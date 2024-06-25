Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ БРЕНДБУК «НЕСГИБАЕМЫЕ ОПТИМИСТЫ», РАСКРЫВАЮЩИЙ УНИКАЛЬНУЮ СУТЬ КОМПАНИИ

О бренде 06/25/2024
Print

СЕУЛ, 25 июня 2024 года — Компания LG Electronics готовится к выпуску своего первого брендбука в рамках глобальной кампании, посвященной вдохновляющей инициативе «Life’s Good», цель которой заключается в том, чтобы донести до всего мира послание бренда о позитиве и радости.

 




 

Брендбук представляет собой сборник увлекательных историй от сотрудников LG, как нынешних, так и уже завершивших свой путь в компании, который знакомит читателей с целеустремленностью, состраданием и непоколебимым оптимизмом, присущим «людям LG». Сборник состоит из 28 глав, разделенных на четыре раздела. Три главы посвящены основным ценностям LG: «Бескомпромиссное качество обслуживания клиентов», «Клиентоориентированные инновации» и «Теплота, которая дарит улыбку». В издание также вошел раздел, посвященный «Несгибаемым оптимистам».

 

Одним из участников проекта, чья история вошла в брендбук, стал нынешний CEO Уильям Чо, который олицетворяет корпоративную культуру оптимизма и стремление компании создать лучшее будущее для всех. В сборнике описаны ключевые моменты из истории LG: от выхода компании на рынок США до разработки революционных продуктов, таких как холодильник InstaView™, сворачивающийся телевизор LG SIGNATURE OLED R и ультралегкий ноутбук LG gram. Также в ней представлены исследования о том, как бизнес-подразделения LG, такие как Vehicle component Solutions Company, расширяются и становятся основными драйверами будущего роста компании. Кроме того, брендбук раскрывает историю, лежащую в основе известного девиза компании «Life’s Good».

 

«Наш новый брендбук раскрывает уникальность компании, рассказывая истории сотрудников и делясь теми вызовами, которые мы преодолели благодаря несгибаемому оптимизму и непреклонной решимости, - сказала Ким Хё-ын, вице-президент и руководитель подразделения управления брендом LG. – Он также подчеркивает нашу приверженность инновациям, которые являются движущей силой на нашем пути к становлению и предлагающих решения для умной жизни компании».

 

Брендбук под названием «Несгибаемые оптимисты» будет доступен на английском языке в формате электронной книги в мировых интернет-магазинах к концу месяца. Доходы от продаж будут направлены на поддержку социальных проектов, соответствующих миссии LG по созданию «Лучшей жизни для всех».

 