КОМПАНИЯ LG ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ KAZAKHSTAN FASHION WEEK

АЛМАТЫ, 22 апреля, 2024 года – В Алматы прошел 34-й сезон одного из главных модных событий Центральной Азии – Kazakhstan Fashion Week, объединив представителей фэшн-индустрии, редакторов журналов моды, дизайнеров и инфлюенсеров. Гости мероприятия погрузились в мир ярких образов и модных тенденций, получив уникальную возможность первыми увидеть новые коллекции дизайнеров из Казахстана и ближнего зарубежья. Официальным партнером мероприятия выступила компания LG Electronics Almaty Kazakhstan (LG).

В Казахстане большое число самобытных, невероятно талантливых дизайнеров с огромным потенциалом. В LG уверены, что их свежий взгляд и творческие идеи могут внести значительный вклад в развитие индустрии, экономического роста страны и позитивных изменений в мире. В рамках 34-го сезона Kazakhstan Fashion Week особое внимание было уделено начинающим дизайнерам – 20 апреля прошел коллективный показ финалистов национального конкурса молодых дизайнеров «New Generation». Асель Абитаева, Талгат Нурсауле, Эльмира Асылбекова, Виктория Махмутова и Дина Марат получили уникальный шанс представить свои работы широкой аудитории и получить новые возможности для развития собственного дела.