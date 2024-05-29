LG ЗАПУСКАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ «ДОБАВЬТЕ ОПТИМИЗМА В ЛЕНТУ», ЧТОБЫ ПРИВНЕСТИ БАЛАНС В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СЕУЛ, 29 мая 2024 года — Сегодня компания LG Electronics (LG) запустила глобальную кампанию под названием «Добавьте оптимизма в ленту», которая направлена на то, чтобы помочь пользователям привнести больше позитива в их социальные сети, приглашая их активно взаимодействовать с положительным и вдохновляющим контентом в своих «лентах».









«Как бренд, ориентированный на клиента, LG – искренний сторонник оптимизма. Мы стремимся вносить положительные изменения в жизни людей через позитивную деятельность как в Интернете, так и в реальном мире», — сказала Ким Хё-ын (Kim Hyo-eun), вице-президент и руководитель подразделения управления брендом LG. «В эпоху искусственного интеллекта LG сохраняет приверженность своему слогану “Life’s Good”. Мы продолжим создавать лучшую жизнь для потребителей с помощью клиентоориентированного подхода, вдохновляя на лучшее будущее», — добавила госпожа Ким.

Новое глобальное исследование, проведенное по заказу LG, показало, что социальные сети являются одновременно источником беспокойства и местом, где люди развлекаются, поддерживают связь с друзьями и семьей, а также узнают последние новости. Согласно опросу, почти половина респондентов (45 процентов) сообщают, что их ленты в социальных сетях содержат равное или большее количество негативного контента, чем позитивного. Каждый четвертый респондент (28 процентов) сказал, что негативный контент в их лентах в социальных сетях усилил их беспокойство, а каждый пятый (20 процентов) сказал, что он сделал их несчастными. Другие исследования также показывают, что алгоритмы часто способствуют негативным разговорам.









Глобальное исследование было направлено на понимание триггеров, которые влияют на работу алгоритмов, и на то, как увеличить количество позитивного контента в вашей ленте. Результатом стал плейлист «Добавьте оптимизма в ленту» с оригинальным контентом, который при взаимодействии с ним будет привлекать в вашу ленту больше оптимистичного контента. «Добавьте оптимизма в ленту» является частью глобальной кампании LG “Life’s Good” , запущенной в прошлом году для вдохновения и поощрения людей к позитивному взгляду на жизнь.

Созданная в сотрудничестве с глобальными инфлюенсерами, известными своим позитивным влиянием, включая Тину Чой , Викторию Браун , Джоша Хармона и других, плейлист «Добавьте оптимизма в ленту» состоит из более 20 коротких видеороликов с мотивационным и поднимающим настроение контентом. Кроме того, LG консультируется с экспертами по социальным сетям, включая профессора Кейси Фислер , ученого-информатика и специалиста по технологической этике, с докторской степенью в области человеко-ориентированных вычислений. Фислер исследует и преподает в области этики технологий, интернет-политики и онлайн-сообществ, а также публикует работы на темы модерации контента в социальных сетях и рекомендательных систем. Она также обучает аудиторию по этим темам как создатель контента.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и алгоритмы играют значительную роль в том, какой контент мы видим в этих онлайн-пространствах. Глобальный плейлист и кампания LG дают пользователям возможность видеть больше позитивных и вдохновляющих постов. Будучи более осознанными в выборе контента для взаимодействия, мы можем привнести больше оптимизма, баланса и счастья в нашу жизнь.

По словам Фислер, «алгоритмы рекомендаций определяют, что мы видим в социальных сетях, предсказывая, с каким контентом мы, скорее всего, захотим взаимодействовать. Таким образом, эти алгоритмы могут направить нас в еще более конкретные ниши – как и в хорошую, так и в плохую сторону. Исследования показали, что, если оставить это без внимания, пользователи могут довольно быстро оказаться в ситуации, где они сталкиваются с вредоносным контентом. Одной из наших первых линий обороны должно стать повышение цифровой грамотности, а также уделение большего внимания тому, как алгоритмы влияют на наше времяпрепровождение онлайн. Хорошая новость заключается в том, что у нас есть некоторый контроль над входными данными для этих алгоритмических прогнозов; если мы решаем взаимодействовать с оптимистичным контентом, есть вероятность, что мы увидим больше похожих публикаций».

Виктория Браун, глобальный инфлюенсер и спикер TEDx Talk, сказала: «Алгоритмы наших социальных сетей могут оказать большое влияние на контент, который мы видим в Интернете, что влияет на наше психическое здоровье. Вот почему я участвую в кампании «Добавьте оптимизма в ленту», и надеюсь, что люди будут использовать этот плейлист как основу для перенастройки своих алгоритмов и поощрения позитивного подхода ко всем аспектам их жизни. Большая часть стигматизации и трудностей в борьбе с психическим здоровьем заключается в том, что эти сложности могут протекать незаметно для остальных. С помощью этой кампании мы говорим, что вам следует обратиться к своим друзьям в случае необходимости, и что мы можем помочь друг другу. Наш алгоритм должен рекомендовать контент, который заставляет нас чувствовать себя более объединенными».