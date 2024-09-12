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МЕЖДУНАРОДНАЯ CSR КОМАНДА LG ELECTRONICS ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОНГОЛИЮ С ИНИЦИАТИВОЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Продолжая прошлогоднюю инициативу, компания LG Electronics рада объявить о своем возвращении в Монголию с социальным проектом. Основная цель — улучшить условия обучения в школе № 79 "Шархад" в Гачортском районе Улан-Батора. Эта инициатива подчеркивает приверженность компании философии своего бренда – с оптимизмом и решимостью справляться с любыми трудностями.
37 волонтеров из LG Electronics из Кореи, Казахстана, Монголии, а также представители компаний-партнеров LG по розничной торговле в Монголии приняли активное участие в этой инициативе, направленной на улучшение образовательной среды школы. Это и ремонт полов, и улучшение учебных пространств и строительство игровых площадок с зонами отдыха.
В рамках этой инициативы компания LG подарила школе интерактивную цифровую доску LG CreateBoard диагональю 65'', которая позволяет детям легко выражать свои идеи на экране с помощью сенсорных и письменных инструментов, а также сделает уроки более увлекательными благодаря четкому изображению и быстрому подключению к различным системам чтобы легко и быстро делиться информацией. Все это позволит обеспечить местным школьникам более высокое качество образования.
Господин Хак-хен Ким (Hak-hyon Kim), президент LG Electronics Almaty Kazakh-stan, комментируя инициативу, отметил: “Мы в LG Electronics верим в силу инноваций и активного участия. Возвращение в Монголию — это не просто возможность продолжить нашу работу в другом здании школы, а и шанс добиться долгосрочных позитивных изменений. Мы рады внести свой вклад в благополучие и будущее общества”.
Своей работой в Монголии и других странах компания надеется вдохновлять и повышать уровень жизни общества, воплощая философию бренда, основанную на оптимизме и жизнестойкости.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/mezhdunarodnaya-csr-komanda-lg-electronics-vozvrashayetsya-v-mongoliu.html isCopied
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