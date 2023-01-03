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ЭЛЕГАНТНАЯ ЛИНЕЙКА НОУТБУКОВ LG GRAM 2023 ГОДА ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
О бренде 01/03/2023
ЛАС ВЕГАС, 3 января 2023 года— LG Electronics (LG) представляет на выставке CES 2023 расширенную линейку LG gram, которая предлагает больше разнообразных решений, чем когда-либо, благодаря появлению новых впечатляющих моделей gram Ultraslim и gram Style. Ноутбуки LG gram по-прежнему обеспечивают мощность и мобильность, объединяя премиальные характеристики в элегантных, ультралегких форм-факторах, обеспечивая удобство использования и высокую производительность.
LG gram Ultraslim
Главным хедлайнером экспозиции LG gram на выставке CES 2023 является совершенно новый LG gram Ultraslim (модель 15Z90RT), самая тонкая модель gram. Ultraslim – это ноутбук, разработанный для пользователей, стремящихся к максимальной портативности. Его ультралегкий вес составляет всего 998 граммов, а глубина (в закрытом состоянии) – всего 10,99 миллиметра, что соответствует толщине смартфона или блокнота. Несмотря на то, что это самый тонкий LG gram в линейке 2023, 15Z90RT сохраняет впечатляющее качество изображения и вычислительную мощность, поскольку оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с антибликовым покрытием (Anti-glare Low Reflection, AGLR) и процессором Intel® 13-го поколения Raptor Lake с производительными ядрами (P-Cores). Еще больше повышает портативность новой модели ультракомпактный адаптер1.
LG gram Style
Ноутбуки LG gram Style, предлагаемые в 16- и 14-дюймовых версиях (модели 16Z90RS и 14Z90RS), разработаны для людей, которые любят выражать свой уникальный стиль, где бы они ни находились. Обе модели gram Style имеют элегантный дизайн с эффектом стеклянной поверхности, который придает каждому из доступных вариантов цвета динамическое сияние и изменение, которое движется и смещается в зависимости от освещения и угла. Упор на дизайн сохраняется и на внутренней поверхности новых моделей, где «скрытая» сенсорная панель с мягкой светодиодной подсветкой загорается при прикосновении пользователя.
Пользователи ноутбуков LG gram Style, несмотря на повышенное внимание к эстетике, получают гораздо больше, чем просто привлекательный внешний вид. Каждый из ноутбуков оснащен дисплеем 16:10, OLED с антибликовым низкоотражающим покрытием (AGLR) и высокой частотой обновления, а также процессором Intel 13-го поколения Raptor Lake P-Core и твердотельным накопителем (SSD) Gen4 NVMe™. Как и все остальные модели в широкой линейке gram 2023, 16Z90RS и 14Z90RS поддерживают интерфейсы Thunderbolt 4 и HDMI, а также предлагают атмосферный звук с Dolby Atmos, который является новинкой для LG gram в этом году.
Наряду с новыми для 2023 года моделями Ultraslim и Style, в линейке этого года представлены новые ноутбуки gram 17, 16, 15 и 14 (модели 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R и 14Z90R). Каждая из них обеспечивает характерную для бренда комбинацию высокой производительности и легкого, компактного дизайна. Новейшие 17- и 16-дюймовые модели, которые отлично подходят для продуктивной работы и развлечений, оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce™ RTX 3050 4GB Laptop, процессором Intel Raptor Lake P Core 13-го поколения и твердотельным накопителем Gen4 NVMe™. Каждая из новых моделей весит менее 1,45 кг – несмотря на наличие большой батареи2, способной обеспечить более 20 часов воспроизведения видео на одном заряде3, – и поставляется с тем же удобным компактным адаптером, который входит в комплект поставки модели gram Ultraslim.
Новейшие модели LG gram также обладают превосходным качеством изображения: во всех моделях используется панель IPS с антибликовым покрытием. Новинка этого года, поддержка переменной частоты обновления (VRR) 4, даст пользователям LG gram возможность наслаждаться плавной графикой без разрывов и замираний во время игр, а добавление Dolby Atmos обеспечит захватывающий звук, который поможет оживить фильмы, музыку и игры.
