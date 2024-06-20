ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ LG. СКАЖИТЕ «НЕТ» ПОДДЕЛКАМ.

АЛМАТЫ, 20 июня 2024 года — Компания LG Electronics обращает внимание потребителей на участившиеся случаи продажи поддельной бытовой техники и электроники LG.









При выборе товара рекомендовано обращаться только в интернет-магазин LG или в магазины официальных партнеров: EVRIKA, Mechta.kz, Sulpak, Technodom, Technograd.

Поддельная техника представляет угрозу безопасности покупателей, из-за чего они рискуют столкнуться с частыми поломками, проблемами в работе техники и отсутствием гарантии.

Как отличить оригинал от подделки?

Для проверки подлинности можно ввести название модели в поисковую строку на сайте https://www.lg.com/kz/ , а также ознакомиться с тем, на что обращать внимание при выборе техники https://www.lg.com/kz/antifake/ .

«Мы всегда ставим на первое место высокое качество и надежность своей продукции. Обещание «Life’s Good» отражает нашу приверженность тому, чтобы помогать клиентам максимально наслаждаться жизнью. Для этого мы постоянно совершенствуем производственные процессы, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам. К сожалению, на рынке появляются недобросовестные продавцы, которые предлагают фальсифицированную бытовую технику и электронику и вводят покупателей в заблуждение», — подчеркнул Хакхён Ким, Президент LG Electronics Казахстан, Алматы.