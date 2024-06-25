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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ БРЕНДБУК «НЕСГИБАЕМЫЕ ОПТИМИСТЫ», РАСКРЫВАЮЩИЙ УНИКАЛЬНУЮ СУТЬ КОМПАНИИ
СЕУЛ, 25 июня 2024 года — Компания LG Electronics готовится к выпуску своего первого брендбука в рамках глобальной кампании, посвященной вдохновляющей инициативе «Life’s Good», цель которой заключается в том, чтобы донести до всего мира послание бренда о позитиве и радости.
Брендбук представляет собой сборник увлекательных историй от сотрудников LG, как нынешних, так и уже завершивших свой путь в компании, который знакомит читателей с целеустремленностью, состраданием и непоколебимым оптимизмом, присущим «людям LG». Сборник состоит из 28 глав, разделенных на четыре раздела. Три главы посвящены основным ценностям LG: «Бескомпромиссное качество обслуживания клиентов», «Клиентоориентированные инновации» и «Теплота, которая дарит улыбку». В издание также вошел раздел, посвященный «Несгибаемым оптимистам».
Одним из участников проекта, чья история вошла в брендбук, стал нынешний CEO Уильям Чо, который олицетворяет корпоративную культуру оптимизма и стремление компании создать лучшее будущее для всех. В сборнике описаны ключевые моменты из истории LG: от выхода компании на рынок США до разработки революционных продуктов, таких как холодильник InstaView™, сворачивающийся телевизор LG SIGNATURE OLED R и ультралегкий ноутбук LG gram. Также в ней представлены исследования о том, как бизнес-подразделения LG, такие как Vehicle component Solutions Company, расширяются и становятся основными драйверами будущего роста компании. Кроме того, брендбук раскрывает историю, лежащую в основе известного девиза компании «Life’s Good».
«Наш новый брендбук раскрывает уникальность компании, рассказывая истории сотрудников и делясь теми вызовами, которые мы преодолели благодаря несгибаемому оптимизму и непреклонной решимости, - сказала Ким Хё-ын, вице-президент и руководитель подразделения управления брендом LG. – Он также подчеркивает нашу приверженность инновациям, которые являются движущей силой на нашем пути к становлению и предлагающих решения для умной жизни компании».
Брендбук под названием «Несгибаемые оптимисты» будет доступен на английском языке в формате электронной книги в мировых интернет-магазинах к концу месяца. Доходы от продаж будут направлены на поддержку социальных проектов, соответствующих миссии LG по созданию «Лучшей жизни для всех».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyaet-brendbuk.html isCopied
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