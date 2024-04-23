LG выступит на главной сцене 37-ого Международного симпозиума и выставки электромобилей EVS

СЕУЛ, 23 апреля 2024 г. - LG Electronics (LG), признанный лидер в сфере мобильных инноваций, примет участие в 37-м симпозиуме и выставке электромобилей (EVS) c 23 по 26 апреля в выставочном комплексе COEX в Сеуле, Южная Корея. Выставка EVS, организованная Всемирной ассоциацией электромобилей (WEVA), на протяжении 55 лет собирает ведущих производителей, ученых и экспертов со всего мира. На выставке EVS37 под названием «Электрические волны будущей мобильности» компания LG продемонстрирует свои новейшие технологии и решения для электромобилей (EV), включая аккумуляторы, системы зарядки и компоненты для электромобилей.

В этом году на мероприятии будет представлено более 600 стендов, а также ожидается участие более 1500 экспертов по электромобилям и около 250 компаний. Компания LG Electronics совместно со своими дочерними компаниями LG Energy Solution, LG Innotek и LG Display продемонстрирует ряд передовых технологий в ключевых областях. Они включают в себя как основные компоненты и системы электромобилей, так и безопасные и эффективные батареи и зарядные устройства. С помощью своего разнообразного портфеля взаимосвязанных и взаимодополняющих решений LG стремится внести значительный вклад в формирование будущего мобильности.

Посетители стенда LG на EVS37 смогут ознакомиться с первоклассной системой информационно-развлекательных систем для автомобилей (IVI). Оснащенная дисплеями c технологией пластикового OLED экрана (P-OLED), система LG органично объединяет панель приборов, центральный информационный дисплей (CID) и дисплей для второго водителя (CDD) в элегантно изогнутый панорамный экран с футуристичным дизайном. Эта высоко востребованная система, включающая эксклюзивные технологии LG по изготовлению изогнутого стекла, обработке поверхности и склейке дисплеев, уже применяется в премиальной модели электромобиля одного из ведущих мировых автопроизводителей.

LG также представит свою мультимедийную платформу для автомобилей (ACP) на базе webOS. Разработанная для повышения комфорта во время поездок, она позволяет пассажирам как на переднем, так и на заднем сиденьях наслаждаться высококачественным видео, играми и музыкой в пути. ACP, основанная на популярной платформе webOS для LG Smart TV и адаптированная для использования в автомобиле, обеспечивает простой доступ к широкому спектру популярных OTT-приложений, а также удобное управление и персонализированные рекомендации контента. LG ACP была запущена в конце прошлого года и уже интегрирована в новые модели Genesis GV80 и GV80 Coupe от Hyundai Motor и Kia.

LG Magna e-Powertrain, совместное предприятие LG и Magna, впервые продемонстрирует свои инновационные продукты на выставке EVS37. Среди новинок - высокоскоростной электродвигатель c технологией Hairpin на 800 В, способный выдавать мощность до 250 кВт, инвертор SiC на 800 В. Последний управляет двигателем с помощью электроэнергии из батареи, а система привода IPGM на 800 В объединяет двигатель, инвертор и коробку передач.

В рамках серии лекций и обсуждений на выставке EVS37 компания LG расска-жет о своем видении задач, связанных с созданием программно-конфигурируемого автомобиля (SDV), и представит свои технологические про-дукты для их решения. Среди приглашенных докладчиков - научные сотрудники исследовательской (R&D) лаборатории компании LG Vehicle Component Solutions Company, Хон Хён-Так, Пак Ён-Кён и руководитель отдела бизнеса программно-го обеспечения Ли Джун-Нёнг. Помимо этого, специалисты по исследованиям и разработкам LG поделятся своим опытом разработки технологии датчиков внутри салона автомобиля, которая позволит улучшить пользовательский интерфейс системы SDV.

"Являясь признанным лидером в производстве передовых технологий для авто-мобилей, компания LG с нетерпением ждет возможности представить свои флагманские решения на EVS в Сеуле и поделиться своими обширными знаниями", - делится Ли Сан-Ён, старший вице-президент лаборатории исследований и разработок в LG Vehicle Component Solutions. "Мы будем стре-миться превосходить ожидания автопроизводителей (OEM) и конечных пользо-вателей, предоставляя инновационные решения совместно с нашими стратегическими партнерами", - добавил господин Ли.