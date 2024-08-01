КОМПАНИЯ LG ПОЛУЧИЛА UL-СЕРТИФИКАЦИЮ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЦИФРОВЫХ ДИСПЛЕЕВ

СЕУЛ, 1 августа 2024 года — Компания LG Electronics представляет свою передовую технологию защиты от обесцвечивания (Anti-Discoloration™) для наружных цифровых дисплеев. Проверенная авторитетной организацией по стандартизации и тестированию UL Solutions, новая технология LG помогает предотвратить «пожелтение экрана», вызванное длительным воздействием солнечных лучей. Эта инновационная технология одновременно гарантирует качество отображения и стабильность работы, что продлевает срок службы цифровых дисплеев LG, используемых для наружной рекламы.









LG стала первой компанией, получившей сертификацию UL для технологии защиты дисплеев от обесцвечивания, используемых для цифровых панелей. LG разработала комплексную методологию тестирования и критерии оценки дефектов, а UL Solutions независимо оценила продукт по этим критериям в подтверждение маркетинговых заявлений LG. Стоит отметить, что ранее не существовало стандартов или методов тестирования для измерения устойчивости дисплеев к желтизне.

Использование наружных дисплеев в таких местах, как рестораны, остановки общественного транспорта, школы и спортивные стадионы, стало обычным явлением в последние годы, и эта тенденция постоянно растет в секторе B2B. Однако длительное воздействие солнечного света может привести к тому, что экраны универсальных дисплеев со временем приобретают желтоватый оттенок. Технология защиты от обесцвечивания LG (Anti-Discoloration™) помогает решить эту проблему, усиливая качество и длительность эксплуатации наружных цифровых дисплеев.









LG разработала свою защитную технологию, чтобы обеспечить лучший сервис для B2B-клиентов, использующих цифровые дисплеи на открытом воздухе. Исследования компании показали, что клиентам приходится часто менять цифровые дисплеи и сталкиваться с перебоями в обслуживании из-за постоянных проблем с изменением цвета экранов. Чтобы решить эти проблемы, наружные дисплеи LG с технологией защиты от обесцвечивания (Anti-Discoloration™) также включают передовые тепловые решения и материалы панелей для повышения надежности даже в самых сложных погодных условиях. Продукты с сертификацией UL уже были внедрены в несколько последних моделей наружных дисплеев LG с высокой яркостью. В будущем планируется расширить применение этой технологии на более широкий спектр решений.

«UL-сертификация наших продуктов с технологией защиты от обесцвечивания (Anti-Discoloration™) значительно укрепляет производительность и качество наших цифровых дисплеев», — сказал господин Пак Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава бизнес-подразделения информационных дисплеев LG Business Solutions Company. «Через целевые программы исследований и разработок мы продолжим выявлять и устранять любые неудобства, которые снижают общий опыт использования цифровых дисплеев LG, тем самым непрерывно повышая удовлетворенность и доверие клиентов».

Чтобы узнать больше о цифровых дисплеях LG с технологией защиты от обесцвечивания (Anti-Discoloration™), посетите сайт www.lg-informationdisplay.com/product/digital-signage/high-brightness .