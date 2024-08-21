CEO LG УИЛЬЯМ ЧО ПОДЧЕРКИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС НА ПУТИ К КОНЦЕПЦИИ FUTURE VISION 2030

СЕУЛ, 21 августа 2024 года — Компания LG Electronics (LG) стремительно пре-вращается в «компанию умных решений для жизни» (“Smart Life Solution Compa-ny”), используя многолетний опыт работы с клиентами, производственный опыт и технологическое мастерство лидера в области бытовой техники. В рамках сво-ей средне-и долгосрочной стратегии “Видение будущего 2030” (“Future Vision 2030”) компания LG стремится к постоянным преобразованиям и росту.

21 августа компания LG провела инвестиционный форум в LG Sciencepark в Се-уле, на котором собрались отечественные и международные инвесторы и анали-тики. В ходе мероприятия CEO Уильям Чо (William Cho) рассказал о прогрессе и стратегическом направлении компании с момента прошлогоднего объявления Future Vision 2030, подчеркнув ключевые достижения. Прямая трансляция фору-ма также велась на YouTube-канале LG .

Помимо CEO Уильяма Чо (William Cho), в мероприятии приняли участие финан-совый директор (CFO) Ким Чанг-Тхэ (Kim Chang-tae), главный директор по об-служиванию (CSO) Ли Сам-су (Lee Sam-soo) и другие топ-менеджеры, отвечаю-щие за ключевые направления бизнеса, такие как отопление, вентиляция и кон-диционирование воздуха (HVAC), контент и услуги WebOS и бизнес по подпис-ке. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы донести информацию о планах и прогрессе средне- и долгосрочной стратегии LG непосредственно до рынка, обеспечив максимальную прозрачность.

После объявления «Видения будущего 2030» и собрания акционеров, LG про-должает взаимодействовать с рынком и заинтересованными сторонами посред-ством прямой коммуникации CEO и ключевых бизнес-лидеров, что было проде-монстрировано на этом форуме инвесторов.

В соответствии с планом «Видение будущего 2030», LG стремится стать «компа-нией умных решений для жизни», объединяя и улучшая качество обслуживания клиентов в различных сферах жизни, включая дома, коммерческую среду, мо-бильность и виртуальные платформы. Для достижения этой цели компания пла-нирует ускорить трансформацию своего бизнес-портфеля в направлении более ориентированной на будущее модели. Цель состоит в достижении целевых пока-зателей «тройной семерки» (“Triple Seven”): средний темп роста в 7%, операци-онная прибыль в 7% и мультипликатор EV/EBITDA, равный 7.

На мероприятии компания LG поделилась своими промежуточными финансовы-ми результатами в рамках программы «Видения будущего 2030», сообщив о 8-процентном росте выручки, 6-процентной операционной прибыли и четырех-кратном росте показателя EV/EBITDA по сравнению с предыдущим годом, осно-вываясь на результатах бизнеса за первое полугодие этого года (без учета LG Innotek).

«В течение прошедшего года мы стабильно закладывали фундамент для реализации нашего видения будущего и гордимся тем, что проводим ‘структурные изменения’ и добиваемся ‘устойчивых результатов’ в различных областях", - сказал CEO Уильям Чо. С твердой уверенностью и чувством ответственности мы продолжим продвигаться к нашим целям».

Четыре стратегических направления для инноваций в бизнес-портфеле

Господин Чо подробно рассказал о подходе LG к инновациям в бизнес-портфеле, сосредоточив внимание на четырех ключевых направлениях: максимально ис-пользовать весь потенциал существующих ключевых предприятий, расширение сервисных моделей на базе платформ, ускорение роста B2B (business-to-business) направления и освоение новых областей.

Первое направление, максимизация использования потенциала существующих предприятий, включает в себя преодоление ограничений, присущих развитым основным видам бизнеса, таким как производство бытовой техники и телевизо-ров. Это включает в себя интеграцию услуг подписки в предложения бытовой техники и расширение каналов продаж напрямую к потребителю (D2C), предо-ставляя клиентам более широкий выбор и расширяя возможности обслуживания.

CEO Уильям Чо объяснил, что эти усилия приводят к устойчивому росту и полу-чению прибыли в основных отраслях бизнеса, которые являются успешными для компании. Несмотря на двузначный спад на корейском рынке бытовой техники, продажи бытовой техники LG растут, что обусловлено появлением нового спро-са через услуги по подписке. Кроме того, за последние три года продажи бытовой техники за рубежом выросли более чем в 1,5 раза быстрее, чем в среднем по рын-ку, благодаря расширению ассортимента и стоимости, а также продажам D2C.

