ЧЕМ УДИВЛЯЮТ НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ LG OLED И QNED 2024

Компания LG является лидером на мировом рынке телевизоров, и у потребителей есть возможность одними из первых приобрести телевизоры из новой линейки OLED и QNED.









Новые модели телевизоров LG OLED с процессорами AI представляют собой настоящий прорыв в технологическом мире. Они включают в себя возможности, которые предоставляет искусственный интеллект, что значительно улучшает пользовательский опыт благодаря уникальному чипсету.

Одной из ключевых функций новых моделей является AI Acoustic Tuning, которая определяет планировку помещения и местоположение зрителя, создавая вокруг звуковой купол, идеально подходящий к акустике комнаты. Данная функция также доступна в моделях QNED. Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия. Дополнительно, Brightness Control Booster Max улучшает алгоритм усиления света и архитектуру управления светом, что повышает яркость на 150%.









Функция AI Picture Pro, основанная на обширном массиве данных, распознает качество контента, благодаря чему достигается более четкое и качественное изображение. AI Super Upscaling передает максимальную точность в настройке разрешений, а AI Noise Reduction снижает шумы в изображении. AI Super Resolution улучшает качество изображения за счёт масштабирования, а AI Director Processing демонстрирует четкое воплощение цветовой градации и объемную детализацию героев картин. AI Sound Pro прорисовывает каждую частицу звукового ландшафта, обеспечивая динамическое усиление и мощность звука.

Новые модели телевизоров LG QNED также оснащены интеллектуальными процессорами AI, которые автоматически оптимизируют аудио и яркость, обеспечивая полное погружение в действие сюжета, происходящего на экране.

Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия. Операционная система webOS регулярно обновляется в течение 5 лет, а технология Dimming Pro позволяет увидеть мелкие детали на экране, делая изображение максимально реалистичным. FILMMAKER Mode передает изображение с точными настройками, что позволяет смотреть фильм в соответствии с замыслом съемочной команды. Технология HDR10 Pro обеспечивает точное воспроизведение цвета и контрастности любого фильма.

Для геймеров новые модели телевизоров LG QNED предлагают мощный игровой процессор, который обеспечивает плавность переходов на больших скоростях, сохраняя чистый звук. Функция Game Optimizer оптимизирует настройки и производительность специально для игр, а плавающее экранное меню Game Dashboard, аналогичное проекционному дисплею, который используется во многих играх, помогает геймерам сделать игровой процесс комфортным.