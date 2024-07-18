LG УСКОРЯЕТ БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗАВОДСКИХ РЕШЕНИЙ ИНТЕГРИРУЯ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И 66-ЛЕТНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ

СЕУЛ, 18 июля 2024 года — Компания LG Electronics (LG) развивает свой бизнес по производству интеллектуальных решений за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и цифровой трансформации (DX) с обширной 66-летней историей производственного опыта.





Окончательный симбиоз искусственного интеллекта и производственных возможностей

Ранее в этом году LG официально вышла на рынок решений для умных предприятий. Исследовательский институт по производственной инженерии (PRI), который занимается повышением конкурентоспособности производства дочерних компаний LG Group, теперь распространяет свой опыт на внешних клиентов. Предлагаемые услуги включают производственный консалтинг, разработку оборудования и операционных систем, а также обучение технологического персонала.

Несмотря на первый год своего существования, бизнес уже достиг значительных успехов. PRI ожидает получить заказы на сумму около 200 миллиардов южнокорейских вон от внешних клиентов на свои решения для интеллектуальных предприятий.

Основными клиентами являются производители аккумуляторных батарей, автомобильных запчастей и логистические компании. LG планирует активно расширяться в отрасли с быстрорастущим производственным спросом, как, например, полупроводники, фармацевтика, биотехнологии, продукты питания и напитки. Цель состоит в том, чтобы к 2030 году превратить бизнес с решениями для умных предприятий в компанию с оборотом в несколько триллионов южнокорейских вон, помимо доходов, полученных внутри группы LG.

По данным исследовательской компании Precedence Research , глобальный рынок интеллектуальных заводов, по прогнозам, вырастет со 155,61 млрд долларов США в этом году до 268,46 млрд долларов США к 2030 году. >

770 ТБ производственных данных и более 1000 патентов

Компания LG собрала огромное количество производственных данных и ноу-хау за 66 лет проектирования, строительства и эксплуатации заводов. Только за последнее десятилетие компания накопила 770 терабайт (ТБ) производственных данных, что эквивалентно хранению примерно 197 000 фильмов высокой четкости (при условии, что каждый фильм имеет размер 4 ГБ). Конкурентное преимущество компании также заключается в различных основных производственных технологиях, необходимых для конфигурации интеллектуального завода: PRI зарегистрировала более 1000 патентов, связанных с решениями для интеллектуального производства. LG стремится выделить свои интеллектуальные производственные решения за счет интеграции собственных обширных данных и опыта с искусственным интеллектом и DX, используя технологии мирового класса. Эти решения включают в себя проектирование, мониторинг и эксплуатацию производственных систем с помощью технологии «Цифрового двойника» (Digital Twin); управление качеством, промышленной безопасностью и оборудованием на базе больших данных и генеративного искусственного интеллекта; а также предоставление различных промышленных роботов.

Эффективность производства, напрямую связанная с прибыльностью бизнеса

Решения для умных предприятий направлены на сведение к минимуму даже самых кратких задержек или мелких ошибок между процессами. Поскольку эффективность производства напрямую связана с общей прибыльностью бизнеса, ее повышение имеет решающее значение. Например, на линии по производству холодильников LG в Чханвоне каждые 13 секунд производится один холодильник. 10-минутная задержка производственной линии приведет к дефициту производства в 50 холодильников. Если предположить, что цена одного холодильника составляет 2 миллиона южнокорейских вон, 10-минутная задержка приведет к потере 100 миллионов южнокорейских вон.

Это влияние еще более значимо для продукции с более высокой скоростью производства.* Поэтому решения, которые минимизируют задержки во всех процессах – от бесперебойной поставки нескольких компонентов до сборки, упаковки и проверки – имеют важное значение.

Комплексные производственные решения, охватывающие весь путь

Для LG бизнес «умных заводов» — это не просто единичные решения для конкретных областей. Это комплексные технологии, охватывающие весь путь клиентов: от планирования завода до проектирования, строительства и эксплуатации. Учитывая среду клиента и характеристики отрасли, компания проводит диагностику существующих заводов и определяет области для улучшения, создавая пошаговую дорожную карту с точки зрения автоматизации, информатизации и аналитики для максимизации эффективности вложений.