Во-вторых, расширение моделей обслуживания на базе платформ направлено на использование сотен миллионов продуктов LG, проданных по всему миру, в ка-честве платформы для получения дохода от контента, рекламы и услуг. Ярким примером является телевизионный бизнес компании LG Home Entertainment, нацеленный на развитие бизнеса по рекламе и контенту WebOS с целью превра-щения компании в медиа- и развлекательную платформу. С 2018 года ежегодный рост бизнеса рекламы и контента на платформе WebOS достиг 64 процентов.

Что касается ускорения роста бизнеса в сфере B2B, LG добивается значительных результатов в таких областях, как производство компонентов для автомобилей, системы кондиционирования воздуха и интеллектуальные заводы. Эти достиже-ния тесно связаны с такими изменениями в рынке, как цифровизация и электри-фикация. LG планирует увеличить долю B2B в своем общем доходе до 45 про-центов к 2030 году. Доля B2B, которая составляла 27 процентов в 2021 году, уже выросла до 35 процентов в первой половине текущего года.

Объем заказов, поступающих в подразделение LG по производству автомобиль-ных компонентов, превысил 100 трлн южнокорейских вон (74 млрд долларов США), при этом продажи дорогостоящих продуктов, таких как цифровые кабины, быстро растут. Компания также расширяет свое производство по всему миру, чтобы поддержать этот рост. В секторе систем кондиционирования воздуха LG лидирует на рынке высокопроизводительных систем благодаря своим передовым инверторным технологиям и технологиям с тепловыми насосами, а также актив-но ориентируется на рынок систем охлаждения для обработки данных с искус-ственным интеллектом, где стремительно растет спрос. LG также планирует рас-ширить свой бизнес "умных заводов" в отраслях с растущими потребностями в автоматизации производства, таких как производство полупроводников, фарма-цевтика, биотехнологии, продукты питания и напитки.

Компания продолжает инвестировать в новые перспективные направления биз-неса, которые послужат основой для будущего роста. В секторе коммерческой робототехники LG уделяет особое внимание обеспечению возможностей робото-техники, управляемой искусственным интеллектом и определяемой программ-ным обеспечением. Что касается бизнеса по зарядке электромобилей, то LG со-трудничает с ведущими мировыми партнерами для использования новых бизнес-возможностей.

Инновации в портфолио приводят к появлению новых компаний-единорогов

Компания LG также отметила успех и потенциал роста ключевых бизнесов, ко-торые стали основными двигателями будущего роста компании, продемонстри-ровав значительные результаты инноваций своего портфеля.

«Вдохновленные термином «единорог», используемым для описания предприя-тий стоимостью более 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США) на рынке, мы называем новые бизнес-модели, генерирующие годовой объем продаж более 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США), «бизнес-единорогами», - сказал CEO Уильям Чо. «Годовой объем продаж нашей службы подписки на бытовую технику в прошлом году превысил 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США), обеспечив ей статус «единорога». Кроме того, ускоряется рост нескольких компаний, которые, как ожидается, станут следую-щими «единорогами» в ближайшем будущем».

Бизнес по подписке на бытовую технику получил статус «единорога»

Компания LG инициирует сдвиг парадигмы в сфере производства бытовой тех-ники, объединяя услуги и бытовую технику с помощью подписки. В отличие от традиционных моделей, ориентированных на продукт и обеспечивающих едино-временные продажи, модель подписки поддерживает постоянные отношения с клиентами, предлагая оптимизированные услуги по уходу после покупки, тем самым обеспечивая постоянный доход.

В прошлом году годовой доход бизнеса по подписке составил 1,134 трлн южно-корейских вон (около 840 млн долларов США), что на 33 процента больше, чем в предыдущем году – это закрепило за ним статус ‘единорога’. Этот рост ускоряет-ся, и ожидается, что в этом году выручка вырастет почти на 60 процентов и пре-высит 1,8 трлн южнокорейских вон (1,3 млрд долларов США).

