МЕЖДУНАРОДНАЯ CSR КОМАНДА LG ELECTRONICS ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОНГОЛИЮ С ИНИЦИАТИВОЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Продолжая прошлогоднюю инициативу, компания LG Electronics рада объявить о своем возвращении в Монголию с социальным проектом. Основная цель — улучшить условия обучения в школе № 79 "Шархад" в Гачортском районе Улан-Батора. Эта инициатива подчеркивает приверженность компании философии своего бренда – с оптимизмом и решимостью справляться с любыми трудностями.

37 волонтеров из LG Electronics из Кореи, Казахстана, Монголии, а также представители компаний-партнеров LG по розничной торговле в Монголии приняли активное участие в этой инициативе, направленной на улучшение образовательной среды школы. Это и ремонт полов, и улучшение учебных пространств и строительство игровых площадок с зонами отдыха.

В рамках этой инициативы компания LG подарила школе интерактивную цифровую доску LG CreateBoard диагональю 65'', которая позволяет детям легко выражать свои идеи на экране с помощью сенсорных и письменных инструментов, а также сделает уроки более увлекательными благодаря четкому изображению и быстрому подключению к различным системам чтобы легко и быстро делиться информацией. Все это позволит обеспечить местным школьникам более высокое качество образования.

Господин Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), президент LG Electronics Almaty Kazakh-stan, комментируя инициативу, отметил: “Мы в LG Electronics верим в силу инноваций и активного участия. Возвращение в Монголию — это не просто возможность продолжить нашу работу в другом здании школы, а и шанс добиться долгосрочных позитивных изменений. Мы рады внести свой вклад в благополучие и будущее общества”.

Своей работой в Монголии и других странах компания надеется вдохновлять и повышать уровень жизни общества, воплощая философию бренда, основанную на оптимизме и жизнестойкости.