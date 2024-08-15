LG ПРЕДСТАВИТ НОВЫЕ ALL-IN-ONE ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ УБОРКИ НА НОВОМ УРОВНЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ IFA 2024

СЕУЛ, 15 августа 2024 года — На выставке IFA 2024, LG Electronics (LG) представит свое совершенно новое решение для ручной уборки – LG CordZero™ All-in-One Tower Combi, а также новейший многофункциональный робот-пылесос и швабру. All-in-One Tower Combi позволяет по-новому взглянуть на хранение, зарядку и стиль, одновременно упрощая и повышая эффективность ежедневной уборки благодаря сочетанию ручного пылесоса CordZero A9X™ и робота-пылесоса CordZero R5™. Новейший робот-пылесос и швабра оснащены комплексной системой, которая выполняет такие функции как очистка полов, вытирание пыли, долив воды и автоматическую мойку швабры.









Упрощенная уборка с помощью All-in-One Tower Combi

Инновационное решение All-in-One Tower Combi оснащено функцией Dual Auto Empty, которая автоматически очищает мусорные баки как ручного, так и роботизированного пылесосов. После подключения оба устройства заряжаются, чтобы всегда быть готовыми к уборке. Изящная, компактная док-станция служит центральным модулем для всех задач по уборке, занимает минимум места и даже оснащена светодиодом UVC, который помогает предотвратить размножение бактерий внутри одноразового мешка для сбора пыли. 1

В CordZero A9X встроен Smart Inverter Motor™, разработанный для обеспечения мощной и надежной очистки в любое время. Быстрое вращение двигателя обеспечивает мощное всасывание, которое легко убирает грязь, пыль и мусор. Также в ручном пылесосе используется технология KOMPRESSOR™, которая сжимает грязь и мусор, увеличивая объем мусорного бака и сокращая частоту его опустошения. Пылесос также оснащен функцией Spray Mop для эффективной очистки твердых полов.









Для тщательной и эффективной уборки робот-пылесос LG CordZero R5 оснащен шваброй, которая позволяет ему пылесосить и вытирать одновременно. Этому способствует автоматическая система подачи воды из встроенного резервуара, что сохраняет швабру влажной, устраняя необходимость в частых походах к источнику воды. Более того, робот-пылесос использует датчик 360 LiDAR для перемещения по препятствиям и мебели, что потенциально предотвращает неприятные случаи, такие как падение устройства с лестницы. 2

Робот-пылесос нового поколения с расширенными возможностями уборки

LG также представит на выставке IFA свой многофункциональный робот-пылесос и швабру. Этот ультрасовременный пылесос оснащен автоматической системой очистки и сушки, что сокращает затраты на техническое обслуживание. Также в устройстве есть функция автоматической системы подачи воды, которая наполняет и опустошает емкость для воды самостоятельно, без усилий пользователя. 3Чтобы устройство оставалось чистым и свежим без каких-либо проблем, оно автоматически распределяет моющее средство при мытье швабры.









Усовершенствованный робот-пылесос использует функцию LiDAR для точного определения маршрутов и фронтальную камеру, работающую с несколькими 3D-датчиками, которые распознают до 96 объектов, что упрощает навигацию по препятствиям. Робот-пылесос эффективно очищает от пыли благодаря мощному двигателю, который обеспечивает высокую мощность всасывания до 10 000 паскалей (Па), 4 а вращающаяся швабра обеспечивает тщательную уборку со скоростью 180 оборотов в минуту (об/мин). 4 Умный пылесос также может распознавать ковры, увеличивая мощность всасывания и поднимая швабру для более эффективной уборки даже на неровных поверхностях.

Чтобы помочь потребителям свести к минимуму неприятные запахи, исходящие от продукта, компания LG разработала многофункциональные роботы-пылесосы, которые устраняют неприятные запахи сточных вод после мытья шваброй. Это универсальное чистящее устройство автоматически распределяет моющее средство при мытье швабры и высушивает ее горячим воздухом. Этот процесс снижает образование неприятно пахнущих компонентов, таких как метилмеркаптан и диметилдисульфид, в емкости для хранения потребленной воды после мытья резервуара примерно на 30 процентов. 5 Кроме того, программа LG Secure Development Lifecycle (LG SDL) позволяет прогнозировать и устранять риски безопасности, которые проверяются на каждом этапе разработки продукта.

