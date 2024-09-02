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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ С ВЕДУЩЕЙ В ОТРАСЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА IFA 2024
СЕУЛ, 2 сентября 2024 года — На выставке IFA 2024 компания LG Electronics (LG) представит свою новейшую линейку бытовой техники с ведущей в отрасли энергоэффективностью. Новые бытовые приборы, разработанные в ответ на усилия Европейского союза по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и соответствующие плану REPowerEU по снижению зависимости стран-членов ЕС от ископаемого топлива, используют передовые основные технологии LG для обеспечения превосходной производительности при сниженном энергопотреблении.
Ведущая в отрасли энергоэффективность с улучшенными решениями для стирки на базе искусственного интеллекта
Новейшие стиральная и сушильная машины LG устанавливают новые стандарты энергоэффективности. Стиральная машина способна выполнять новое движение барабана, которое помогает обеспечить чистоту белья, минимизируя при этом потребление энергии мотором прямого привода с искусственным интеллектом (AI DD™). Стиральная машина регулирует обороты двигателя в режиме реального времени, что способствует впечатляющему рейтингу энергопотребления прибора A-55 процентов1 и предотвращает спутывание или скручивание белья. Кроме того, новая стиральная машина LG оснащена циклом Microplastic Care, который уменьшает выделение микропластика из белья2, а также функцией ezDispense™, которая автоматически распределяет необходимое количество моющего средства для каждой загрузки.
Новая сушильная машина имеет рейтинг энергопотребления A+++-26 процентов3. Оба новейших стиральных аппарата LG оснащены инновациями на основе искусственного интеллекта; мотор стиральной машины AI DD и функция AI Wash обеспечивают улучшенные возможности распознавания ткани и высокую производительность, в то время как функция сушильной машины AI Dry™ обеспечивает точное определение влажности и оптимальную сушку для различных материалов и единиц белья. Стиральная машина также может автоматически устанавливать параметры цикла и температуры на основе моделей использования и изменять порядок отображения циклов на панели управления (в зависимости от частоты использования) для более удобного использования.
Холодильники с высокой эффективностью и премиальным дизайном
Обеспечивая самое низкое энергопотребление среди всех холодильников, представленных на рынке в настоящее время, новый холодильник LG с нижней морозильной камерой имеет рейтинг энергопотребления A-25 процентов4 и привносит стиль на кухню благодаря своему премиальному дизайну с плоской дверью. Кроме того, новая модель генерирует всего 29 дБ во время работы, что обеспечивает более спокойную обстановку на кухне. Чтобы предоставить покупателям в европейском регионе больший выбор, LG расширяет свою линейку высокоэффективных холодильников, представляя модель Side-by-Side большой емкости5 в дополнение к новой модели с нижней морозильной камерой. Новый холодильник предлагает удобные функции, такие как уникальный сферический ледогенератор Craft Ice и простое управление гигиеной с помощью технологии UVnano™.
Удобное и эффективное решение для кухни
Помимо энергоэффективности A++6, новый 60-сантиметровый (24-дюймовый) встраиваемый духовой шкаф InstaView™ от LG представляет множество передовых функций и технологий искусственного интеллекта для более совершенного кулинарного опыта. Духовой шкаф обеспечивает в общей сложности 80 режимов автоматического приготовления, а благодаря Gourmet AI™️ может определять готовящееся блюдо с помощью встроенной камеры и автоматически выбирать подходящий режим приготовления из базы данных с 30 рецептами. Технология InstaView от LG значительно упрощает готовку, позволяя пользователям следить за ходом приготовления еды, даже не открывая дверцу, что помогает сохранять температуру внутри духового шкафа и предотвращать потери энергии.
Новая посудомоечная машина LG QuadWash™, оснащенная энергосберегающим инверторным двигателем Inverter Direct Drive Motor™, имеет рейтинг энергоэффективности A-20 процентов.7 Посудомоечная машина также повышает удобство благодаря опциям боковой и третьей корзины, предлагая пользователям гибкую загрузку для размещения различных кухонных принадлежностей.
«Новейшие бытовые приборы LG удовлетворяют растущий спрос в Европе на энергоэффективные решения для дома, одновременно обеспечивая превосходную производительность и более удобную жизнь», — сказал Лю Джэ-Чхоль (Lyu Jae-Cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Мы продолжим использовать наши передовые основные технологии, включая инверторные и компонентные решения, для предоставления расширенной линейки бытовых приборов с лидирующей в отрасли энергоэффективностью».
Посетители стенда LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2024 с 6 по 10 сентября смогут ознакомиться с новейшими высокоэффективными продуктами компании для более устойчивого образа жизни.
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1 На 55 процентов ниже минимального порога класса энергоэффективности A в Индексе энергоэффективности, как определено Регламентом ЕС 2019/2014.
2 Протестировано Intertek в июле 2023 года. Сравнение цикла Microplastic Care и цикла для смешанных тканей модели F4Y7EYPBW путем измерения количества микропластика, отфильтрованного через фильтр 20 мкм при стирке 3 кг загрузки (куртка для тренировок из 100% полиэстера). Результаты могут отличаться в зависимости от стираемой одежды и среды использования.
3 На 26 процентов ниже, чем минимальный порог класса энергоэффективности A+++ в Индексе энергоэффективности, как определено Регламентом ЕС 392/2012, при установке на программу Eco.
4 На 25 процентов ниже минимального порога для класса энергоэффективности A в Индексе энергоэффективности, согласно Регламенту ЕС 2019/2016.
5 GSLE91EVAB — первая на европейском рынке модель класса энергоэффективности B в категории холодильников side-by-side с дозаторами льда и воды, на основе данных рынка Gfk из 13 стран ЕС по состоянию на август 2024 года.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lnovaya-bitovaya-tehnika-lg-na-vystavke-ifa2024.html isCopied
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