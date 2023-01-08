CEO И КЛЮЧЕВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ LG ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ

ЛАС-ВЕГАС, 8 января 2023 года— CEO LG Electronics (LG) господин Уильям Чо (William Cho) и ключевые руководители представили видение будущего компании, а также ее стратегию по укреплению конкурентоспособности бизнеса во время пресс-конференции для южнокорейских СМИ в Лас-Вегасе.

В начале своего выступления CEO LG подчеркнул сохраняющийся потенциал для развития компании, несмотря на неопределенность, вызванную затяжным глобальным экономическим кризисом и продолжающейся нестабильностью цепочки поставок. «Мы будем продолжать двигаться вперед, веря в то, что возможности всегда можно найти, сосредоточившись на предоставлении нашим клиентам нового опыта и ценностей», — отметил господин Чо.

Господин Чо представил основное направление деятельности компании: «Мы создадим конкурентоспособную бизнес-структуру, внося целенаправленные улучшения, а не сосредотачиваясь только на краткосрочном снижении затрат. Для этого существующие предприятия LG преодолеют текущие ограничения, изменив свою модель и методы. В тоже время новые структуры будут развиваться за счет собственных инноваций и установления стратегических партнерских отношений».

Обеспечение будущих двигателей роста за счет расширения портфеля аппаратных и программных решений

Во время пресс-конференции руководители компании рассказали о планах расширения бизнеса LG, ориентированного на аппаратное обеспечение, также в такие области как программные платформы, контент, сервисы. Данный подход позволит компании диверсифицировать свой общий бизнес-портфель, предоставляя индивидуальные услуги и решения, которые могут предлагаться отдельно или сочетаться с инновационными продуктами бытовой электроники бренда.

LG продолжит развивать свой бизнес по предоставлению контента и услуг на базе интуитивно понятной платформы LG webOS, которая в настоящее время поддерживает более 180 миллионов смарт-телевизоров компании по всему миру. С 2018 по 2022 год бизнес LG по лицензированию webOS вырос в десять раз. Все больше производителей телевизоров применяют платформу из-за ее простоты в использовании, настраиваемости и широкого спектра премиальных услуг, включая LG Channels - сервис бесплатного телевидения с IP-каналами. По состоянию на 2022 год более 300 телевизионных брендов выбрали webOS, а LG в свою очередь постоянно расширяет возможности и совместимость своего Smart TV. Компания также разрабатывает собственный интерактивный контент. Так LG Fitness – это приложение, предоставляющее доступ к широкому выбору видеороликов о тренировках. LG Art Lab - платформа для сбора, торговли и демонстрации произведений искусства с использованием NFT токенов. Оба сервиса были отмечены за инновационный дизайн и пользовательский опыт на выставке CES 2023 Innovation Award.

Еще одно программное решение от LG - платформа LG ThinQ ™ для умного дома, которая вышла далеко за рамки простого объединения бытовых устройств. Приложение постоянно эволюционирует, используя сбор данных по факту просмотров клиентов, для создания более персонализированного опыта.

LG Vehicle component Solutions (VS) в настоящее время добивается значительных достижений на быстрорастущем рынке компонентов для электромобилей (EV) как результат 10 лет постоянных инвестиций в разработку программного обеспечения и технологий будущего. Портфель заказов в прошлом году в размере 80 трлн. южнокорейских вон демонстрирует глобальную конкурентоспособность компании VS, которая стала надежным инновационным партнером для ряда крупнейших производителей автомобильной промышленности.

Также готовится к запуску информационно-развлекательная система следующего поколения IVI (In-Vehicle Infotainment) - решение, которое, как ожидается, еще больше повысит производительность, а также репутацию бизнеса компании по производству компонентов для электромобилей.

Кроме того, LG расширяет ассортимент решений для зарядки электромобилей, вслед за приобретением в 2022 году компании, специализирующейся на зарядных устройствах для электромобилей, и созданием производственной линии в LG Digital Park в Пхёнтхэк, Южная Корея.

LG VS внедряет и интегрированное решение для зарядки электромобилей, разрабатывает и производит зарядные устройства для электромобилей и системы управления зарядкой.

LG также ускоряет разработку будущих основных технологий за пределами сектора компонентов для электромобилей. В частности, LG NOVA (Североамериканский инновационный центр LG) стратегически инвестирует в перспективные технологические стартапы в Северной Америке и работает с ними, чтобы обеспечить будущие двигатели роста в таких областях как цифровое здравоохранение и метавселенная. Так LG недавно запустила решение для дистанционного медицинского обслуживания, разработанное в сотрудничестве с американской компанией телемедицины Amwell. В метавселенной LG стремится расширить партнерство для обеспечения безопасности основных технологий в средне- и долгосрочной перспективе.

Кроме того, LG стремится создать «конвейер технологий будущего» и усилить конкурентоспособность программного обеспечения в масштабах всей компании. Наряду с ускорением перспективной программы технического директора (CTO) по исследованиям и разработкам, компания привлекает лучших молодых специалистов в области разработки ПО, а также развивает навыки проектирования программного обеспечения и кодирования у работающего уже персонала.

LG расширяет возможности обслуживания клиентов и за счет подразделений «компания внутри компании» (CIC, company-in-company), а также сотрудничества со стартапами и спонсирования инновационных конкурсов. В общей сложности пять CIC работают под управлением LG, включая компанию Sprout, ответственную за новаторское устройство для домашнего садоводства LG tiiun.