LG gram 2-в-1 и +view для LG gram также представлены обновленными моделями 2023 года. Новый 2-в-1, который выпускается в 16- и 14-дюймовых размерах (модели 16T90R и 14T90R), обеспечивает пользователям свободу переключения между ноутбуком и планшетом, или наоборот, когда они захотят. Наряду с 4-сторонней супертонкой рамкой, а также прочным и тонким алюминиевым корпусом, новейший "трансформируемый" LG gram предлагает набор предустановленных приложений для заметок и рисования, оптимизированных для использования с пером LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Кроме того, портативный монитор LG +view для LG gram (модель 16MR70) дает пользователям возможность удвоить площадь экрана и наслаждаться многозадачностью, где бы они ни находились. Последняя версия портативного экрана LG, усовершенствованная специально к новому году, оснащена двумя портами USB Type-C™, что обеспечивает одновременное подключение к двум устройствам и удобство двусторонней подачи питания.
«С появлением совершенно новых моделей gram Ultraslim и gram Style линейка LG gram 2023 года становится еще более разнообразной», – сказал Со Ен-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Будучи ведущим брендом на рынке ультралегких ноутбуков в течение последнего десятилетия, LG gram и дальше будет представлять новые форм-факторы, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и вкусы потребителей во всем мире».
Посетители выставки CES 2023 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января смогут ознакомиться с новейшими продуктами LG gram на стенде LG (#15501, Las Vegas Convention Center). Новая линейка LG gram будет запущена во всем мире, начиная со следующего месяца в Южной Корее5.
Технические характеристики:
# # #
1Ультракомпактный адаптер входит в комплектацию серии 2023 LG gram, которые продаются на некоторых рынках.
2Модели 17Z90R и 16Z90R оснащены аккумулятором емкостью 90 Вт*ч.
3Подтверждено в ходе тестирования, проведенного LG, яркость дисплея менее 150 нит, беспроводная связь отключена, контент воспроизводится через Microsoft Movies & TV, наушники подключены.
4Переменная частота обновления (VRR) поддерживается только в моделях 17Z90R и 16Z90R с опцией GPU.
5Дата начала продаж может отличаться в зависимости от модели и рынка.
LG gram Ultraslim
Главным хедлайнером экспозиции LG gram на выставке CES 2023 является совершенно новый LG gram Ultraslim (модель 15Z90RT), самая тонкая модель gram. Ultraslim – это ноутбук, разработанный для пользователей, стремящихся к максимальной портативности. Его ультралегкий вес составляет всего 998 граммов, а глубина (в закрытом состоянии) – всего 10,99 миллиметра, что соответствует толщине смартфона или блокнота. Несмотря на то, что это самый тонкий LG gram в линейке 2023, 15Z90RT сохраняет впечатляющее качество изображения и вычислительную мощность, поскольку оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с антибликовым покрытием (Anti-glare Low Reflection, AGLR) и процессором Intel® 13-го поколения Raptor Lake с производительными ядрами (P-Cores). Еще больше повышает портативность новой модели ультракомпактный адаптер1.
LG gram Style
Ноутбуки LG gram Style, предлагаемые в 16- и 14-дюймовых версиях (модели 16Z90RS и 14Z90RS), разработаны для людей, которые любят выражать свой уникальный стиль, где бы они ни находились. Обе модели gram Style имеют элегантный дизайн с эффектом стеклянной поверхности, который придает каждому из доступных вариантов цвета динамическое сияние и изменение, которое движется и смещается в зависимости от освещения и угла. Упор на дизайн сохраняется и на внутренней поверхности новых моделей, где «скрытая» сенсорная панель с мягкой светодиодной подсветкой загорается при прикосновении пользователя.
Пользователи ноутбуков LG gram Style, несмотря на повышенное внимание к эстетике, получают гораздо больше, чем просто привлекательный внешний вид. Каждый из ноутбуков оснащен дисплеем 16:10, OLED с антибликовым низкоотражающим покрытием (AGLR) и высокой частотой обновления, а также процессором Intel 13-го поколения Raptor Lake P-Core и твердотельным накопителем (SSD) Gen4 NVMe™. Как и все остальные модели в широкой линейке gram 2023, 16Z90RS и 14Z90RS поддерживают интерфейсы Thunderbolt 4 и HDMI, а также предлагают атмосферный звук с Dolby Atmos, который является новинкой для LG gram в этом году.
