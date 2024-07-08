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LG УДОСТОЕНА НАГРАДЫ VOLKSWAGEN GROUP AWARD 2024
СЕУЛ, 8 июля 2024 года — Компания LG Electronics (LG) удостоена награды Volkswagen Group Award 2024, церемония вручения которой состоялась 2 июля в Вольфсбурге, Германия. LG была отмечена в категории «Партнерство» за свои достижения в разработке, производстве и управлении цепочками поставок мобильных технологий и решений, таких как автомобильные информационно-развлекательные системы и продукты для связи. Эта награда подчеркивает стремление LG к совершенству и укрепляет её репутацию в качестве надежного партнера и поставщика инноваций в автомобильной отрасли.
Премия Volkswagen Group Award, учрежденная в 2002 году, ежегодно вручается лучшим поставщикам компании в Вольфсбурге. В этом году награды получили 10 поставщиков в 10 различных номинациях, таких как «Партнерство», «Устойчивое развитие», «Цифровизация» и «Трансформация».
Партнерство LG с Volkswagen Group продолжается на протяжении нескольких лет, в течение которых LG поставила множество передовых автомобильных решений, в числе которых: информационно-развлекательные системы, автомобильные дисплеи, цифровые кабины, технологии проекционного дисплея дополненной реальности (AR HUD) и решения для контроллеров домена в кабине (CDC). В 2015 году LG присоединилась к программе Fast Automotive Supply Tracks (FAST) Volkswagen Group, а в 2017 году получила награду за развитие технологий и инноваций от Volkswagen Group за выдающиеся информационно-развлекательные технологии.
«Прошлый, настоящий и будущий успех Volkswagen Group возможен только благодаря сильным партнёрам, — отметил Дирк Гроссе-Лохайде, член расширенного исполнительного комитета и правления Volkswagen, ответственный за закупки. — Юбилей премии Volkswagen Group Award подчеркивает, как важно для нас тесное сотрудничество с поставщиками, и выражает наше уважение к ним».
«Мы польщены этой престижной наградой и надеемся на продолжение нашего прочного партнерства с Volkswagen Group, — сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle Component Solutions Company. — LG стремится внедрять инновации в секторе мобильности и тесно сотрудничать с партнерами по отрасли, чтобы предоставлять уникальные продукты и высокий уровень обслуживания клиентов».
С момента выхода на рынок мобильных решений компания LG получила множество наград от автопроизводителей за надежность и качество своих автомобильных компонентов и систем. В прошлом году LG была названа лучшим поставщиком в области информационно-развлекательных систем и телематики на 31-й ежегодной премии GM «Поставщик года». В 2020 году компания получила признание от Mercedes-Benz Group за отличную работу и партнерство, а также от Renault Group за передовые технологии в разработке дисплеев для автомобилей.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-udostoena-nagradi-volkswagen-group-award.html isCopied
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