LG GRAM ГОТОВ СОЗДАТЬ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НОУТБУКОВ НА БАЗЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА С НОВЫМИ ПРОЦЕССОРАМИ INTEL® CORE™ ULTRA

СЕУЛ, 3 сентября 2024 года — LG Electronics (LG) с радостью сообщает о том, что с 3 по 8 сентября на мероприятии Intel Core Ultra Global Launch Event будет представлен новейший ноутбук LG gram с процессором Intel® Core™ Ultra (Series 2). Известная своей высокой производительностью и сверхлегкой конструкцией, серия LG gram теперь включает в себя передовые возможности искусственного интеллекта на базе новейшего процессора Intel® Core™ Ultra. Первая модель с новыми процессорами Intel, LG gram 16 Pro, будет представлена до официального выпуска в конце 2024 года.

Будучи первым ноутбуком с искусственным интеллектом из серии LG gram, модель способна выполнять до 48 тераопераций в секунду (TOPS), устанавливая новый стандарт для ПК с искусственным интеллектом и обеспечивая исключительную производительность, необходимую для работы в режиме Copilot.* LG gram 16 Pro, работающий на новейшем процессоре Intel® Core™ Ultra, теперь более эффективен благодаря передовым функциям искусственного интеллекта, таким как помощники по производительности, инструменты для создания текста и изображений и совместной работы. Более того, его увеличенное время работы от батареи и встроенная система безопасности помогают пользователям справляться с задачами без беспокойства.

Процессор Intel® Core™ Ultra (Series 2) AI в три раза мощнее своего предшественника и значительно повышает производительность AI ПК. Этот процессор следующего поколения, поддерживающий до 48 NPU TOPS и до 67 GPU TOPS, обеспечивает до 120 TOPS всей платформы, что открывает новые уровни производительности и одновременно обеспечивает максимальное удобство для пользователя.

Новый LG gram обеспечивает более плавный пользовательский опыт, поскольку процессор Intel® Core™ Ultra оптимизирован для ПК с операционной системой Windows.

«Вместе с LG мы выводим на рынок следующее поколение ПК с искусственным интеллектом, предлагающее потребителям невероятную производительность, энергоэффективность и возможности обеспечения безопасности. LG gram 16 — это прекрасный пример сверхлегкого ПК с искусственным интеллектом, работающего на совершенно новом процессоре Intel® Core™ Ultra, который обеспечивает выдающийся и бесперебойный опыт для креаторов, людей, работающих со сложными процессами, и обычных пользователей. Мы рады, что пользователи смогут ощутить все преимущества, которые могут предоставить эти ПК с искусственным интеллектом», — говорит Мишель Джонстон Холтхаус, исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер Client Computing Group.

«В нашу новейшую модель, основанную на знаменитом сверхлегком дизайне и мощной функциональности LG gram, интегрирована исключительная технология искусственного интеллекта Intel, чтобы раздвинуть границы персональных вычислений, — сказал ИС Ли (YS Lee), вице-президент и руководитель ИТ-подразделения LG Business Solutions Company. — Повышенная производительность и продуктивность, предлагаемые новейшим процессором Intel® Core™ Ultra, готовы обогатить пользовательский опыт LG gram с помощью искусственного интеллекта, создавая новые возможности для наших клиентов».

В соответствии с видением искусственного интеллекта компании «Affectionate Intelligence» — подходом, который направлен на понимание потребностей клиентов и предоставление дифференцированного опыта, выходящего за рамки традиционного искусственного интеллекта, LG планирует добавить больше моделей процессоров на базе искусственного интеллекта в свою линейку Gram после выпуска LG Gram 16 Pro с процессорами Intel® Core™ Ultra (серия 2).

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* Постепенное развертывание предварительной версии в рамках последнего обновления Windows 11 на некоторых мировых рынках. Время доступности зависит от устройства и рынка. Узнайте больше по ссылке: aka.ms/WindowsAIFeatures.