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LG ПОЛУЧАЕТ СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИИ И ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
СЕУЛ, 15 февраля, 2024 года — Компания LG Electronics (LG) недавно достигла важной вехи, получив сертификат Системы управления искусственным интеллектом (AIMS) (ISO/IEC 42001) от Корейской ассоциации стандартов (KSA).¹ Этот сертификат демонстрирует стремление LG уделять первостепенное внимание безопасности данных и внедрять ответственные методы управления искусственным интеллектом на протяжении всего жизненного цикла своих бытовых приборов, работающих на основе искусственного интеллекта.
ISO/IEC 42001, всемирно признанный стандарт, созданный совместно Международной организацией по стандартизации (ISO, International Organization for Standardization) и Международной электротехнической комиссией (IEC, International Electrotechnical Commission), устанавливает основные требования к управлению технологиями искусственного интеллекта.2 Сертификация AIMS подтверждает, что компания не только внедрила, а и поддерживает и постоянно совершенствует систему управления ИИ, демонстрируя ответственный и этичный подход к разработке и использованию решений на основе ИИ.
Строгие критерии оценки ISO/IEC 42001 охватывают различные аспекты, включая разработку политики в области ИИ, оценку рисков, управление рисками, соблюдение этических норм, соответствие нормативным требованиям и прозрачность процессов управления ИИ.
Получение сертификата AIMS подтверждает постоянные и систематические усилия LG по обеспечению строгого контроля над потенциальными проблемами, связанными с продуктами и услугами искусственного интеллекта, включая безопасность, справедливость, прозрачность и подотчетность. С помощью этой сертификации LG стремится повысить доверие клиентов и укрепить свою конкурентоспособность.
В прошлом году компания LG стала первым производителем бытовой техники, получившим сертификат Deep Learning AI Verification, выданный независимой научной компанией UL за стиральную и сушильную машины. Кроме того, LG получила сертификат безопасности ИИ от Корейского института промышленных технологий (KITECH, Korea Institute of Industrial Technology) за функции ИИ, интегрированные в стиральную машину LG WashTower.3
LG активно использует инициативы по исследованиям и разработкам на основе данных и искусственного интеллекта, чтобы реализовать концепцию "Нулевой труд в доме", предлагая пользователям освежающий и расслабляющий опыт умного дома с помощью передовых бытовых приборов и услуг LG, управляемых искусственным интеллектом.
"Эта сертификация показывает, что мы создали комплексную систему управления искусственным интеллектом и стремимся предоставить нашим клиентам безопасные и ответственные решения на основе искусственного интеллекта для лучшей жизни", - сказал Лю Чжэ-чул (Lyu Jae-chul), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.
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1 Сертификация системы управления искусственным интеллектом (ISO/IEC 42001) Корейской ассоциации стандартов распространяется только на продукцию, произведенную в LG Smart Park 1, 2 в Чханвоне, Республика Корея.
2 https://www.iso.org/artificial-intelligence/ai-management-systems
3 Сертификат безопасности ИИ, выданный Корейским институтом промышленных технологий, распространяется на модель WashTower W17NT.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-poluchaet-sertificat-systemy-menedzhmenta-ii-i-prodolzhaet-vnedryat-otvetstvennye-innovacii.html isCopied
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