“Мы объединили процессы очистки и эксплуатации в один, чтобы обеспечить удобство и легкость, о которых мечтают потребители”, - сказал Лю Чжэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Мы полностью привержены внедрению постоянного потока инновационной бытовой техники, которая превосходит все ожидания клиентов, уделяя особое внимание постоянному улучшению потребительского опыта”.

С 6 по 10 сентября на стенде компании на выставке IFA 2024 (павильон 18, Messe Berlin) в Берлине, Германия, будут представлены новейшие решения LG для уборки, в том числе система A9X All-in-One Tower Combi, робот-пылесос и швабра, а также другие решения бытовой техники.

1 Протестировано компанией KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук) в соответствии с протоколом LG для сравнения количества живых бактерий в мешке для сбора пыли All-in-One Tower после использования светодиода UVC в течение двух часов (номер модели: VDS-ST**U**) при температуре 23,0 градусов по Цельсии (±2,0℃) при относительной влажности воздуха 45 процентов (±5%). Мешок для сбора пыли All-in-One Tower был заполнен искусственной бытовой пылью (указанной в стандарте IEC TS 62885-1 5.1) и бактериями (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, палочки пневмонии, кишечная палочка - примерно по 107 CFU per ml на каждую тестируемую бактерию), которые выращены в чашке Петри. Протестированные бактерии расположены в девяти представленных местах на поверхности пыли. После 2-часового использования ультрафиолетового светодиода было проведено сравнение количества живых бактерий с необработанным шале. Степень подавления роста бактерий может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

2 Сенсор 360 LiDAR сканирует окружающую среду 6 раз в секунду в радиусе до 8 метров. В зависимости от обстановки и условий использования, окружающая среда и карта могут отличаться.

3 Функция автоматического наполнения и слива воды доступна только при подключении и установке комплекта автоматической подачи воды, который продается отдельно. Тип установки может быть изменен на автоматическую подачу воды при подключении комплекта автоматической подачи воды. За установку или другие услуги может потребоваться дополнительная плата в зависимости от региона

4 Согласно тестам, проведенным Корейской испытательной лабораторией (KTL) на многофункциональном роботе-пылесосе и швабре (модель: R83*******) в соответствии с разделом 5.11 международного стандарта IEC 62885-4:2020/AMD1:2023, продукт был протестирован с пустым мусорным мешком и полностью заряженным новым аккумулятором. С помощью специально изготовленного адаптера для подключения пылесоса к оборудованию для проверки данных о состоянии воздуха максимальная мощность всасывания измерялась в режиме Turbo с прямым приводом, а максимальный уровень вакуума всасывающего двигателя регистрировался с помощью двигателя, непосредственно подключенного к оборудованию для измерения данных о воздухе. Мощность всасывания (измеряемая в ваттах) вычисляется как результат измеряемого вакуума (в килопаскалях, кПа) и расхода воздуха (в литрах в секунду, ℓ/с), получаемого с помощью оборудования для проверки данных о состоянии воздуха. Максимальный уровень вакуума в 10 000 Па для всасывающего двигателя соответствует герметичности при скорости воздушного потока 0 ℓ/с. Мощность всасывания может варьироваться в зависимости от того, установлена ли вращающаяся щетка, и условий тестирования, а уровень вакуума может отличаться в зависимости от условий измерения.

5 Согласно тестам, проведенным аккредитованным сертификационным агентством Intertek с использованием определенных критериев LG, количество запахов метилмеркаптана и диметилсульфида сравнивалось с и без использования фирменного решения для эксплуатации роботов-пылесосов. В ходе теста на пол наносили раствор кишечной палочки (приблизительно 104 колониеобразующие единицы на миллилитр, КОЕ/мл) и примерно 12 миллилитров растворимого кофе, а затем 10 минут мытья. После этого швабра автоматически промывалась и сушилась в течение 3 часов, а образующиеся сточные воды оставались в камере при температуре 33°C в течение 7 дней. Метилмеркаптан и диметилсульфид – это соединения серы с сильным запахом. Функция автоматической уборки шваброй включается только после того, как робот-пылесос, который выполнял уборку более 10 минут, возвращается на зарядную станцию, а затем автоматически распределяет чистящее средство в процессе окончательной уборки. Частота использования чистящего средства и эффект устранения запаха соединений серы могут варьироваться в зависимости от условий использования.