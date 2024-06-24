LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРВИСНОГО РОБОТА CLOI SERVEBOT НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕК-ТА ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА И ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СЕУЛ, 24 июня 2024 года — Компания LG Electronics (LG) представляет новейшую модель автономного сервисного робота LG CLOi ServeBot (модель LDLIM31) дверного типа, разработанного для обеспечения безопасной доставки в гостиничных и медицинских учреждениях. Робот оснащен четырьмя дверями и объемным внутренним пространством для хранения, что позволяет ему выполнять простые и рутинные задачи доставки, облегчая тем самым работу персоналу.









Это нововведение усиливает портфель LG в области усовершенствованных роботов на базе искусственного интеллекта и систем управления ими, поддерживая стратегию компании по развитию корпоративного направления B2B (Business-to-Business), в частности в секторе доставки и логистики. Первый запуск CLOi ServeBot прошел в Южной Корее, последующие запуски планиру-ются на ключевых рынках Северной Америки и Азии. Дополнительную информацию можно найти на сайте LG.com.

Робот дверного типа CLOi ServeBot заслужил международное признание благодаря своему инновационному и удобному дизайну, получив награды Red Dot Design Award 2024 и iF Design Award 2024. Оснащенный четырьмя внутренними отсеками вместимостью до 30 кг груза каждый, робот может выполнять несколько доставок или приемов товара. В его просторное и безопасное грузовое пространство можно расположить до 32 стандартных чашек кофе , а полки легко регулируются под размер груза.









Специально разработанный для применения в гостиничном бизнесе или медицинских учреждениях, LG CLOi ServeBot может пользоваться лифтами для перемещения между этажами. Благодаря шести колесам с независимой подвеской он также демонстрирует высокую устойчивость, позволяя безопасно перевозить напитки по неровным поверхностям с минимальным риском разлития. Для удобства пользователей двери CLOi ServeBot могут автоматически открываться или закрываться в процессе работы. Камеры, установленные во внутренних отсеках, позволяют роботу определять завершение доставки, фиксируя момент опустошения отсеков. Благодаря алгоритму искусственного интеллекта новая модель может безопасно обходить препятствия, определять оптимальный маршрут к пункту назначения и взаимодействовать с 20 другими роботами CLOi ServeBot, работая согласованно для повышения эффективности и предотвраще-ния столкновений.

CLOi ServeBot оснащен 10,1-дюймовым дисплеем на фронтальной панели, кото-рый выполняет роль мобильной рекламной платформы. Контент легко загружа-ется на дисплей с помощью LG CLOi Station (доступного в мобильном приложении или веб-сайте) или системы управления контентом (Content Man-agement System, CMS). Кроме того, новейшее решение LG CLOi может сопровождать клиентов к месту назначения и предоставлять голосовую навига-ционную помощь для слабовидящих людей. К тому же пользователи могут в реальном времени отслеживать статус робота через приложение LG CLOi Station, которое также предлагает удобные функции оповещения и планирования доста-вок.









«Новейший сервисный робот LG использует передовые технологии с использо-ванием искусственного интеллекта, систем коммуникации и управления, что позволяет оптимизировать работу в гостиничном бизнесе и в сфере здравоохранения, – сказал господин Ро Кю-чан (Roh Kyu-chan), вице-президент и руководитель подразделения робототехники компании LG Business Solutions. – Опираясь на наши достижения и опыт в робототехнике, мы продолжим разраба-тывать инновационные модели LG CLOi ServeBot, отвечающие уникальным по-требностям различных отраслей».

Благодаря своему опыту в робототехнике LG создает универсальные роботизированные решения для различных сред, включая аэропорты, отели, больницы и склады. В настоящее время компания разрабатывает комплексный набор решений для оптимизации всего процесса дистрибуции — от поставки роботов до доставки заказанных клиентами товаров.