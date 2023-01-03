ЭЛЕГАНТНАЯ ЛИНЕЙКА НОУТБУКОВ LG GRAM 2023 ГОДА ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

LG gram

Ultraslim

(15Z90RT) LG gram

Style

(16Z90RS) LG gram

Style

(14Z90RS) LG gram 2-в-1

(16T90R) LG gram 2-в-1

(14T90R) Размер дисплея 15,6-дюймовый 16-дюймовый 14-дюймовый 16-дюймовый 14-дюймовый Разрешение FHD

(1920 x 1080) OLED WQXGA+ (3200 x 2000) OLED WQXGA+ (2880 x 1800) OLED WQXGA (2560 x 1600) сенсорный IPS дисплей, защитное стекло Corning®

Gorilla Glass®

Victus® WUXGA (1920 x 1200) сенсорный IPS дисплей, защитное стекло Corning®

Gorilla Glass®

Victus® Яркость (Тип.) 400 нит 400 нит 400 нит 350 нит 350 нит Частота обновления 60 Гц 120 Гц 90 Гц 60 Гц 60 Гц Вес, г 998 г 1230 г 999 г 1480 г 1250 г Габариты 356,0 x 227,45 x 10,99

-12,55 мм 355,1 x 241,3 x

15,9 мм 311,6 x

213,9 x

15,9 мм 356,6 x

248,3 x

16,95 мм 314 x

219,5 x

16,75 мм Батарея 60 Вт*ч 80 Вт*ч 72 Вт*ч 80 Вт*ч 72 Вт*ч Процессор Intel Raptor Lake P (28 Вт) Core 13-го поколения Графика Графическое ядро Intel Iris Xe Память 8 Гб / 16 Гб / 32 Гб LPDDR5 Объем хранения данных 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб (Gen4 NVMe™) Динамики 2,0 Вт x 2 3,0 Вт x 2 2,0 Вт x 2 2,0 Вт x 2 2,0 Вт x 2 Стандарт надежности Армейский стандарт MIL-810H Порты ввода-вывода 2x Type C (TBT4, PD), 1x Type C (PD), H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2,

Micro SD, H/P Программное

обеспечение LG Smart Assistant

LG Glance LG Smart Assistant,

LG Glance by Mirametrix®,

PCmover Professional LG Smart Assistant

LG Glance by Mirametrix®,PCmover Professional,

Wacom notes,

Bamboo Paper

LG Pen Settings Web-камера Камера FHD IR Аксессуары Перо-стилус LG (Wacom AES 2.0 & WGP)

Адаптер USB-C на HDMI

LG gram 17

(17Z90R) LG gram 16

(16Z90R) LG gram 15

(15Z90R) LG gram 14

(14Z90R) Размер дисплея 17-дюймовый 16-дюймовый 15,6-дюймовый 14-дюймовый Разрешение WQXGA

(2560 x 1600) IPS WQXGA

(2560 x 1600) IPS FHD

(1920 x 1080) IPS WUXGA

(1920 x 1200) IPS Яркость (Тип.) 350 нит / 400 нит (VRR) Частота обновления 31-144 Гц (VRR), 60 Гц (нормальная) 60 Гц 60 Гц Вес 1350 г (iGPU)

1450 г (dGPU) 1199 г (iGPU)

1299 г (dGPU) 1140 г 999 г Габариты 378,8 x 258,8

x 17,8 мм 355,1 x 242,3

x 16,8 мм 356,1 x 222,9 x

17,4 мм 312 x 213,9 x

16,8 мм Батарея 80 Вт*ч (iGPU)

90 Вт*ч (dGPU) 80 Вт*ч (iGPU)

90 Вт*ч (dGPU) 80 Вт*ч 72 Вт*ч Процессор Intel Raptor Lake P (28 Вт) Core 13-го поколения Графика NVIDIA GeForce RTX 3050 4 Гб графический процессор для ноутбуков Память 8 Гб / 16 Гб / 32 Гб LPDDR5 Накопитель 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб (Gen4 NVMe™) Динамики 2,0 Вт x 2 (iGPU),

3,0 Вт x 2 (dGPU) 2,0 Вт x 2 (iGPU),

3,0 Вт x 2 (dGPU) 1,5 Вт x 2 1,5 Вт x 2 Накопитель MIL-STD-810G Порты ввода-вывода* 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P Программное обеспечение LG Smart Assistant, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional Web-камера Web-камера Full HD с ИК-сенсором

