LG ПРЕДСТАВИТ УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ЖИЗНИ С ИННОВАЦИЯМИ «LG AI HOME» НА ВЫСТАВКЕ IFA 2024

СЕУЛ, 5 сентября 2024 года — LG Electronics (LG) представит своё видение жизни будущего на выставке IFA 2024, демонстрируя полный спектр решений для умного дома на базе искусственного интеллекта, которые подходят для любых потребностей, с концепцией «Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home».

В основе концепции Affectionate Intelligence Home от LG лежит LG ThinQ ON — продвинутый хаб для дома на основе искусственного интеллекта (ИИ), созданный для обеспечения комфорта и удобства, адаптированных под индивидуальные предпочтения. ThinQ ON легко интегрируется с новейшими ИИ-устройствами от LG, образуя ядро LG AI Home Solution – решения для дома на основе искусственного интеллекта. Эта система работает на основе Affectionate Intelligence — эмпатичной и внимательной ИИ-технологии от LG. По мере того, как AI Home Solution всё больше узнаёт о распорядке, предпочтениях и поведении пользователей, оно создаёт персонализированный пространственный опыт, обеспечивая непревзойдённую ценность для клиентов и делая повседневную жизнь ещё более комфортной.

Первое, что смогут лицезреть посетители стенда LG на выставке IFA 2024, – это AI Home Gate, иммерсивная светодиодная медиа-стена, которая наглядно демонстрирует, как LG использует искусственный интеллект в AI Home для улучшения качества жизни своих клиентов.

После AI Home Gate посетители смогут познакомиться с передовыми технологиями генеративного ИИ от LG с помощью хаба ThinQ ON. ThinQ ON понимает естественный язык, позволяя пользователям управлять широким спектром бытовой техники, устройств интернета вещей (IoT) и сервисов с помощью голосовых команд в разговорной форме. AI-хаб от LG обеспечивает по-настоящему персонализированный стиль жизни в умном доме, управляя всем — от повседневных услуг до помощи детям хорошо выспаться.

Интеллектуально персонализированные домашние ИИ-решения для каждого поколения, для всей семьи и домашних питомцев

«Дом второй молодости» (The Second Youth Home) демонстрирует приверженность LG улучшению жизни пожилых людей, облегчая выполнение домашних дел и обогащая досуг. Оснащённое системой ThinQ ON, это пространство показывает, как голосовое распознавание и незаметная координация бытовой техники — например, автоматическое включение режима «Спортивная одежда» в сушильной машине после завершения стирки — упрощают управление домом. ИИ-хаб также может предоставлять голосовые отчёты, вводя пользователей в курс текущих событий, снижать уровень стресса, предлагая помощь в таких задачах, как заказ такси, и рассчитывать время в пути до выбранных пунктов назначения.

В зоне «заботливого дома» (Affectionate Home) основное внимание уделяется ИИ-решениям, предназначенным для помощи семьям в заботе о детях и питомцах. Самоуправляемый ИИ-хаб для дома, способный управлять ИИ-устройствами и датчиками устройств интернета вещей (IoT), настраивает параметры устройств и условия окружающей среды в соответствии с потребностями детей. Например, он может активировать режим сна на ночь, затемняя свет и добавляя эффект звёздного неба, чтобы помочь детям быстрее заснуть. Кроме того, хаб поддерживает обучение детей, используя генеративный ИИ для создания рассказов по мотивам детских рисунков.

Чтобы упростить уход за домашними животными, решение LG AI Home Solution управляет подключенными бытовыми приборами и приспособлениями для поддержания свежего воздуха и чистоты полов. Датчики качества воздуха интеллектуально управляют воздухоочистителем LG PuriCare™ Alpha Pet Double, а датчики температуры и влажности управляют кондиционером DUALCOOL™, автоматически регулируя режим и поток воздуха в соответствии с текущими условиями. Робот-пылесос автономно очищает пол после того, как домашние животные покидают помещение, обеспечивая более комфортное пространство для проживания. Кроме того, в зоне Affectionate Home представлен совершенно новый бытовой прибор, созданный специально для кошек (и их владельцев). Инновационный LG AeroCat объединяет в себе лежанку для котов и очиститель воздуха, обеспечивая питомцам комфортное место отдыха, и более свежую среду – их хозяевам.

