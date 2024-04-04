КОМПАНИЯ LG ВНОВЬ ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА НА RED DOT AWARDS

СЕУЛ, 4 апреля, 2024 года - LG Electronics (LG) объявила о получении 28 наград на Red Dot Awards в этом году, среди которых две в категории «Лучший из лучших» за LG CLOi ServeBot и духовые шкафы Signature Kitchen Suite Transitional Series.

Робот LG CLOi ServeBot, получивший награду «Лучший из лучших», сочетает в себе элегантный дизайн и инновационные технологии, обеспечивающие стабильность работы. Для большего удобства и универсальности автономный сервировочный робот оснащен трехъярусными полками, которые можно регулировать или отсоединять в зависимости от ситуации. Полки выдерживают до 40 килограммов, что позволяет легко перемещать тяжелые нагрузки.

Благодаря шести колесам и устойчивой конструкции CLOi ServeBot обладает улучшенными ходовыми качествами и может уверенно передвигаться даже по неровному полу. Робот CLOi ServeBot оснащен 3D-камерой и датчиком обнаружения освещения и определения дальности (LiDAR). Он может распознавать окружающую среду и взаимодействовать с другими роботами этой серии для координации движений без точек доступа. При этом девайс обеспечивает стабильную работу более чем десяти роботов в одном месте одновременно. За выдающиеся технологии CLOi ServeBot был удостоен награды за инновации на CES 2024.

Духовые шкафы серии Signature Kitchen Suite Transitional Series, также удостоенные звания «Лучший из лучших», были отмечены за современный минималистичный дизайн и элегантную бархатистую матовую отделку. По сравнению с моделями серии Professional Series они оснащены более тонкими ручками.

Технология Gourmet AI™ и встроенная камера высокой четкости в духовом шкафу могут определять ингредиенты блюда и автоматически предлагать оптимальные рецепты на дисплее. С помощью приложения LG ThinQ™ у пользователей есть возможность следить за процессом приготовления в режиме реального времени и даже снимать замедленные видео и фотографии.

Портативный 27-дюймовый экран LG StanbyME Go в специальном сверхпрочном кейсе был признан инновационным продуктом и победителем премии Red Dot Awards этого года. Благодаря звуковой системе Dolby Atmos, подключению HDMI и WebOS, LG Standby ME Go — это идеальный мобильный экран для развлечений в любом месте. Динамики мощностью 40 Вт и поворотный рычаг позволяют устанавливать экран тремя различными способами. Благодаря устойчивости кейса ко внешним воздействиям пользователи могут наслаждаться своим контентом дома и за его пределами, брать его с собой в походы и путешествия.

Среди других новинок от LG, отмеченных за выдающийся дизайн, вошли новейшие телевизоры, ноутбуки, мониторы, колонки, кондиционеры, стиральные и сушильные машины, стайлеры, гладильная система All-In-One, осушитель воздуха и HydroTower, представляющее собой устройство с функциями очистителя и увлажнителя воздуха.

«LG продолжит предоставлять клиентам высококачественный сервис и технологии с современным дизайном, адаптированным в соответствии с последними трендами и инновационными решениями для умного дома», - сказал Хван Сон-гул, глава LG Electronics Corporate Design Center.

Премия Red Dot Award – один из самых авторитетных мировых конкурсов в области дизайна продуктов, коммуникационного дизайна и дизайнерских концепций.