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— LG Electronics (LG) представляет на выставке CES 2023 расширенную линейку LG gram, которая предлагает больше разнообразных решений, чем когда-либо, благодаря появлению новых впечатляющих моделей gram Ultraslim и gram Style. Ноутбуки LG gram по-прежнему обеспечивают мощность и мобильность, объединяя премиальные характеристики в элегантных, ультралегких форм-факторах, обеспечивая удобство использования и высокую производительность.Главным хедлайнером экспозиции LG gram на выставке CES 2023 является совершенно новый LG gram Ultraslim (модель 15Z90RT), самая тонкая модель gram. Ultraslim – это ноутбук, разработанный для пользователей, стремящихся к максимальной портативности. Его ультралегкий вес составляет всего 998 граммов, а глубина (в закрытом состоянии) – всего 10,99 миллиметра, что соответствует толщине смартфона или блокнота. Несмотря на то, что это самый тонкий LG gram в линейке 2023, 15Z90RT сохраняет впечатляющее качество изображения и вычислительную мощность, поскольку оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с антибликовым покрытием (Anti-glare Low Reflection, AGLR) и процессором Intel® 13-го поколения Raptor Lake с производительными ядрами (P-Cores). Еще больше повышает портативность новой модели ультракомпактный адаптерНоутбуки LG gram Style, предлагаемые в 16- и 14-дюймовых версиях (модели 16Z90RS и 14Z90RS), разработаны для людей, которые любят выражать свой уникальный стиль, где бы они ни находились. Обе модели gram Style имеют элегантный дизайн с эффектом стеклянной поверхности, который придает каждому из доступных вариантов цвета динамическое сияние и изменение, которое движется и смещается в зависимости от освещения и угла. Упор на дизайн сохраняется и на внутренней поверхности новых моделей, где «скрытая» сенсорная панель с мягкой светодиодной подсветкой загорается при прикосновении пользователя.Пользователи ноутбуков LG gram Style, несмотря на повышенное внимание к эстетике, получают гораздо больше, чем просто привлекательный внешний вид. Каждый из ноутбуков оснащен дисплеем 16:10, OLED с антибликовым низкоотражающим покрытием (AGLR) и высокой частотой обновления, а также процессором Intel 13-го поколения Raptor Lake P-Core и твердотельным накопителем (SSD) Gen4 NVMe™. Как и все остальные модели в широкой линейке gram 2023, 16Z90RS и 14Z90RS поддерживают интерфейсы Thunderbolt 4 и HDMI, а также предлагают атмосферный звук с Dolby Atmos, который является новинкой для LG gram в этом году.Наряду с новыми для 2023 года моделями Ultraslim и Style, в линейке этого года представлены новые ноутбуки gram 17, 16, 15 и 14 (модели 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R и 14Z90R). Каждая из них обеспечивает характерную для бренда комбинацию высокой производительности и легкого, компактного дизайна. Новейшие 17- и 16-дюймовые модели, которые отлично подходят для продуктивной работы и развлечений, оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce™ RTX 3050 4GB Laptop, процессором Intel Raptor Lake P Core 13-го поколения и твердотельным накопителем Gen4 NVMe™. Каждая из новых моделей весит менее 1,45 кг – несмотря на наличие большой батареи, способной обеспечить более 20 часов воспроизведения видео на одном заряде, – и поставляется с тем же удобным компактным адаптером, который входит в комплект поставки модели gram Ultraslim.Новейшие модели LG gram также обладают превосходным качеством изображения: во всех моделях используется панель IPS с антибликовым покрытием. Новинка этого года, поддержка переменной частоты обновления (VRR), даст пользователям LG gram возможность наслаждаться плавной графикой без разрывов и замираний во время игр, а добавление Dolby Atmos обеспечит захватывающий звук, который поможет оживить фильмы, музыку и игры.LG gram 2-в-1 и +view для LG gram также представлены обновленными моделями 2023 года. Новый 2-в-1, который выпускается в 16- и 14-дюймовых размерах (модели 16T90R и 14T90R), обеспечивает пользователям свободу переключения между ноутбуком и планшетом, или наоборот, когда они захотят. Наряду с 4-сторонней супертонкой рамкой, а также прочным и тонким алюминиевым корпусом, новейший "трансформируемый" LG gram предлагает набор предустановленных приложений для заметок и рисования, оптимизированных для использования с пером LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Кроме того, портативный монитор LG +view для LG gram (модель 16MR70) дает пользователям возможность удвоить площадь экрана и наслаждаться многозадачностью, где бы они ни находились. Последняя версия портативного экрана LG, усовершенствованная специально к новому году, оснащена двумя портами USB Type-C™, что обеспечивает одновременное подключение к двум устройствам и удобство двусторонней подачи питания.«С появлением совершенно новых моделей gram Ultraslim и gram Style линейка LG gram 2023 года становится еще более разнообразной», – сказал Со Ен-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Будучи ведущим брендом на рынке ультралегких ноутбуков в течение последнего десятилетия, LG gram и дальше будет представлять новые форм-факторы, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и вкусы потребителей во всем мире».Посетители выставки CES 2023 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января смогут ознакомиться с новейшими продуктами LG gram на стенде LG (#15501, Las Vegas Convention Center). Новая линейка LG gram будет запущена во всем мире, начиная со следующего месяца в Южной КорееУльтракомпактный адаптер входит в комплектацию серии 2023 LG gram, которые продаются на некоторых рынках.Модели 17Z90R и 16Z90R оснащены аккумулятором емкостью 90 Вт*ч.Подтверждено в ходе тестирования, проведенного LG, яркость дисплея менее 150 нит, беспроводная связь отключена, контент воспроизводится через Microsoft Movies & TV, наушники подключены.Переменная частота обновления (VRR) поддерживается только в моделях 17Z90R и 16Z90R с опцией GPU.Дата начала продаж может отличаться в зависимости от модели и рынка.