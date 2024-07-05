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LG ПРЕДСТАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА
СЕУЛ, 5 июля 2024 года — Компания LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила предварительные результаты за второй квартал 2024 года, сообщив о консолидированной выручке в размере 21,7 трлн южнокорейских вон и операционной прибыли в размере 1,19 трлн южнокорейских вон.
Как уровень выручки, так и операционной прибыли превзошли рыночные ожидания, установив новые рекорды во втором квартале. Операционная прибыль выросла на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, впервые превысив отметку в 1 трлн южнокорейских вон во втором квартале. Выручка увеличилась на 8,5% в годовом исчислении.
За первую половину 2024 года выручка выросла на 5,9%, а операционная прибыль — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход компании LG за первую половину года превысил 40 трлн южнокорейских вон, сохраняя динамику роста третий год подряд, а операционная прибыль – 2 трлн южнокорейских вон четвертый год подряд.
Во втором квартале LG поддерживала сбалансированный качественный рост в основных и перспективных направлениях деятельности компании.
Подразделение LG Home Appliance & Air Solution Company продолжает опережать темпы роста в отрасли. Особенно значительный вклад в показатели второго квартала внесли решения LG в области кондиционирования воздуха, что обусловлено сезонным спросом.
Подразделение LG Vehicle Component Solutions Company усиливает акцент на продажах премиум продуктов, совершенствуя технологические решения, среди которых переход к программно-определяемым автомобилям. Это было продемонстрировано при внедрении LG AlphaWare.
LG Home Entertainment Company постепенно восстанавливает продажи премиальных OLED-телевизоров на развитых рынках, несмотря на вызовы, связанные с ростом цен на LCD-панели. Кроме того, благодаря росту интереса к спорту в странах Европы, перед компанией открываются новые перспективы развития.
Подразделение LG Business Solutions Company нацелено на рынок премиальных продуктов в области информационных технологий, включая ноутбук LG gram с искусственным интеллектом и первый в мире игровой монитор с изменяемым разрешением и частотой обновления. Сектор также применяет искусственный интеллект в коммерческих дисплеях и выходит на рынок образовательных технологий с индивидуальными продуктами, такими как электронные доски. Продолжается работа над развитием новых бизнес-направлений, включая робототехнику и зарядные станции для электромобилей.
Столь высокие показатели в значительной степени можно объяснить стратегической трансформацией LG в сторону бизнес-модели, ориентированной на будущее. Этот сдвиг позволил максимально использовать потенциал существующих операций и способствовал реинвестированию средств, направленных на поиск новых источников роста.
Рынок B2B-сегмента (Business-to-Business) продолжает динамично развиваться, способствуя трансформации бизнеса. В связи с тем, что внедрение искусственного интеллекта становится переломным моментом в отрасли, сектор HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), особенно в сфере чиллеров, открывает новые возможности для роста инфраструктуры искусственного интеллекта, что говорит о позитивных перспективах на будущее.
Несмотря на временное снижение спроса на электромобили, подразделение LG Vehicle component Solutions Company, еще одно направление роста B2B-бизнеса (Business-to-Business) компании, поддерживает стабильный рост благодаря стойкому портфелю заказов и сбалансированному портфолио. Оно включает информационно-развлекательные системы в автомобилях, компоненты электрической трансмиссии для электромобилей и автомобильные фары.
В сегменте B2C (Business-to-Consumer) LG преодолевает рыночные неопределенности и ограничения роста с помощью новых бизнес-моделей, таких как услуги по подписке. Бизнес по подписке в настоящее время охватывает 22 продукта, снижая начальные затраты на покупку и комбинируя сервисные решения для постоянного дохода. Используя новые бизнес-модели, такие как подписка к продуктам, LG реализует свой обширный продуктовый портфель, предоставляя контент и услуги на глобальном уровне.
LG активно стремится к бизнес-модели, сфокусированной на заботе о клиентах. Недавнее приобретение компании Athom, занимающейся разработкой платформы для умного дома, знаменует собой переход к персонализации и сервисно-ориентированным подходам в сфере бытовой техники. Подразделение LG Home Appliance Company сосредоточено на развитии концепции «Affectionate Intelligence» в устройствах, которые созданы для эффективного удовлетворения потребностей клиентов.
Тем временем популярность LG Channels, флагманского сервиса контента для webOS, предлагающего более 3 500 бесплатных каналов в 28 странах, превысила отметку в 50 миллионов пользователей. Компания LG также расширяет бизнес по производству контента и сервисов для webOS, помимо телевизоров, включая информационные технологии и автомобильную информационно-развлекательную систему.
Эти данные являются предварительными консолидированными финансовыми результатами на основе K-IFRS, предоставленными инвесторам до окончательных финансовых результатов LG Electronics, включая чистый доход. Подробности о каждом подразделении будут официально объявлены в конце этого месяца.
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