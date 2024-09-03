LG СОЗДАЕТ НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ В ХАРБИНЕ, РАСШИРЯЯ СВОЮ ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

CЕУЛ, 3 сентября, 2024 года — LG Electronics (LG) завершает свою глобальную научно-исследовательскую деятельность, создав в Харбине Китайский консорциум по передовым исследованиям в области тепловых насосов (CCAHR). Консорциум, объединяющий существующие инициативы под руководством LG в Северной Америке и Европе, займется разработкой базовых технологий нового поколения для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), способных обеспечить высокую и надежную работу в экстремально холодных условиях.

В честь официального запуска CCAHR 31 августа LG провели церемонию подписания контракта в Харбинском технологическом институте в Харбине, Китай. Выдающимися членами консорциума являются Харбинский технологический институт (HIT), Шанхайский университет Цзяо Тонг (SJTU) и Сианьский университет Цзяо Тонг (XJTU), которые активно исследуют технологии и системы кондиционирования воздуха для холодного климата. Консорциум будет управлять новыми исследовательскими центрами в Харбине и городе Мохэ для разработки эффективных и надежных решений для систем кондиционирования воздуха, помогая LG поставлять продукцию, адаптированную к местным потребностям, и укреплять свое присутствие на китайском рынке.

Харбин, известный своими суровыми зимними условиями, и Мохэ, где температура может опускаться ниже минус 50 градусов по Цельсию, представляют собой идеальные условия для проведения исследований LG в области технологий тепловых насосов, которые могут поддерживать высокую эффективность в суровых условиях холодного климата. CCHAR проведет испытания систем кондиционирования воздуха, в том числе бытовых кондиционеров, на двух объектах: в здании, принадлежащем университету, в кампусе Харбинского технологического института и в жилом комплексе в Мохэ. Консорциум соберет исчерпывающие эксплуатационные данные для улучшения характеристик отопления, энергоэффективности и общей надежности систем кондиционирования воздуха LG.

CCAHR является важным дополнением к расширяющейся международной программе сотрудничества в области исследований и разработок тепловых насосов LG, которая дополняет консорциумы под руководством LG, созданные в Корее и США в ноябре прошлого года и в Европе в июне этого года. Благодаря трем консорциумам LG создала мощную научно-исследовательскую инфраструктуру, охватывающую Северную Америку, Европу и Азию, и способную разрабатывать технологии, соответствующие уникальным требованиям климатических и жилищных условий каждого региона. Научно-исследовательское партнерство сыграет важную роль в дальнейшем укреплении глобального лидерства компании в области технологий кондиционирования воздуха.

Более того, во время недавнего форума инвесторов под руководством СЕО, компания LG обозначила четыре ключевые стратегии по развитию инноваций в бизнес-портфеле, включая расширение возможностей B2B, особенно в области систем кондиционирования воздуха. Используя свои передовые технологии инверторов, тепловых насосов и чиллеров, LG стремится занять лидирующие позиции на рынке высокоэффективных решений для кондиционирования воздуха, ориентируясь при этом на растущий спрос на системы охлаждения, особенно в центрах обработки данных с искусственным интеллектом.

Кроме того, на ключевых рынках подразделение LG HVAC создает комплексную локальную операционную систему, включающую собственное производство основных компонентов и создание производственных баз, оптимизированных для региональных поставок. Эта система, охватывающая все процессы - от исследований и разработок до продаж и технического обслуживания, значительно расширяет возможности LG в сфере B2B и, как ожидается, будет способствовать долгосрочному росту.

“Мы стремимся к разработке технологий тепловых насосов нового поколения, адаптированных к различным климатическим условиям, - сказал Джеймс Ли (James Lee), руководитель подразделения Air Solution в компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. - Благодаря нашим научно-исследовательским инициативам мы укрепим нашу способность предлагать дифференцированные решения для каждого региона и укрепим свое лидерство в области продуктов и технологий на мировом рынке систем кондиционирования воздуха”.