Наряду с новыми для 2023 года моделями Ultraslim и Style, в линейке этого года представлены новые ноутбуки gram 17, 16, 15 и 14 (модели 17Z90R, 16Z90R, 15Z90R и 14Z90R). Каждая из них обеспечивает характерную для бренда комбинацию высокой производительности и легкого, компактного дизайна. Новейшие 17- и 16-дюймовые модели, которые отлично подходят для продуктивной работы и развлечений, оснащены графическим процессором NVIDIA GeForce™ RTX 3050 4GB Laptop, процессором Intel Raptor Lake P Core 13-го поколения и твердотельным накопителем Gen4 NVMe™. Каждая из новых моделей весит менее 1,45 кг – несмотря на наличие большой батареи2, способной обеспечить более 20 часов воспроизведения видео на одном заряде3, – и поставляется с тем же удобным компактным адаптером, который входит в комплект поставки модели gram Ultraslim.
Новейшие модели LG gram также обладают превосходным качеством изображения: во всех моделях используется панель IPS с антибликовым покрытием. Новинка этого года, поддержка переменной частоты обновления (VRR) 4, даст пользователям LG gram возможность наслаждаться плавной графикой без разрывов и замираний во время игр, а добавление Dolby Atmos обеспечит захватывающий звук, который поможет оживить фильмы, музыку и игры.
LG gram 2-в-1 и +view для LG gram также представлены обновленными моделями 2023 года. Новый 2-в-1, который выпускается в 16- и 14-дюймовых размерах (модели 16T90R и 14T90R), обеспечивает пользователям свободу переключения между ноутбуком и планшетом, или наоборот, когда они захотят. Наряду с 4-сторонней супертонкой рамкой, а также прочным и тонким алюминиевым корпусом, новейший "трансформируемый" LG gram предлагает набор предустановленных приложений для заметок и рисования, оптимизированных для использования с пером LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Кроме того, портативный монитор LG +view для LG gram (модель 16MR70) дает пользователям возможность удвоить площадь экрана и наслаждаться многозадачностью, где бы они ни находились. Последняя версия портативного экрана LG, усовершенствованная специально к новому году, оснащена двумя портами USB Type-C™, что обеспечивает одновременное подключение к двум устройствам и удобство двусторонней подачи питания.
«С появлением совершенно новых моделей gram Ultraslim и gram Style линейка LG gram 2023 года становится еще более разнообразной», – сказал Со Ен-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – «Будучи ведущим брендом на рынке ультралегких ноутбуков в течение последнего десятилетия, LG gram и дальше будет представлять новые форм-факторы, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности и вкусы потребителей во всем мире».
Посетители выставки CES 2023 в Лас-Вегасе с 5 по 8 января смогут ознакомиться с новейшими продуктами LG gram на стенде LG (#15501, Las Vegas Convention Center). Новая линейка LG gram будет запущена во всем мире, начиная со следующего месяца в Южной Корее5.
Технические характеристики:
LG gram
Ultraslim
(15Z90RT)
LG gram
Style
(16Z90RS)
LG gram
Style
(14Z90RS)
LG gram 2-в-1
(16T90R)
LG gram 2-в-1
(14T90R)
Размер дисплея
15,6-дюймовый
16-дюймовый
14-дюймовый
16-дюймовый
14-дюймовый
Разрешение
FHD
(1920 x 1080) OLED
WQXGA+ (3200 x 2000) OLED
WQXGA+ (2880 x 1800) OLED
WQXGA (2560 x 1600) сенсорный IPS дисплей, защитное стекло Corning®
Gorilla Glass®
Victus®
WUXGA (1920 x 1200) сенсорный IPS дисплей, защитное стекло Corning®
Gorilla Glass®
Victus®
Яркость (Тип.)
