной организации по тестированию и сертификации Intertek, разогретые паром накладки LG более эффективно, чем обычная влажная швабра, отделяют от пола такие вещества, как затвердевший шоколад1









Насадка Steam Power Mop также оснащена двойными датчиками, которые помогают предотвратить перегрев парогенератора насадки, а также усовершенствованной автоматической системой подачи воды, которая сохраняет насадку влажной во время уборки. Для безопасности пользователя, если насадка поднимается с пола или остается неподвижной в течение примерно 20 секунд, подача пара отключается, а вращение накладок останавливается примерно через минуту бездействия2 В новом беспроводном вертикальном пылесосе LG также используется технология Axial Turbo Cyclone™, которая помогает удалять пыль и мусор с пола и других поверхностей помещения с помощью мощного втягивания воздуха.

Пылесос CordZero A9 Kompressor с насадкой Steam Power Mop комплектуется док-станцией All-in-One Tower. Это компактная станция с функцией быстрой зарядки оснащена сменным мешком для сбора пыли, автоматической системой опорожнения пылесборника и интуитивно понятным дисплеем, на котором в режиме реального времени отображается информация о состоянии пылесоса. Док-станция LG All-in-One Tower также оснащена тремя различными мелодиями оповещения на выбор и удобным хранилищем для аксессуаров пылесоса CordZero.

«Наш новый CordZero A9 Kompressor с насадкой Steam Power Mop - это действительно универсальное решение для уборки, которое дает пользователям возможность очистить любую поверхность в доме благодаря эффективному всасыванию, влажной и сухой обработке», – сказал Лю Чжэ-Чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – «LG и впредь намерена выпускать инновационные бытовые приборы и устройства для уборки, чтобы сделать дом более здоровым, а жизнь – лучше».

Посетители стенда LG (#15501, Las Vegas Convention Center) на выставке CES 2023 с 5 по 8 января в Лас-Вегасе смогут ознакомиться со всеми новинками бытовой техники компании, включая новый вертикальный пылесос CordZero с насадкой Steam Power Mop и док-станцией All-in-One Tower.

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1Протестировано Intertek в июне 2022 года. Сравнение работы насадки SteamPowerMopNozzle в режиме паровой швабры и в режиме влажной уборки при удалении затвердевшего шоколада путем прохождения устройства вперед-назад по твердому (ПВХ) полу. Эффективность уборки может варьироваться в зависимости от условий использования.

2 Подача пара автоматически прекращается, если насадка поднята или отклонена от пола, и в течение примерно 20 секунд не было обнаружено никакого движения. Вращение насадки автоматически прекращается, если в течение примерно одной минуты не было обнаружено никакого движения.