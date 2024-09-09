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LG РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДЕЛАЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОМПАНИЮ MO-SYS
СЕУЛ, 9 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявляет о приобретении доли в компании Mo-Sys Engineering (Мо-Сис Инжиниринг) — ведущего разработчика решений для виртуального производства видео и роботизированных камер. Стратегические начальные инвестиции и партнерство расширят возможности LG в сегментах технологий виртуального производства и вещания, что позволит компании предлагать комплексные аппаратные и программные решения.
Раньше виртуальные студии были в основном востребованы в киноиндустрии. Однако сейчас они становятся всё более популярными среди телевизионных компаний, корпораций и образовательных учреждений, которые стремятся создавать собственный контент, не прибегая к услугам сторонних студий. Используя передовые технологии, такие как крупномасштабные LED дисплеи, камеры слежения, LED контроллеры и медиасерверы, виртуальные производственные площадки открыли новые возможности для визуального повествования. Они привнесли в эту область новое измерение, позволяя создавать уникальные и захватывающие визуальные эффекты.
Компания LG, которая славится своими инновационными технологиями отображения информации, уже заняла лидирующие позиции в этой развивающейся отрасли. LG предлагает микро LED и LED дисплеи как для студий виртуальной реальности (VR), так и для сцен дополненной реальности (XR). При помощи нового стратегического партнерства с компанией Mo-Sys (Мо-Сис), LG сможет расширить ассортимент решений для VR производства и студий XR. Согласно условиям соглашения, обе компании будут оказывать всестороннюю поддержку клиентам, которые решат объединить LED дисплеи и контроллеры LG с продуктами и системами Mo-Sys для XR. Это позволит создать комплексное решение для XR производства.
«Мы рады этому новому партнёрству и той уникальной ценности, которую сможем предложить клиентам, объединив технологии отображения информации от LG с опытом Mo-Sys в области решений для виртуального производства», — сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения по информационным дисплеям компании LG Business Solutions. Господин Пайк также отметил, что компания LG продолжит налаживать сотрудничество с партнёрами, чтобы укрепить свои возможности как поставщика B2B-решений и инновационного опыта.
Майкл Гайслер (Michael Geissler), СЕО Mo-Sys Engineering, прокомментировал: «Мы рады поддержке LG, так как продолжаем внедрять инновации в области технологий виртуального производства нового поколения. Инвестиции компании позволят нам расширить наши исследования и разработки, обеспечить устойчивое развитие и создать более эффективные производственные решения».
LG представит свои решения для виртуального производства на выставке International Broadcasting Convention (IBC) 2024, которая пройдёт в Амстердаме (Нидерланды) с 13 по 16 сентября. Чтобы узнать больше о решениях LG для виртуального производства, посетите сайт LG Digital Connect .
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-rasshiryaet-vozmojnosti-virtualnogo-proizvodstva-video.html isCopied
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