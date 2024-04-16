Телевизоры LG OLED EVO четвертый год подряд получают сертификат экологичности

Сеул, 16 апреля 2024 г. – LG Electronics (LG) продолжает получать признание за свою непоколебимую приверженность принципам устойчивого развития и эко-логически ответственным практикам. Телевизоры LG OLED evo 2024 года полу-чили сертификаты Reducing CO21 и Measured CO22 от Carbon Trust3, а также эко-логические знаки4 от Société Générale de Surveillance SA (SGS), подтверждая чет-вертый год подряд успех инициатив LG в области ESG. Кроме того, самые новые телевизоры серии LG OLED получили второй сертификат Recycled Content5, что еще раз демонстрирует высокий уровень экологической ответственности LG.









Carbon Trust, глобальная консалтинговая компания, работает над ускорением пе-рехода к будущему с нулевым выбросом углерода с помощью анализа экологиче-ского воздействия продукта на всех этапах жизненного цикла — от производства и дистрибьюции до использования и утилизации. Сертификация SGS оценивает эффективность использования ресурсов и наличие опасных веществ, в то время как Intertek измеряет долю применения переработанных материалов. Подходы этих организаций стимулируют практики ответственного потребления в различ-ных индустриях и вносят вклад в глобальную цель устойчивого развития.

Следует отметить, что важную роль в оценке устойчивости продукта сыграла технология дисплея с самоподсветкой. В отличие от телевизоров с жидкокри-сталлическими дисплеями, телевизоры LG OLED не требуют наличия отдельной структуры подсветки, что означает необходимость меньшего количества компо-нентов. Например, для 65-дюймового телевизора LG OLED evo, изготовленного из суперлегкого композитного волокна, требуется только 40 процентов пластика от объема, обычно используемого в ЖК-телевизоре с таким же размером экрана. При этом телевизор LG OLED evo весит на 20 процентов меньше.









Исходя из прогнозируемых продаж телевизоров LG OLED в этом году, ожидает-ся, что общее количество пластика, используемого в телевизорах LG OLED с 2022 по 2024 год, будет на 45 000 тонн меньше, чем у ЖК-телевизоров, продан-ных за тот же период. Это сокращение в использовании пластика уменьшит вы-бросы углерода примерно на 234 000 тонн в год, что эквивалентно количеству углекислого газа, поглощаемому 30-летним сосновым лесом. Это число соответ-ствует трети площади Сеула или примерно 31 000 футбольных полей.

Количество переработанного пластика составляет примерно 20% от общего количества пластика, использованного при производстве всех телевизоров LG, включая серию OLED, что равно около 4000 тонн переработанного пластика в год.

Помимо экологической деятельности, другие инициативы LG в области ESG также получили признание от авторитетных корейских и международных организаций. В 2023 году LG 12-ый год подряд была включена в Мировой индекс устойчивого развития Доу-Джонса (DJSI World). DJSI World оценивает 10 процентов 2,500 крупнейших компаний мира на основе их долгосрочных экономических, экологических, социальных и управленческих практик. Включение компании в этот престижный список в двенадцатый раз подряд является значимым достижением, поскольку LG - единственная южнокорейская компания в категориях «Оборудование и продукты для досуга» и «Бытовая электроника», которой удалось достичь такого успеха.

Более того, три года подряд LG получает «Всестороннюю оценку А» по шкале рейтинга ESG Корейского института корпоративного управления и устойчивого развития (KCGS), а в прошлом году компания в четвертый раз получила оценку «A» в рейтинге инициатив ESG от компании Morgan Stanley Capital International (MSCI).

«Телевизоры LG OLED лидируют на рынке, предлагая идеальное качество для премиального просмотра и устанавливая новые стандарты в области ESG», - от-метил Пэк Сон-пиль, руководитель подразделения разработки продуктов LG Home Entertainment Company. «LG продолжит прилагать все усилия для создания лучших условий на планете для всех», - добавил господин Пэк.

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1 77/65/55-дюймовые модели LG OLED evo G4.

2 97/83-дюймовые модели LG OLED evo G4 и все модели LG OLED evo C4.

3 Применяется только к продуктам, которые продаются на рынках/в регионах, участвующих в программе маркировки Carbon Trust.

4 Все модели телевизоров LG OLED evo G4 и C4.

5 Все модели телевизоров LG OLED evo G4 и C4.

