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КОМПАНИЯ LG ВЫСТУПИЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ KAZAKHSTAN FASHION WEEK
АЛМАТЫ, 22 апреля, 2024 года – В Алматы прошел 34-й сезон одного из главных модных событий Центральной Азии – Kazakhstan Fashion Week, объединив представителей фэшн-индустрии, редакторов журналов моды, дизайнеров и инфлюенсеров. Гости мероприятия погрузились в мир ярких образов и модных тенденций, получив уникальную возможность первыми увидеть новые коллекции дизайнеров из Казахстана и ближнего зарубежья. Официальным партнером мероприятия выступила компания LG Electronics Almaty Kazakhstan (LG).
В Казахстане большое число самобытных, невероятно талантливых дизайнеров с огромным потенциалом. В LG уверены, что их свежий взгляд и творческие идеи могут внести значительный вклад в развитие индустрии, экономического роста страны и позитивных изменений в мире. В рамках 34-го сезона Kazakhstan Fashion Week особое внимание было уделено начинающим дизайнерам – 20 апреля прошел коллективный показ финалистов национального конкурса молодых дизайнеров «New Generation». Асель Абитаева, Талгат Нурсауле, Эльмира Асылбекова, Виктория Махмутова и Дина Марат получили уникальный шанс представить свои работы широкой аудитории и получить новые возможности для развития собственного дела.
На бренд-зоне LG участникам события были продемонстрированы преимущества таких инновационных продуктов, как, например, новейшее решение в сфере стирки и сушки - модель LG WashTower, которое совмещает в себе стиральную и сушильную машины; LG Styler - уникальный и полезный инструмент для всех видов тканей, разработанный для безопасного и эффективного ухода за одеждой. А также были представлены элегантные и стильные лайфстайл телевизоры LG OLED G4 и LG OLED Objet Collection Posé, которые легко впишутся в интерьер квартиры или офиса.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/kompaniya-lg-vistupila-oficialnim-partnerom-kazakhstan-fashion-week.html isCopied
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