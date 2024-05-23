ДВЕ СТАТЬИ LG ПРИНЯТЫ ПРЕСТИЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Сеул, 23 мая 2024 года — LG Electronics (LG) приняла участие в международной конференции International Conference on Learning Representations (ICLR) 2024 в Вене, Австрия, которая проходила с 7 по 11 мая. Исследовательские работы LG были представлены на конференции, попав в один процент лучших из общего числа поданных материалов. Это подчеркивает масштаб исследовательских усилий LG и укрепляет ее позицию лидера в продвижении важнейших технологий искусственного интеллекта в различных областях, таких как робототехника, метавселенная и умные дома.









ICLR, престижная международная научная конференция, посвященная технологиям глубокого обучения, постоянно входит в список лучших публикаций Google Scholar в подкатегории «Инженерия и информатика». Благодаря уровню приема в 25 процентов ICLR сохраняет свою репутацию взыскательной платформы для передовых исследований.

Исследовательская работа LG “DiffMatch: Diffusion Model for Dense Matching” вошла в один процент лучших заявок на ICLR 2024 и была выбрана для устного доклада на конференции. В документе представлена технология искусственного интеллекта, способная сравнивать изображения для выявления сходств и различий, что способствует точной идентификации местоположения и формы объектов. Это нововведение обещает повысить скорость и точность пространственного распознавания в передовых робототехнических приложениях, позволяя роботам эффективно перемещаться в среде с изменяющимся положением объектов и условиями освещения.

Кроме того, статья LG под названием “H2O-SDF Two-Phase Learning for 3D Indoor Reconstruction using Object Surface Fields”, сфокусированная на основной технологии метавселенной, попала в пять процентов лучших из представленных материалов и была выбрана для презентации в формате Spotlight. В статье раскрывается использование искусственного интеллекта для воспроизведения сложных внутренних помещений и деталей поверхностей объектов в виртуальном трехмерном пространстве. Используя 2D-изображения в качестве исходного материала, искусственный интеллект может идентифицировать и визуализировать внутреннюю структуру, включая стены, потолки и колонны, в 3D. Далее технология использует полученную информацию для добавления мелких деталей к предметам мебели, бытовой технике и другим предметам домашнего обихода, обеспечивая высокий уровень реалистичности виртуальных пространств. Инновационная технология LG, подходящая для разнообразных применений, связанных с метавселенной, также потенциально может быть использована для расширения существующего программного обеспечения «цифрового двойника», которое стало важным инструментом для умных заводов.

«Применяя передовые технологии искусственного интеллекта собственной разработки к продуктам и услугам LG, мы продолжим делать жизнь клиентов более удобной и приятной — будь то дома, на работе или в виртуальном мире», — отметил Ким Бён-хун (Kim Byoung-hoon), технический директор LG Electronics.