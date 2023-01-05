LG ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПОСТОЯННЫМ ИННОВАЦИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ

ЛАС-ВЕГАС, 5 января 2023года — LG Electronics (LG) провела пресс-конференцию, посвященную мировой премьере, в конференц-центре Mandalay Bay в Лас-Вегасе. В рамках концепции «Жизнь хороша» (Life’sGood) CEO LG Уильям Чо (William Cho) рассказал о постоянных усилиях компании по созданию инноваций для лучшего настоящего и обеспечения устойчивого будущего для всех.







Открывая свое выступление, господин Чо подчеркнул приверженность компании решению новых задач, несмотря на любые неопределенности, а также ориентир на потребности своих клиентов. «Началом и концом всех инноваций являются наши потребители. И именно с помощью наших разработок мы стремимся вызвать улыбку на их лицах», - продолжил CEO компании.









Клиенториентированные инновации для лучшей жизни

Господин Чо подчеркнул приверженность LG созданию новых преимуществ для своих клиентов за счет внедрения прорывных инноваций, таких как LG OLED, которые полностью изменили впечатление от просмотра телевизора. LG OLED, отмечая свое 10-летие, продолжает устанавливать отраслевой стандарт качества изображения и потребительского опыта. Компания активно работает с партнерами над внедрением различных новых интерактивных сервисов в телевизоры LG, включая онлайн-образовательную платформу MasterClass, приложение для тренировок MaxPro и сервис метавселенный Sansar с целью еще больше расширить впечатления своих клиентов и дать им возможность по-новому оценить просмотр контента.

CEO LG господин Чо пролил свет на область мобильности, где компания в результате долгой напряженной работы зарекомендовала себя как один из предпочтительных инновационных партнеров для автомобильной промышленности благодаря своему бизнесу по разработке компонентов для нее. LG объединила усилия с некоторыми из самых узнаваемых брендов в данной отрасли, используя свои знания о потребителях в области бытовой электроники, передовых технологий и различных областей знаний, улучшающих качество обслуживания в автомобиле.

Кроме того, господин Чо рассказал о LG ThinQ UP - новой категории «эволюционирующей» бытовой техники, предлагающей уникальные возможности модернизации и персонализации. Линейка премиум-класса включает в себя такие передовые продукты как холодильник LG с функцией MoodUP ™, меняющий цвет в соответствии со вкусами пользователей, настроением или интерьером кухни.









Бизнесы будущего, расширяющие клиентский опыт

Господин Чо подчеркнул цель компании предоставлять «первый», «уникальный» и «новый» опыт во всех своих продуктах и решениях, чтобы обеспечить лучшую жизнь для всех. LG с целью расширить клиентский опыт в различных областях также реализует внутренние программы по поддержке новаторов среди сотрудников, поощряя их смело адаптироваться к новым вызовам.

На выставке CES LG представила некоторые продукты, разработанные в рамках LG Labs. Данный новый проект компании охватывает продукты, услуги и маркетинговую деятельность, основанные на экспериментальных идеях и творческих концепциях как внутри компании, так и за ее пределами. Например, Hover Gym - фитнес-решение, использующее технологию управления двигателем, которая позволяет пользователям тренироваться без гантели. Excicle – инновация для домашних тренировок, обеспечивающее опыт езды на велосипеде в помещении. Brid.zzz - оптимальное решение для сна, которое улавливает мозговые волны для создания ритмов, помогающих пользователям расслабиться. Pluspot – сервисная платформа, которая предоставляет вознаграждение за установку на ее беспроводных зарядных станциях таких устройств личного транспорта как электровелосипеды и электрические самокаты.

LG расширяет свой бизнес-портфель, охватывая такие новые области как зарядка электромобилей (EV), цифровое здравоохранение и контент-сервисы для платформы WebOS. В то же время компания увеличивает инвестиции в основные технологии «будущего», включая искусственный интеллект и 6G, а также сотрудничает со стартапами через LG NOVA (Североамериканский инновационный центр LG).

CEO LG господин Чо также подчеркнул постоянные усилия компании по установлению стратегических партнерских отношений с мировыми лидерами из широкого спектра отраслей. Компания тесно сотрудничала со многими партнерами, чтобы обеспечить больше контента, которым смогут наслаждаться клиенты.

На конференции господин Чо представил одного из ключевых партнеров LG в сфере контент–сервисов - Тома Райана, президента и генерального директора Paramount Streaming. Господин Райан в своем выступлении подчеркнул совместные усилия двух компаний, направленные на то, чтобы предложить уникальный опыт десяткам миллионов клиентов по всему миру. «Pluto TV - это ведущий бесплатный сервис потокового телевидения, который расширяет нашу интеграцию с LG Channels, добавив в него более 100 каналов в этом квартале по всему миру», - отметил генеральный директор Том Райан. В заключение господин Райан заявил, что оба партнера продолжат расширять сотрудничество и возможности вместе в 2023 году.







Обязательство по созданию лучшего будущего

Завершая свою презентацию, господин Чо подтвердил неизменную приверженность LG обеспечению устойчивого будущего в качестве ответственного корпоративного гражданина, подчёркивая ориентир компании на создании лучшего будущего для всех. Усилия включают также Global IT Challenge для молодежи с ограниченными возможностями (GITC), который с 2011 года позволил более чем 4000 молодым людям приобрести навыки в области IT технологий.









CEO компании также упомянул обещание повысить доступность продуктов и услуг LG, чтобы обеспечить удобство использования людьми с ограниченными возможностями и пожилыми. Руководствуясь отзывами «Консультативной группы LG для нетрудоспособных», действующей с 2021 года и состоящей из участников с различными способностями и экспертов по доступности, LG постоянно внедряет безбарьерные продукты, которыми могут пользоваться все. В Южной Корее компания принимает различные меры для повышения доступности, такие как разработка руководств по продуктам, включающих аудио- и жестовые руководства, распространение наклеек Брайля на бытовой технике и функционирование центров консультирования по языку жестов.

Господин Чо объявил четырех финалистов первой премии LIFE GOOD AWARD - конкурса инноваций, учрежденного компанией для продвижения своего видения лучшей жизни и расширения возможностей новаторов, стремящихся оказать положительное влияние на людей и планету. Финалисты – Day1Lab, Dot Inc., NONA Desalination и SOLUTUM – получат поддержку LG, которая поможет усовершенствовать и запустить их передовые решения. После того, как четыре команды представят свои идеи 16 января в LG Science park в Сеуле (Южная Корея), общий призовой фонд в размере 1,05 миллиона долларов США будет разделен поровну между победителями в соответствии с рейтингом премии.









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