LG И CHARGEPOINT ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

СЕУЛ, 18 июня 2024 года — LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) и окончательное соглашение по разработке зарядных устройств для коммерческих электромобилей (EV) с компанией ChargePoint, ведущим поставщиком сетевых зарядных решений для электромобилей в Соединенных Штатах Америки. LG ожидает, что данное соглашение ускорит развитие бизнеса компании по производству зарядных устройств для EV, а также поспособствует развитию корпоративных B2B (Business-to-Business) решений LG и поддержит переход компании к концепции «Умные решения для жизни» (Smart Life Solutions).









ChargePoint управляет обширной сетью с более чем 306,000 активных зарядных портов по Северной Америке и Европе. В прошлом году CEO LG Уильям Чо (William Chо) обозначил бизнес по производству зарядных устройств для EV как новый двигатель роста LG и поставил цель развить его до предприятия масштабом в триллион южнокорейских вон (KRW) к 2030 году. Благодаря подписанному недавно меморандуму о взаимопонимании LG получит доступ к обширной сети ChargePoint, что позволит компании увеличить поставки зарядных устройств для электромобилей по всему миру. В свою очередь, клиенты и водители компании ChargePoint получат преимущества от использования надежных высококачественных зарядных устройств для электромобилей от LG.

Расширение бизнеса по производству зарядных устройств благодаря синергии между LG и ChargePoint

Подписанное соглашение позволит LG расширить свою клиентскую базу за счет привлечения ChargePoint, обладающей обширным портфелем зарядных решений. В свою очередь, ChargePoint получит стабильные поставки высококачественных зарядных устройств для электромобилей от LG.









Новое партнерство также улучшит конкурентоспособность обеих компаний для заключения контрактов на государственные проекты по развитию инфраструктуры для зарядных устройств. Ключевые критерии отбора подрядчиков для государственных проектов США включают в себя наличие локального производства, высокие уровни качества и безопасности. Зарядные устройства LG производятся в Техасе и имеют сертификацию Underwriter Laboratories, которая подтверждает стабильность процесса зарядки. Кроме того, облачное программное обеспечение сервисов ChargePoint авторизовано в рамках программы Федерального управления Рисками и Авторизации (Federal Risk and Authorization Management Program).

LG зарекомендовала себя как надёжный бизнес-партнёр в Северной Америке благодаря различным B2B решениям, включая телевизоры для отелей, цифровые вывески и решения в сфере робототехники. LG и ChargePoint будут сотрудничать для расширения бизнеса по производству зарядных устройств для электромобилей, ориентируясь как на новых клиентов, так и на существующих B2B партнёров LG в таких секторах, как гостеприимство, здравоохранение, розничная торговля и другие отрасли.

Укрепление рыночных позиций за счет интеграции рекламы LG DOOH Ads и платформы LG ThinQ

В рамках меморандума о взаимопонимании компании исследуют возможность интеграции существующих платформ LG, таких как решение по размещению цифровой наружной рекламы на коммерческих дисплеях LG DOOH Ads, в разработки по зарядным устройствам для электромобилей. Интеграция технологии LG DOOH Ads в дисплеи зарядных устройств EV позволит транслировать разнообразную рекламу, улучшая тем самым качество обслуживания корпоративных клиентов (B2B).

LG и ChargePoint также планируют разработать решение для «Умного дома», которое соединит зарядные станции EV с бытовыми приборами. Для этого они объединят платформу умного дома LG ThinQ с решением для зарядки EV для дома Home Flex от ChargePoint. Благодаря сотрудничеству с ChargePoint, LG рассчитывает укрепить свои позиции на высококонкурентном рынке зарядных устройств для электромобилей и подтвердить свою репутацию надежного и инновационного поставщика решений для зарядки электромобилей.

"Между нашими компаниями образовалась невероятная синергия, и мы уверены, что это партнёрство поможет LG стать мировым лидером в области производства зарядных устройств для электромобилей", - заявил Су Хын-кю (Suh Heung-kyu), вице-президент и глава подразделения по зарядке электромобилей компании LG Business Solutions. "Компания LG намерена и дальше развивать стратегические партнерства для продвижения инноваций и укрепления своего статуса производителя комплексных решений для зарядки электромобилей".