Решение «Цифровой двойник» для цепочки создания стоимости

Решения по проектированию и эксплуатации производственной системы используют моделирование в реальном времени с использованием технологии «Цифрового двойника» (Digital Twin). Прежде чем завод будет построен, создается виртуальная копия, идентичная реальному, что позволяет клиентам предварительно просмотреть производственный и логистический поток. Это обеспечивает оптимальную эффективность проектирования завода.

На этапе эксплуатации анализ данных в режиме реального времени помогает заранее обнаружить «узкие места», дефекты и неисправности на производственной линии, тем самым способствуя повышению производительности.

Автономные мобильные роботы и коллаборативные роботы

Различные решения LG для промышленных роботов для автоматизации производства предлагают значительные преимущества. Автономный мобильный робот (AMR) оснащен камерами, радаром и датчиками LiDAR, которые помогают ему распознавать окружающую обстановку и транспортировать детали и материалы. Благодаря автономному вождению он эффективно перемещается, избегая сотрудников на производстве и препятствий.

Мобильный манипулятор (ММ), сочетающий в себе многосуставную роботизированную руку и AMR, может легко автоматизировать ряд задач. Он способен выполнять различные действия, такие как сборка, проверка дефектов и транспортировка деталей и материалов. Кроме того, он может заменить батареи близлежащих AMR, когда они разряжаются.

Использование генеративного искусственного интеллекта для упрощенной диагностики аномалий

Решения, которые помогают управлять доходностью и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, также очень полезны. Датчики, установленные по всему заводу, обнаруживают аномальные сигналы, такие как вибрации и шум, вызванные старением оборудования или отсутствием смазки. Затем большие данные используются для определения причин и рекомендаций по корректирующим действиям.

Генеративный искусственный интеллект, основанный на больших языковых моделях, облегчает пользование при помощи голосовых команд. Например, фраза «аномальная вибрация в оборудовании А в 14:00» записывает данный сигнал на сервере. Команда «показать недавние аномальные вибрации и корректирующие действия», к примеру, предоставляет список типов дефектов и предыдущих корректирующих действий в порядке вероятности.

Кроме того, LG разработала систему обнаружения в реальном времени на базе Vision AI. Эта система изучает нормальные условия работы завода и обнаруживает аномалии, такие как колебания температуры и дефекты. Это также усиливает управление безопасностью на производстве, выявляя работников, которые не носят должным образом защитные каски или рабочие жилеты.

Ускорение разработки бизнес-модели, ориентированной на будущее, за счет использования опыта флагманских заводов

Интеллектуальные автономные заводы LG в Чханвоне, Южная Корея, и Теннесси, США, были признаны Всемирным экономическим форумом «маяками». После внедрения интеллектуальных заводских решений производительность на заводе в Чханвоне выросла на 17 процентов, энергоэффективность повысилась на 30 процентов, а затраты на качество из-за дефектов сократились на 70 процентов. В рамках группы LG более чем 60 производственных предприятий в 40 регионах мира применяют решения PRI.

Использование этого всесторонне проверенного опыта умных заводов для коммерческих предприятий имеет важное значение с точки зрения коммерциализации нематериальных активов. LG проводит трансформацию своего бизнес-портфеля, традиционно сосредоточенного на производстве аппаратного обеспечения. Данный процесс проводится путем интеграции программного обеспечения и решений в структуру, ориентированную на будущее. Ожидается, что этот подход внесет значительный вклад в быстрый рост B2B-сектора компании, одного из трех ключевых драйверов роста в видении будущего LG до 2030 года, особенно с учетом того, что он ориентирован на многочисленных внешних корпоративных клиентов.

«Мы будем предлагать оптимальные решения для интеллектуальных предприятий на каждом этапе — от планирования и проектирования до строительства и эксплуатации — становясь идеальным партнером, который поддерживает наших клиентов на протяжении всего производственного пути», — сказал Чон Дэ-хва (Jeong Dae-hwa), глава LG PRI.