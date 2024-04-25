LG представила финансовые результаты первого квартала 2024 года

СЕУЛ, 25 апреля, 2024 года — Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила, что консолидированный доход за первый квартал 2024 года составил 21,09 трлн. южнокорейских вон, а операционная прибыль – 1,33 трлн. южнокорейских вон. Сектор бытовой техники компании продемонстрировал глобальное лидерство, достигнув рекордного уровня дохода и двузначного показателя операционной прибыли. Сектор компонентов для электромобилей, ключевой двигатель будущего роста, продолжал стабильно расширяться. А подразделения телевизоров и корпоративных решений продемонстрировали рост продаж по сравнению с предыдущим кварталом.

Несмотря на сложные макроэкономические условия, такие как высокие цены на сырье, нестабильные обменные курсы валют, рост процентных ставок и замедленное восстановление спроса, LG достигла самого высокого показателя за всю историю за первый квартал. Этот рекорд подчеркивает эффективность внедрения устойчивых бизнес-моделей, таких как услуги по подписке и использование возможностей в многообещающем B2B секторе. Акцент LG на такие отличительные особенности, как искусственный интеллект, энергоэффективность и дизайн, ориентированный на потребителя, укрепил ее конкурентоспособность на премиальном рынке. Кроме того, стратегический подход, основанный на предложении разнообразных продуктовых линеек и гибкой структуре ценообразования, позволил компании успешно адаптироваться к противоречивым тенденциям спроса.

Операционная прибыль превысила 1 трлн. южнокорейских вон пятый год подряд, демонстрируя высокий показатель LG в условиях интенсивной рыночной конкуренции. Фокус компании на контент-сервисах и прямых продажах потребителю через интернет-магазин бренда (OBS), способствовал качественному росту. Усилия по стабилизации затрат на сырье и логистику в сочетании с гибкостью размещения производства еще больше повысили прибыльность.

Выручка подразделения LG Home Appliance & Air Solution Company в первом квартале достигла 8,6 трлн. южнокорейских вон, а операционная прибыль – 940,3 млрд. южнокорейских вон. Это отмечает значительный прирост дохода на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и устанавливает новый рекорд по первому кварталу. Операционная прибыль достигла второго по величине уровня за всю историю компании, ее рентабельность составила 10,9%, что подчеркивает исключительную конкурентоспособность компании на мировом рынке.

Благодаря своим основным технологиям, в частности, в области двигателей и компрессоров, подразделение бытовой техники LG продолжает внедрять инновации в условиях конкурирующего рынка. Стремясь к лидерству в отрасли, LG выступает с инновационными инициативами, такими как предоставление услуг по подписке на продукты и развитие концепции «Affectionate Intelligence» в устройствах. Эти инновации созданы для эффективного удовлетворения потребностей клиентов. Более того, LG стратегически расширяет свои бизнес-проекты в B2B секторе, включая системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, чтобы использовать открывающиеся возможности для роста.

Компания LG Vehicle component Solutions сообщила о доходе в первом квартале в размере 2,66 трлн. южнокорейских вон и операционной прибыли в размере 52 млрд. южнокорейских вон, отражая прирост дохода на 11,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Процесс преобразования поступивших заказов в доход продолжается стабильно. Несмотря на дальнейшие инвестиции в зарубежные производственные площадки для выполнения новых заказов и удовлетворения потребностей производителей оборудования, компания сохраняет стабильную прибыльность, получая выгоды от экономии за счет масштаба, обусловленного увеличением доходов.

Несмотря на то, что в последнее время ожидается небольшое замедление роста спроса на электромобили, спрос на компоненты электромобилей с высокой добавленной стоимосью продолжает неуклонно расти. LG активно реагирует на эти рыночные изменения, разрабатывая сбалансированный портфель, охватывающий все сегменты - от информационно-развлекательных систем в автомобиле до двигателей и фар. Компания стремится обеспечить устойчивый рост доходов и стабильную прибыль, активно адаптируясь к изменениям рынка.

Компания LG Home Entertainment сообщила о доходе в первом квартале в размере 3,49 трлн. южнокорейских вон и операционной прибыли в размере 132,2 млрд. Это отмечает прирост дохода на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом спроса на телевизоры в Европе и успешным запуском новых моделей 2024 года выпуска. Положительная операционная прибыль была достигнута благодаря высокими показателям бизнеса по производству контента и сервисов для WebOS, а также традиционными продажами продуктов. Несмотря на вызовы, такие как рост цен на жидкокристаллические панели, компания эффективно управляла прибыльностью.

Забегая вперед, отметим, что во второй половине года ожидается постепенное восстановление спроса на телевизионном рынке. Стратегия LG направлена на то, чтобы максимально эффективно использовать свои ведущие в мире OLED-телевизоры и жидкокристаллические телевизоры премиум-класса QNED, постоянно повышая прибыльность бизнеса на платформе webOS, который стремится к быстрому росту.

Компания LG Business Solutions сообщила о доходе в первом квартале в размере 1,57 трлн. южнокорейских вон, что составляет прирост на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и операционной прибыли в размере 12,8 млрд. южнокорейских вон. Запуск новых ноутбуков LG gram с искусственным интеллектом, приуроченный к выпускному сезону, вызвал положительные отзывы на рынке. Кроме того, выросли продажи коммерческих дисплеев, в том числе электронных досок и светодиодных вывесок. В то время как операционная прибыль вернулась к положительным показателям по сравнению с предыдущим кварталом, произошло небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется такими факторами, как рост цен на комплектующие и усиление конкуренции.

Ожидается, что в этом году спрос на рынке информационных технологий в целом сохранится на уровне предыдущего года, при этом ожидается небольшой рост в сегменте коммерческих дисплеев. Также предполагается увеличение спроса на высокотехнологичные продукты, такие как игровые мониторы и светодиодные вывески. Компания LG стремится занять лидирующие позиции в этой сфере, предлагая решения, адаптированные к потребностям клиентов, интегрируя игровые функции и дисплеи OLED, наряду с премиальными светодиодными продуктами. Усилия по активному развитию новых перспективных направлений, таких как робототехника и зарядные станции для электромобилей, по-прежнему определяют перспективы дальнейшего роста.