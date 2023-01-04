LG ОБЪЯВЛЯЕТ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С MAGNA ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО

СЕУЛ, 4 января 2023— LG Electronics (LG) объявила о техническом партнерстве с Magna, глобальной компанией в области мобильных технологий и одним из самых крупных поставщиков в автомобильной отрасли. Бизнес-партнеры подписали соглашение о разработке концепции автоматизированного информационно-развлекательного решения для вождения, направленного на обеспечение дифференцированного потребительского опыта и обеспечение готовности к мобильности будущего.

В соответствии с соглашением LG и Magna изучат техническую возможность интеграции информационно-развлекательных возможностей LG с усовершенствованной системой помощи водителю (Advanced Driver-Assistance System, ADAS) от Magna и технологиями автоматизированного вождения.

Компания LG Vehicle component Solutions (VS) признана лидером автомобильной отрасли в области информационно-развлекательных систем (IVI). LG VS активно изучает свой портфель планируемых продуктов и технологий в преддверии создания автомобиля будущего.

В основе концепции – создание прикладных решений IVI-ADAS, лучше всего соответствующих программам автопроизводителей. LG и Magna планируют представить эту концепцию мировым автоконцернам на выставке CES 2023.

«Мы рады работать с Magna в области автоматизированного вождения, чтобы разработать доказательство концепции, которая может принести пользу, выходящую за рамки наших возможностей. В рамках тесного сотрудничества мы планируем продемонстрировать потенциальные инновации ADAS, которые могут помочь автопроизводителям решить ряд самых сложных задач», — сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент компании LG Vehicle component Solutions.

Данное партнерство является продолжением успешного совместного предприятия LG и Magna, анонсированного в июле 2021 года под названием LG Magna e-Powertrain Co. Ltd, ориентированного на производство электронных двигателей, инверторов, бортовых зарядных устройств, а также систем электронного привода для поддержки растущего глобального сдвига в сторону транспортных средств для конкретных автопроизводителей.