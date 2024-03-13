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LG РАЗВИВАЕТ B2B-ПРОЕКТЫ С ПЕРЕДОВОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ LIGHTHOUSE FACTORY
СЕУЛ, 13 марта 2024 г. — LG Electronics (LG) расширяет сферу бизнеса B2B и делает значительные шаги на глобальном рынке умных заводов, используя свой опыт в строительстве и эксплуатации интеллектуальных автономных заводов.
Ранее в этом году LG создала подразделение умных заводов в составе Исследовательского института по производственной инженерии (PRI) и начала коммерциализацию своих нематериальных активов, включая технологию строительства умных заводов и операционные решения. Эти инновации будут представлены на выставке MODEX 2024, ведущем мероприятии по логистике и цепочке поставок, которое пройдет в Атланте, штат Джорджия, США.
Бизнес умных заводов LG предлагает решения для автоматизации производства, также включает в себя планирование производства на основе искусственного интеллекта, операционной деятельности и решения «Цифрового двойника». Компания стремится улучшить конкурентоспособность производства клиентов, предлагая оптимальные решения на всех этапах, от планирования и проектирования завода до его строительства и эксплуатации. Кроме того, будут доступны услуги консалтинга по непрерывному улучшению и модернизации заводов.
В соответствии с видением LG о достижении дохода в 100 триллионов вон к 2030 году, при этом сектор B2B планирует получить доход более 40 триллионов вон, бизнес умных фабрик служит краеугольным камнем для расширения бизнеса LG в сегменте B2B. Это начинание является частью стратегического фокуса LG на три ключевых направления для будущего роста: ускорение бизнес-моделей, не связанных с аппаратным обеспечением, расширение B2B-бизнеса и развитие новых бизнес-направлений.
Обладая многолетним опытом в различных аспектах деятельности умных заводов, LG располагает обширными знаниями в таких отраслях, как бытовая техника, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, телевизоры, компоненты для автомобилей и робототехника. Кроме того, компания предоставляет передовое оборудование и технологии связи, включая системы мониторинга на основе больших данных и системы прогнозирования качества.
Помимо производственных навыков, LG обеспечила себя необходимыми цифровыми технологиями для построения автоматизированных процессов, включая искусственный интеллект, анализ больших данных и Интернет вещей (IoT). Компания также разработала интеллектуальную систему производства, в которой роботы способны к углубленному обучению и выполняют задачи под руководством технологии «Цифрового двойника». Это решение моделируют реальные машины, оборудование и системы логистики в виртуальной среде, обеспечивая плавную интеграцию и оптимизацию производственных процессов.
Эти достижения принесли LG признание как обладателя мировых технологий умных заводов, включающих в себя аппаратные средства, программное обеспечение и решения по автоматизации. Стоит отметить, что умный парк LG в Чангвоне и завод в Теннесси, США, были выбраны Всемирным экономическим форумом в качестве флагманских заводов.
Благодаря этим возможностям LG укрепляет сотрудничество с различными партнерами для расширения экосистемы умных заводов. После подписания меморандума с LS ELECTRIC «О создании системы сотрудничества по бизнесу умных заводов и повышении взаимной пользы» LG создает союзы с многочисленными глобальными партнерами для продвижения технологии умных заводов с помощью облачных сервисов и анализа данных.
«Учитывая обширный портфель решений LG для умных заводов, мы готовы сотрудничать с клиентами на протяжении всего их производственного пути, предлагая оптимальные решения на всех этапах, от планирования и проектирования до строительства и эксплуатации», - заявил Сонг Ши-Юн, глава подразделения умных заводов LG Electronics. Он также подробно описал планы по внедрению системы Total Factory Offering System, которая обеспечит комплексное решение в сотрудничестве с LG и ее глобальными партнерами.
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