В зоне «чудесного дома» (Delightful Home) ThinQ ON становится ключевым элементом в создании удобного кулинарного опыта, взаимодействуя с посетителями и рекомендуя персонализированные рецепты, а также предлагая анализ питания.

Посетители также смогут вживую насладиться кулинарными демонстрациями, такими как «AI Talking Cooking Show», попробовать вкусные блюда, приготовленные на ИИ-печах LG с встроенными камерами, и наблюдать, как холодильник InstaView™ MoodUP™ создаёт особую атмосферу.

Далее представлен «умный зеленый дом» (Smart Green Home) — автономный дом с высокоэффективными приборами, включающий в себя улучшенный тепловой насос с передачей тепла от воздуха к воде Therma V™ R290 Monobloc и новейшую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). ИИ-технологии от LG оптимизируют энергопотребление дома в режиме реального времени, адаптируя параметры и расписания устройств под образ жизни и привычки пользователей, учитывая при этом колебания тарифов на электроэнергию. ThinQ ON также помогает снизить расходы, эффективно управляя энергопотреблением всех подключённых устройств.

Инновации в экосистеме умного дома и ключевые технологии с LG AI

Зона «заботливого искусственного интеллекта» (LG Affectionate Intelligence) демонстрирует, как данная концепция, основанная на технологии ThinQ ON, может быть применена в различных масштабах. Используя собственные генеративные ИИ-технологии и продвинутые решения в области безопасности, ThinQ ON выступает в роли центрального хаба для различных IoT-экосистем, улучшенных с помощью множества IoT-датчиков и устройств от LG. Эти устройства оснащены датчиками движения и освещения, температуры и влажности, а также умными кнопками, которые передают информацию в режиме реального времени для создания персонализированных домашних услуг, управляемых искусственным интеллектом.

В этой зоне посетители могут увидеть то, как открытая экосистема искусственного интеллекта LG объединяет сторонние сервисы для улучшения качества обслуживания клиентов. Это демонстрирует универсальность IoT-датчиков, которые могут подключать к системе AI Home даже устройства, не использующие искусственный интеллект. Выставка подчёркивает масштабируемость решений LG в области искусственного интеллекта, давая посетителям возможность по-настоящему ощутить интеллектуальные и комфортные условия для жизни, которую создаёт LG.

Кроме того, зона LG Affectionate Intelligence демонстрирует, как технология ThinQ ON становится центральным элементом умного дома, работая в полной гармонии с другими продуктами и сервисами LG, такими как ThinQ UP и приложение ThinQ. Это создаёт уникальный и индивидуальный опыт использования искусственного интеллекта в постоянно развивающейся домашней ИИ-экосистеме.

Наконец, зона «искусственного интеллекта до глубины души» (AI to the Core) демонстрирует передовые технологии LG в области искусственного интеллекта, включая AI DD™ и AI DUAL Inverter™. Интеграция передовых решений LG в области искусственного интеллекта с ведущими отраслевыми технологиями позволяет обеспечить более точное управление, повысить энергоэффективность и расширить возможности персонализации.

«Наши инновационные решения Affectionate Intelligence Home на выставке IFA 2024 позволят потребителям ощутить «дом без труда» (Zero Labor Home), где они могут наслаждаться жизнью без необходимости тратить время и силы на рутинные домашние дела», - сказал Лю Чжэ Чхоль (Lyu Jae-cheol), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Мы продолжим лидировать в области искусственного интеллекта благодаря нашим интеллектуальным решениям Affectionate Intelligence и самым передовым основным технологиям».

Посетители стенда LG (павильон 18, выставочный центр Messe в Берлине) на выставке IFA 2024, которая пройдет с 6 по 10 сентября, смогут ознакомиться с беспрецедентными возможностями удобства новейших решений компании Affectionate Intelligence Home.