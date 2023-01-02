ТЕЛЕВИЗОРЫ LG OLED 2023 ПОДНИМАЮТ ИММЕРСИВНОСТЬ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЛАС ВЕГАС, 2 января 2023 года— LG Electronics (LG) представила линейку телевизоров 2023 года, хедлайнером которой стала наиболее совершенная серия OLED-телевизоров. Благодаря высокому качеству изображения с самоподсвечивающимися пикселями премиум-класса, мощным технологиям обработки изображений и усовершенствованной платформе webOS, предлагающей еще больше интеллектуальных функций и сервисов, новейшие OLED-телевизоры компании поднимают уровень впечатлений от просмотра так, как это может сделать только LG OLED.

Спустя десятилетие после того, как LG представила миру первый в истории телевизор OLED с большим экраном, она продолжает занимать лидирующие позиции на рынке телевизоров премиум-класса. Передовые OLED-телевизоры компании уже 11 лет подряд получают награду за инновации на выставке CES и постоянно совершенствуются, обеспечивая потребителей еще большими преимуществами. LG OLED известны своим исключительным качеством изображения, обеспечивающим яркие, точные оттенки с глубоким черным цветом и бесконечным коэффициентом контрастности для создания невероятно реалистичных изображений.









Помимо воплощения эффекта глубокого погружения при просмотре, технология самоподсвечивающихся пикселей LG позволила компании создать беспрецедентные, визуально удивительные форм-факторы телевизоров, в том числе такие первые на рынке, как сворачиваемый LG SIGNATURE OLED R и сгибаемый LG OLED Flex. Являясь дважды призером CES 2023 Innovation Award, телевизор LG OLED Flex победил в номинации «Лучшая инновация» в категории «Игры».

Модельный ряд OLED-телевизоров LG 2023 возглавляют новейшие модели серий Z3, G3 и C3 OLED evo. Эти новые улучшенные телевизоры обеспечивают более высокую яркость и правильную цветопередачу, а также удивительную четкость и детализацию благодаря точной, эффективной технологии LG OLED evo и новому процессору α9 AI Processor 6 поколения (Gen6).









В новейшем процессоре серии Alpha используется наиболее совершенная технология глубокого обучения LG с поддержкой искусственного интеллекта для обеспечения превосходного качества изображения и звука. Технология AI Picture Pro теперь предлагает улучшенное масштабирование для большей четкости и улучшенное динамическое отображение тонов, которое помогает раскрыть глубину и детали в каждом кадре. В AI Picture Pro также интегрирована технология обработки изображения, которая обнаруживает и детализирует важные объекты, такие как лица людей, чтобы придать им более реалистичное качество HDR. Помимо точной настройки воспроизведения изображения, процессор α9 AI Processor Gen6 обеспечивает работу функции LG AI Sound Pro, которая помогает зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране, передавая виртуальный объемный звук 9.1.2 через встроенную акустическую систему телевизоров.

Другим значительным усовершенствованием, примененным в OLED-дисплеях серии evo G3 в этом году, является технология LG Brightness Booster Max, которая объединяет в себе совершенно новую архитектуру управления светом и алгоритмы усиления интенсивности света для увеличения яркости на 70%i. Яркость определяется и контролируется попиксельно, что позволяет получить более четкие и реалистичные изображения.









Модели LG G3 OLED evo 2023 года также отличаются эстетическим обновлением благодаря внедрению ультра-плавного дизайна One Wall Designii. Не оставляя видимых зазоров при настенном монтаже, модели этого года придают гостиной стильный и непринужденный элегантный вид.











Кроме того, LG продолжает использовать свое технологическое лидерство не только для создания продуктов и услуг для лучшей жизни. Телевизоры LG OLED 2023 разработаны с заботой об окружающей среде, начиная с производства и заканчивая утилизацией, создавая устойчивые циклы. Телевизоры LG OLED не имеют блока подсветки, а это означает, что для производства каждого телевизора требуется меньше материалов, чем для производства обычного светодиодного телевизора. Они также используют многие компоненты, изготовленные из переработанного пластика, и даже поставляются в эко-упаковке из перерабатываемых материалов с одноцветной печатью. Комфортные для просмотра, все телевизоры LG OLED 2023 года прошли сертификацию TÜV Rheinland на низкий уровень излучения синего света и отсутствие мерцания от UL Solutions.

Телевизоры LG OLED также представляют обновленный, более персонализированный пользовательский интерфейс в 2023 году. Оснащенные последней версией webOS, модели этого года представляют All New Home, переработанный пользовательский интерфейс (UI), который предоставляет множество вариантов персонализации и больше удобства, чем когда-либо. Новые «Quick Cards» предлагают пользователям легкий доступ к контенту и услугам, которые они используют чаще всего, — все они сгруппированы в логические категории, такие как «Домашний офис», «Игры», «Музыка» и «Спорт». Более продвинутая webOS от LG позволяет каждому, кто использует телевизор, получать персональные рекомендации, адаптированные к их собственным предпочтениям, которые определяются на основе истории просмотров и привычек просмотра.

В дополнение к персонализированному пользовательскому опыту на телевизорах LG OLED есть AI Concierge, который предоставляет каждому пользователю тщательно подобранный список вариантов контента на основе его прошлого использования и поисковых запросов, а также даёт им выбор наиболее популярного контента для просмотра.

Разработанные для первоклассных домашних кинотеатров, телевизоры LG OLED продолжают поддерживать возможности улучшения изображения и звука Dolby Vision и Dolby Atmos. Более того, телевизоры LG этого года предоставляют бесшовную интеграцию с новейшими саундбарами LG, обеспечивая выдающийся многоканальный объемный звук с улучшенным качеством IMAX на основе DTS:X. Телевизор LG и саундбар LG также объединяются, чтобы предложить функцию WOW Orchestra3, которая использует преимущества аудиоканалов обоих продуктов для создания более мощного и захватывающего звука.

Как и следовало ожидать, модели LG OLED 2023 года поддерживают широкий спектр функций, совместимых с HDMI 2.1a. Они также являются первыми телевизорами, сертифицированными организацией HDMI для недавно анонсированного стандарта Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). QMS-VRR может устранить мгновенный «черный экран», который иногда возникает при переключении между контентом, воспроизводимым с разных устройств-источников, подключенных через порты телевизора, совместимые с HDMI 2.1a.4

Телевизоры LG OLED с технологией самоподсвечивающихся пикселей могут похвастаться временем отклика 0,1 миллисекунды, малой задержкой ввода и поддержкой до четырех портов, совместимых с HDMI2.1a, и отлично подходят для гейминга. Телевизоры LG OLED также оснащены Game Optimizer, позволяющей пользователям быстро выбирать игровые функции и переключаться между ними, например, между пресетами отображения игрового жанра. Настройки для G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium и переменной частоты обновления (VRR) также легко доступны в Game Optimizer.

Ультрасовременные телевизоры LG OELD 2023 года будут представлены на выставке CES 2023 с 5 по 8 января на стенде компании (№ 15501, Центральный зал, Конференц-центр Лас-Вегаса). Следите за всеми захватывающими анонсами LG на выставке CES по хэштегу #LGCES2023 в социальных сетях.

# # #

1 Относится к моделям G3 с диагональю 55/65/77 дюймов.

2 Относится только к моделям серии G

3 Будет применено при обновлении программного обеспечения

4 Доступно только при использовании исходных устройств HDMI 2.1 QMS, сертифицированных VRR.

i Используется в моделях G3 с диагональю 55/65/75 дюймов.

ii Только для моделей серии G.