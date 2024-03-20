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LG СЕДЬМОЙ ГОД ПОДРЯД ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ AHRI ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕУЛ, 20 марта 2024 г. — LG Electronics (LG) седьмой год подряд удостоена награды за эффективность (Performance Award), которую присуждает Институт кондиционирования, отопления и охлаждения (Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute, AHRI). Этот отличительный знак указывает на неизменно высокое качество решений LG для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которые продолжают устанавливать стандарты производительности, эффективности и надежности.
AHRI является всемирно уважаемой торговой ассоциацией, основанной в 1953 году и сегодня включающей в себя более чем 350 компаний-участниц, а также представляет мировых производителей оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охлаждения и нагрева воды.
В течение трех лет подряд строгий процесс оценки AHRI успешно прошли 62 решений LG HVAC в шести категориях. Оцениваемые продукты LG относятся к следующим категориям: вентилятор с рекуперацией энергии (ERV), система с переменным расходом хладагента (VRF), унитарные компактные тепловые насосы (USHP), чиллер с водяным охлаждением (WCCL), чиллер с воздушным охлаждением (ACCL) и воздухообрабатывающий агрегат (AHU).
Одним из выдающихся решений LG, получивших последнюю награду AHRI, стал наружный блок Multi V, в котором используется собственный инверторный компрессор, обеспечивающий повышенную производительность и энергоэффективность. Эта флагманская VRF-система особенно популярна в странах Северного полушария, где зимы могут быть долгими и суровыми. Она обеспечивает надежную работу системы отопления даже при температуре до минус 30 градусов по Цельсию.
Представленная в категории USHP, куда входят смешанные катушки и настенные тепловые насосы, модель Multi V S — это компактная, но мощная VRF-система, которая отличается низкими затратами на эксплуатацию при высокой эффективности. Она отлично подходит для небольших офисов и квартир с ограниченным пространством на балконе. Multi V S использует экологически чистый хладагент, обладает прочным покрытием Ocean Black Fin от LG и разнообразными передовыми функциями контроля сенсоров.
Получив эту награду впервые, блок обработки воздуха (AHU) от LG обеспечивает свежую и комфортную внутреннюю среду, контролируя отопление, охлаждение, вентиляцию и увлажнение в помещении.
Технология Core Tech от LG выделяет продукцию компании на рынке благодаря самостоятельно разработанным и изготовленным ключевым компонентам систем HVAC, таким как компрессоры и двигатели. Кроме того, LG придерживается активного подхода к инвестициям в исследования и разработки, направленным на развитие технологий, включая теплообменники, инверторы и тепловые насосы.
"Получение награды AHRI за эффективность седьмой год подряд является свидетельством качества, производительности и надежности, заложенных в каждом решении LG HVAC", - сказал Джеймс Ли (James Lee), глава подразделения Air Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Мы продолжим усиливать наши позиции на рынке HVAC, предоставляя эффективные, экологически безопасные решения, на которые клиенты смогут полагаться год за годом".
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-sedmoi-god-podryad-poluchaet-nagradu-ahri-za-effektivnost.html isCopied
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