400 нит
400 нит
400 нит
350 нит
350 нит
Частота обновления
60 Гц
120 Гц
90 Гц
60 Гц
60 Гц
Вес, г
998 г
1230 г
999 г
1480 г
1250 г
Габариты
356,0 x 227,45 x 10,99
-12,55 мм
355,1 x 241,3 x
15,9 мм
311,6 x
213,9 x
15,9 мм
356,6 x
248,3 x
16,95 мм
314 x
219,5 x
16,75 мм
Батарея
60 Вт*ч
80 Вт*ч
72 Вт*ч
80 Вт*ч
72 Вт*ч
Процессор
Intel Raptor Lake P (28 Вт) Core 13-го поколения
Графика
Графическое ядро Intel Iris Xe
Память
8 Гб / 16 Гб / 32 Гб LPDDR5
Объем хранения данных
256 Гб / 512 Гб / 1 Тб (Gen4 NVMe™)
Динамики
2,0 Вт x 2
3,0 Вт x 2
2,0 Вт x 2
2,0 Вт x 2
2,0 Вт x 2
Стандарт надежности
Армейский стандарт MIL-810H
Порты ввода-вывода
2x Type C (TBT4, PD), 1x Type C (PD), H/P
2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P
2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2,
Micro SD, H/P
Программное
обеспечение
LG Smart Assistant
LG Glance
LG Smart Assistant,
LG Glance by Mirametrix®,
PCmover Professional
LG Smart Assistant
LG Glance by Mirametrix®,PCmover Professional,
Wacom notes,
Bamboo Paper
LG Pen Settings
Web-камера
Камера FHD IR
Аксессуары
Перо-стилус LG (Wacom AES 2.0 & WGP)
Адаптер USB-C на HDMI
LG gram 17
(17Z90R)
LG gram 16
(16Z90R)
LG gram 15
(15Z90R)
LG gram 14
(14Z90R)
Размер дисплея
17-дюймовый
16-дюймовый
15,6-дюймовый
14-дюймовый
Разрешение
WQXGA
(2560 x 1600) IPS
WQXGA
(2560 x 1600) IPS
FHD
(1920 x 1080) IPS
WUXGA
(1920 x 1200) IPS
Яркость (Тип.)
350 нит / 400 нит (VRR)
Частота обновления
31-144 Гц (VRR), 60 Гц (нормальная)
60 Гц
60 Гц
Вес
1350 г (iGPU)
1450 г (dGPU)
1199 г (iGPU)
1299 г (dGPU)
1140 г
999 г
Габариты
378,8 x 258,8
x 17,8 мм
355,1 x 242,3
x 16,8 мм
356,1 x 222,9 x
17,4 мм
312 x 213,9 x
16,8 мм
Батарея
80 Вт*ч (iGPU)
90 Вт*ч (dGPU)
80 Вт*ч (iGPU)
90 Вт*ч (dGPU)
80 Вт*ч
72 Вт*ч
Процессор
Intel Raptor Lake P (28 Вт) Core 13-го поколения
Графика
NVIDIA GeForce RTX 3050 4 Гб графический процессор для ноутбуков
Память
8 Гб / 16 Гб / 32 Гб LPDDR5
Накопитель
256 Гб / 512 Гб / 1 Тб (Gen4 NVMe™)
Динамики
2,0 Вт x 2 (iGPU),
3,0 Вт x 2 (dGPU)
2,0 Вт x 2 (iGPU),
3,0 Вт x 2 (dGPU)
1,5 Вт x 2
1,5 Вт x 2
Накопитель
MIL-STD-810G
Порты ввода-вывода*
2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 2x USB 3.1, Micro SD, H/P
Программное обеспечение
LG Smart Assistant, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional
Web-камера
Web-камера Full HD с ИК-сенсором
1Ультракомпактный адаптер входит в комплектацию серии 2023 LG gram, которые продаются на некоторых рынках.
2Модели 17Z90R и 16Z90R оснащены аккумулятором емкостью 90 Вт*ч.
3Подтверждено в ходе тестирования, проведенного LG, яркость дисплея менее 150 нит, беспроводная связь отключена, контент воспроизводится через Microsoft Movies & TV, наушники подключены.
4Переменная частота обновления (VRR) поддерживается только в моделях 17Z90R и 16Z90R с опцией GPU.
5Дата начала продаж может отличаться в зависимости от модели и рынка.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyayet-na-vystavke-ces-rasshirennuyu-lineyku-lg-gram.html isCopied
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