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ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ LG. СКАЖИТЕ «НЕТ» ПОДДЕЛКАМ.
АЛМАТЫ, 20 июня 2024 года — Компания LG Electronics обращает внимание потребителей на участившиеся случаи продажи поддельной бытовой техники и электроники LG.
При выборе товара рекомендовано обращаться только в интернет-магазин LG или в магазины официальных партнеров: EVRIKA, Mechta.kz, Sulpak, Technodom, Technograd.
Поддельная техника представляет угрозу безопасности покупателей, из-за чего они рискуют столкнуться с частыми поломками, проблемами в работе техники и отсутствием гарантии.
Как отличить оригинал от подделки?
Для проверки подлинности можно ввести название модели в поисковую строку на сайте https://www.lg.com/kz/ , а также ознакомиться с тем, на что обращать внимание при выборе техники https://www.lg.com/kz/antifake/ .
«Мы всегда ставим на первое место высокое качество и надежность своей продукции. Обещание «Life’s Good» отражает нашу приверженность тому, чтобы помогать клиентам максимально наслаждаться жизнью. Для этого мы постоянно совершенствуем производственные процессы, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам. К сожалению, на рынке появляются недобросовестные продавцы, которые предлагают фальсифицированную бытовую технику и электронику и вводят покупателей в заблуждение», — подчеркнул Хакхён Ким, Президент LG Electronics Казахстан, Алматы.
Для получения консультации свяжитесь с сервисной службой поддержки клиентов по номеру 2255 (звонок бесплатный), или любым удобным способом в разделе контактов на сайте компании https://www.lg.com/kz/support/contact-us/
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