Стремительный рост бизнеса LG по продаже бытовой техники по подписке обу-словлен ее способностью удовлетворять разнообразные потребности клиентов. Клиенты могут снизить затраты на первоначальную покупку и поддерживать свою бытовую технику в отличном состоянии с помощью квалифицированных специалистов по уходу в течение желаемого срока, а в течение периода действия подписки предоставляются бесплатные услуги. Отзывы клиентов подчеркивают важность бизнеса по подписке, доля которого в продажах бытовой техники LG выросла с 15 процентов в прошлом году до более чем 20 процентов в этом году.

Бизнес по рекламе и контенту на базе WebOS собирается стать следующим ‘единорогом’

Бизнес LG, специализирующийся на рекламе и контенте на базе WebOS, исполь-зует миллионы устройств по всему миру в качестве платформы для получения дополнительных доходов. Ожидается, что в этом году выручка превысит 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США), что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Для поддержания такого стремительного роста LG уделяет особое внимание расширению клиентской базы, разностороннему развитию моделей по-лучения доходов и укреплению бизнес-возможностей.

Чем больше устройств использует платформу, тем масштабнее становится бизнес на базе платформ. За последнее десятилетие компания LG продала около 220 миллионов телевизоров с технологией Smart TV. Кроме того, LG лицензирует свою WebOS платформу внешним компаниям, у которых нет собственных опе-рационных систем, при этом бренды, не относящиеся к LG, продали более 10 миллионов телевизоров с WebOS. Платформа WebOS также выходит за рамки телевизоров и включает в себя автомобильную информационно-развлекательную и интеллектуальную технику, а компания привлекает ведущих мировых произ-водителей оборудования в качестве клиентов для своих автомобильных инфор-мационно-развлекательных систем.

LG предоставляет разнообразный контент через WebOS, используя модели полу-чения дохода, основанные на рекламе и услугах. Ярким примером является LG Channels, бесплатный рекламный стриминговый сервис, предлагающий более 3800 каналов в 29 странах. LG планирует диверсифицировать свои услуги в та-ких быстрорастущих областях, как игры, персонализированные покупки и «тран-закционное видео по запросу».

Чтобы расширить возможности своей платформы WebOS, LG планирует инве-стировать более 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США) к 2027 году. Компания продолжит сотрудничество с более чем 4000 партнерами по контенту по всему миру и расширит специализированные рекламные решения через свою дочернюю компанию по анализу данных Alphonso.

Бизнес систем охлаждения нацелен на рынок систем охлаждения центров об-работки данных с искусственным интеллектом: через три года компания станет «единорогом»

Подразделение LG по производству систем кондиционирования воздуха предла-гает широкий ассортимент – от бытовых кондиционеров до коммерческих систем для крупных зданий, школ, государственных учреждений и промышленных объ-ектов. Это одно из самых быстрорастущих направлений деятельности LG, обу-словленное такими тенденциями рынка, как декарбонизация и электрификация.

Бизнес систем охлаждения, предоставляющий решения для охлаждения больших зданий, видит новые возможности на фоне увеличенного спроса на центры обра-ботки данных от мировых технологических гигантов в условиях бума искус-ственного интеллекта. За последние три года среднегодовые темпы роста произ-водства холодильных установок LG превысили 15 процентов, а продажи за ру-бежом за тот же период выросли более чем вдвое.

Компания LG планирует использовать свой обширный опыт в поставках систем охлаждения для электростанций, центров обработки данных и других объектов, а также свои высокоэффективные базовые технологии для активного выхода на рынок охлаждения центров обработки данных. Кроме того, LG готовится к ком-мерциализации новых решений, таких как погружное жидкостное охлаждение, которые набирают популярность на рынке.

«К 2030 году 50 процентов от общего объема продаж и 75 процентов операционной прибыли будут приходиться на B2B, платформенный и новый бизнес»

Для достижения своих средне- и долгосрочных целей, изложенных в концепции «Видение будущего 2030», LG будет последовательно внедрять инновации в свое бизнес-портфолио. Компания стремится получать 50 процентов от общего объема продаж и 75 процентов операционной прибыли за счет трех ключевых направлений деятельности: расширения услуг на базе платформ, ускорения роста B2B и развития новых бизнесов.

«Эти цели быстро становятся реальностью», - отметил CEO Уильям Чо. «Мы по-заботимся о том, чтобы новое ценностное предложение LG было признано всеми заинтересованными сторонами, что обеспечит устойчивый рост и прибыльность в долгосрочной перспективе».

*Суммы в южнокорейских вонах (KRW) переводятся в доллары США (USD) по среднему курсу за шестимесячный период 2024 года - 1 349,55 южнокорейских вон за доллар США.