Преодоление ограничений и достижение производительности, ориентированной на потребителя

В 2023 году LG сосредоточится на пользовательском опыте, предлагая новые продукты и услуги, обеспечивающие удобство и уникальную ценность для потребителей. В прошлом году компания представила новую парадигму в индустрии бытовой техники, выпустив персонализированные решения для жизни LG ThinQ ™ UP, которые со временем могут развиваться и приносить больше пользы. Устройство с ThinQ UP, ранее доступные только в Южной Корее, с этого года будут продаваться по всему миру, начиная с Северной Америки.

В этом году LG продолжит представлять лидирующую в своей категории бытовую технику премиум-класса, а в линейку 2023 года войдут такие передовые решения, как стиральная машина и холодильники LG с MoodUP ™. В то же время компания будет расширять свои продуктовые линейки в более доступном сегменте, чтобы укрепить свое лидерство на рынке.

В 2023 г. компания LG Home Entertainment (HE) вносит изменения в свою бизнес-структуру и внедряет новое видение: «Синхронизирован с вами, открыт для всех» (Sync to you, Open to All). Такой подход подчеркивает важность создание впечатлений, адаптированных к потребностям, вкусам и стилю жизни каждого клиента, при этом нравящихся всем пользователям. Представляя дифференцированную ценность, которую невозможно найти где-либо еще, компания намерена переосмыслить просмотр и пользовательский опыт, улучшив контент и услуги на платформе webOS. Основные функции, добавленные в webOS к 2023 году, включают: заставку с обновленным пользовательским интерфейсом для более удобного взаимодействия; персонализацию следующего уровня с индивидуальными рекомендациями, основанными на истории просмотра пользователями; CDX (Cross Device eXperience) - пользовательский интерфейс, который плавно переходит с устройства на устройство.

Продолжая тему инноваций в сфере домашних развлечений, LG уже целое десятилетие является лидером на рынке OLED-телевизоров, совокупные поставки которых под брендом компании превысили 15 миллионов единиц. В этом году LG сохранит свое конкурентное преимущество, представив новые телевизоры OLED evo – дополнение к линейке 2023 года, которая также включает OLED-телевизор с Zero Connect box.

Раскрытие ценности клиента на основе концепции F.U.N.

Компания планирует уделять приоритетное внимание инициативам в области обслуживания клиентов (CX) и цифровой трансформации (DX), чтобы привнести в работу с ними больше инноваций и создать клиенториентированную бизнес-модель. LG стремится использовать аналитику на основании данных для создания новой потребительской ценности, предоставляя First («Первый»), Unique («Уникальный») и New («Новый») опыт.

LG использует различные информационные базы для улучшения своих предложений и предоставляемых ими возможностей. К ним относятся: «Триггер» – данные, используемые для разработки и проектирования клиентского опыта; «Ускоритель» – данные, используемые для составления карты и внедрения инноваций в области клиентского опыта; «Трекер» – данные, используемые для мониторинга клиентского опыта. Компания уже выпустила продукты, разработанные на основе таких массивов информации от клиентов, включая холодильник MoodUP ™ и 42-дюймовый OLED-телевизор.

LG использует информационные базы и для повышения эффективности производства. LG Smart Park в Чангвоне, ориентируясь на интеллектуальные производственные системы, основанные на технологии цифровых двойников, искусственном интеллекте и больших данных, повысил производительность на 20 процентов¹, одновременно снизив затраты на дефекты продукции.² Кроме того, внедрение компанией DX распространяется на закупки сырья, управление цепочками поставок (SCM) и услуги.

Стать брендом, который завоевывает сердца клиентов благодаря постоянным инновациям

Компания, чья миссия «Инновации для лучшей жизни» (Innovation for a Better Life), по-прежнему привержена построению лучшего будущего для людей и планеты. LG также продолжает направлять свои усилия на то, чтобы стать брендом, который находит отклик у всех поколений, предлагая продукты и услуги с уникальной ценностью, которая понятна каждому. Недавно в Корее компания представила такие экспериментальные пространства, как Gold Star Arcade и ThinQ Room Escape, разработанные с учетом интересов молодежи, и развивает цифровые сообщества для различных продуктов, включая LG gram, tiiun и StanbyME.

Стремление LG улучшить качество обслуживания клиентов равносильно ее приверженности экологической устойчивости и общедоступности. Компания планирует достичь углеродной нейтральности к 2030 году и перевести все мощности на возобновляемые источники энергии к 2050 году. Также к 2030 году LG планирует использовать в общей сложности 60 миллионов тонн переработанных пластмасс при производстве новых продуктов. Сбор электронных отходов будет расширен. Компания стремится создать замкнутую экономику, которая сводит к минимуму отходы и потребление ресурсов.

LG уделяет все больше внимания общедоступности, чтобы каждому было удобно пользоваться бытовой техникой. Работы, проводимые в Южной Корее, включают в себя выпуск руководств по продуктам, включающих язык жестов и голосовые инструкции, создание наклеек шрифтом Брайля для различных устройств для дома и возможность использования языка жестов при обслуживании клиентов.

CEO LG господин Чо продолжит улучшать коммуникации с сотрудниками компании, создавая благоприятные условия, инклюзивные рабочие места и культуру. Господин Чо провел серию своих встреч "CEO F.U.N. Talks" в 2022 году, шестая из которых стала его ежегодным обращением. Все выступления позволили CEO компании ответить на комментарии и вопросы сотрудников LG в режиме реального времени. Господин Чо говорил о важности прозрачности и искренности в работе, а также о том, чтобы всегда ставить потребности клиентов на первое место.

# # #

1 Количество единиц, производимых в час, увеличилось на 20 процентов при сравнении показателей 2020 и 2021 года, согласно отчету Всемирного экономического форума по итогам посещения объекта

2 Общая цена возврата бракованного товара снизилась на 70 процентов с 2020 по 2021 год.