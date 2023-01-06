LG ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ ЕДИНЫЙ УМНЫЙ ДОМ ВМЕСТЕ С HOME CONNECTIVITY ALLIANCE НА ВЫСТАВКЕ CES 2023

— LG Electronics (LG), член правления Home Connectivity Alliance (HCA), демонстрирует на выставке CES 2023 единый интерфейс «умного дома». Благодаря новой спецификации HCA 1.0, LG и другие члены альянса представляют возможность совмещения решений от разных брендов, чтобы обеспечить реальное удобство подключения в домашних условиях.На стенде HCA выставки CES компания LG представит свою новейшую технику для умного дома, в том числе холодильник с функцией MoodUP ™, систему по уходу за одеждой WashTower ™, кондиционер ARTCOOL Gallery и PuriCare ™ AeroTower ™, а также устройства других участников альянса. Посетители смогут увидеть реализацию концепции HCA «Любое приложение для любого устройства» (Any app to any device), которая предоставляет пользователям возможность управлять продуктами любого бренда при помощи умных приложений разных производителей, например, интуитивно понятного LG ThinQ ™. Этот новый уровень взаимодействия уже поддерживается компаниями-членами HCA, включая LG.

Новая спецификация HCA 1.0, используя существующие отраслевые стандарты для определения принципов взаимодействия «Облако-к-облаку» (Cloud-to-Cloud, C2C), была разработана для беспрепятственного взаимодействия бытовой техники, телевизоров и систем кондиционирования воздуха друг с другом независимо от бренда. В дополнение к недавно выпущенным моделям потребители могут продолжать использовать устройства для умного дома и кондиционеры, которые у них уже есть и подпадают под спецификацию HCA 1.0, без необходимости установки каких-либо серьезных обновлений встроенного ПО.



Кроме того, спецификация HCA 1.0 поможет компаниям-членам альянса сделать «умный дом» более энергоэффективным в будущем, используя собранные данные об уровне энергопотребления устройств всех участников с целью его улучшения.





«LG как член HCA вносит свой вклад в создание безопасной и совместимой экосистемы подключенного дома», — отметил Лю Джэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. — «Благодаря сотрудничеству и открытым инновациям мы будем продолжать предоставлять потребителям решения для более умного и удобного образа жизни».