НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР LG OLED C ТЕХНОЛОГИЕЙ ZERO CONNECT ПЕРЕОПРЕДЕЛЯЕТ СВОБОДУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА

Лас-Вегас, 4 января 2023 года— LG Electronics (LG) представляет свой 97-дюймовый ТВ LG SIGNATURE OLED M (модель M3), первый в мире телевизор для потребительского рынка с технологией Zero Connect1, беспроводным решением, способным передавать видео и аудио в режиме реального времени с частотой до 4K 120 Гц. Революционно новый OLED телевизор M3 обеспечивает превосходное качество изображения и звука, а также большую гибкость при установке и подключении. Потрясающее достижение технологии и дизайна, беспроводной телевизор LG OLED с разрешением 4K получил награду CES 2023 Innovation Awards в двух категориях.2







В отличие от обычных телевизоров, где все входные порты для подключения внешних устройств расположены сзади или сбоку, M3 поставляется с отдельным блоком Zero Connect, который по беспроводной связи отправляет видео- и аудиосигналы на кинематографический 97-дюймовый экран LG. Поскольку его можно разместить вдали от телевизора, блок Zero Connect помогает создать более чистую визуально среду для просмотра без отвлекающих факторов и дает пользователям больше свободы в организации своего пространства. Блок оснащен несколькими портами для подключения часто используемых устройств HDMI, таких как кабельные/спутниковые приставки и игровые консоли, а также может подключаться по беспроводной сети к совместимым звуковым панелям для более богатого и мощного звука и дополнительного удобства без кабелей. Наряду с предоставлением пользователям большей свободы при управлении своим пространством, M3 и его блок Zero Connect позволяют пользователям легко установить новый телевизор LG OLED без запутанных кабелей. Более того, без каких-либо проводов, которые мешают пользователям наслаждаться просмотром, элегантный минимализм 97-дюймового телевизора с оформлением One Wall Design становится еще более захватывающим.







Беспроводное решение LG использует современные технологии для обеспечения надежной передачи видео и аудио на OLED экран M3, что позволяет пользователям наслаждаться контентом при 4K 120 Гц и ясным, четким звуком без прерывания или ухудшения качества. Для обеспечения бесперебойной передачи данных из приставки на телевизор компания разработала алгоритм, который мгновенно определяет оптимальный путь передачи. Алгоритм также помогает минимизировать ошибки передачи или нарушения, поскольку он может распознавать изменения в непосредственно самом пространстве - например, движения людей или домашних животных по комнате - и соответственно переключать пути. Кроме того, для максимальной интенсивности сигнала антенна приставки может быть легко повернута и/или наклонена, чтобы соответствовать местоположению телевизора. Для максимального удобства пользования, Zero Connect поддерживает распознавание голоса, что означает, что пользователи могут включить и управлять M3 и подключенными устройствами с помощью простых голосовых команд.







Несмотря на внушительный размер экрана, M3 легко вписывается в интерьер благодаря лаконичному дизайну One Wall Design. M3 и его встроенный кронштейн плотно прилегают к стене без видимого зазора, создавая шикарную эстетику художественной галереи, которая дополняет выдающееся качество изображения телевизора с самоподсвечивающимися пикселями.







Передовой 4K телевизор LG OLED с беспроводным решением Zero Connect будет демонстрироваться на выставке CES 2023 с 5 по 8 января на стенде компании (#15501, Central Hall, Las Vegas Convention Center). Следите за всеми захватывающими анонсами LG на выставке CES, подписавшись на хэштег #LGCES2023 в социальных сетях.

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1 Беспроводное соединение между экраном телевизора и AV-блоком.

2 Видеоэкраны и встроенные технологии.