LG РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДЕЛАЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИЮ MO-SYS

СЕУЛ, 9 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявляет о приобретении доли в компании Mo-Sys Engineering (Мо-Сис Инжиниринг) — ведущего разработчика решений для виртуального производства видео и роботизированных камер. Стратегические начальные инвестиции и партнерство расширят возможности LG в сегментах технологий виртуального производства и вещания, что позволит компании предлагать комплексные аппаратные и программные решения.

Раньше виртуальные студии были в основном востребованы в киноиндустрии. Однако сейчас они становятся всё более популярными среди телевизионных компаний, корпораций и образовательных учреждений, которые стремятся создавать собственный контент, не прибегая к услугам сторонних студий. Используя передовые технологии, такие как крупномасштабные LED дисплеи, камеры слежения, LED контроллеры и медиасерверы, виртуальные производственные площадки открыли новые возможности для визуального повествования. Они привнесли в эту область новое измерение, позволяя создавать уникальные и захватывающие визуальные эффекты.

Компания LG, которая славится своими инновационными технологиями отображения информации, уже заняла лидирующие позиции в этой развивающейся отрасли. LG предлагает микро LED и LED дисплеи как для студий виртуальной реальности (VR), так и для сцен дополненной реальности (XR). При помощи нового стратегического партнерства с компанией Mo-Sys (Мо-Сис), LG сможет расширить ассортимент решений для VR производства и студий XR. Согласно условиям соглашения, обе компании будут оказывать всестороннюю поддержку клиентам, которые решат объединить LED дисплеи и контроллеры LG с продуктами и системами Mo-Sys для XR. Это позволит создать комплексное решение для XR производства.

«Мы рады этому новому партнёрству и той уникальной ценности, которую сможем предложить клиентам, объединив технологии отображения информации от LG с опытом Mo-Sys в области решений для виртуального производства», — сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения по информационным дисплеям компании LG Business Solutions. Господин Пайк также отметил, что компания LG продолжит налаживать сотрудничество с партнёрами, чтобы укрепить свои возможности как поставщика B2B-решений и инновационного опыта.

Майкл Гайслер (Michael Geissler), СЕО Mo-Sys Engineering, прокомментировал: «Мы рады поддержке LG, так как продолжаем внедрять инновации в области технологий виртуального производства нового поколения. Инвестиции компании позволят нам расширить наши исследования и разработки, обеспечить устойчивое развитие и создать более эффективные производственные решения».