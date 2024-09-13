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LG БЛИСТАЕТ НА IDEA 2024: ДВЕ ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ ЗА ИННОВАЦИОННЫЙ И ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
СЕУЛ, 13 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) укрепила свою репутацию в области дизайна, завоевав 23 награды на Международной премии за выдающиеся достижения в дизайне (IDEA) в этом году. Среди наград – две золотые, одна серебряная и три бронзовые, что подтверждает лидерство LG в инновациях в области дизайна.
Награды этого года особенно примечательны тем, что подчеркивают приверженность LG созданию проектов, которые уделяют внимание социальной ценности и устойчивому развитию наряду с эстетической привлекательностью. Примером такого подхода является LG Comfort Kit, один из победителей в категории «Золото». Этот набор аксессуаров направлен на повышение доступности бытовой техники LG, упрощая ее использование для людей всех возрастов, полов и возможностей.
В Comfort Kit входят семь тщательно разработанных аксессуаров, включая Easy Handle («Удобная ручка»), которая позволяет пользователям с ограниченной силой или ловкостью легко открывать и закрывать дверцы приборов, используя специальную петлю для руки. Easy Ball позволяет управлять регуляторами бытовой техники ладонью, а Easy Hanger упрощает процесс развешивания одежды на движущихся вешалках внутри LG Styler, что особенно удобно для пользователей в инвалидных креслах.
Эти аксессуары легко интегрируются с существующими продуктами LG, просто прикрепляются и снимаются, и имеют закругленные края для обеспечения безопасности. Кроме того, Easy Handle, Easy Ball и Easy Hanger изготовлены из переработанного пластика, что подчеркивает приверженность LG устойчивому развитию и циркулярной экономике.
Вторая золотая награда была присуждена за LG gram Fold* – складной ноутбук, который сочетает в себе ультралегкий дизайн и большой экран серии LG gram с адаптивными складными дисплеями. Благодаря тонкой OLED-технологии это устройство может трансформироваться из 12-дюймового ноутбука в 17-дюймовый планшет с оптимизированным пользовательским интерфейсом для каждого режима.
Например, когда устройство сложено как книга, экран автоматически настраивает соотношение сторон и ориентацию. Пользователи могут рисовать стилусом, разделять экран для многозадачности или активировать виртуальную клавиатуру на нижней части экрана. В качестве альтернативы устройство может функционировать как традиционный ноутбук с беспроводной клавиатурой. Матовая стеклянная поверхность добавляет устройству премиальности, а корпус из магниевого сплава весом всего 1250 граммов обеспечивает прочность и портативность.
Успех LG на IDEA 2024 не ограничился этими золотыми наградами. Портативный проектор LG CineBeam Q получил серебряную награду за свою способность дополнять любое пространство благодаря компактному дизайну и ручке, вращающейся на 360 градусов. Бронзовые награды достались тепловому насосу LG Therma V™ R290 Monobloc, осушителю воздуха LG с двойным инверторным компрессором и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу робота LG CLOi ServeBot, известного как «LG CLOi UX 2.0».
«LG CLOi UX 2.0» оснащен адаптивным дисплеем, который изменяет размер шрифта в зависимости от расстояния пользователя от экрана, а его состояние четко отображается с помощью интуитивно понятных цветов и движений. Ранее в этом году LG CLOi ServeBot также был удостоен высших наград на Red Dot Design Award и Ergonomics Design Award, что еще больше укрепило лидерство LG в области дизайна.
Помимо этих важных наград, LG получила 17 наград финалистов за широкий спектр продуктов, включая мониторы, кондиционеры, стиральные машины, устройства для сушки, увлажнители, колонки, микросветодиодные вывески и программное обеспечение, такое как webOS UX, LG ThinQ UX и Sound UX.
«Мы остаемся приверженными созданию дизайнов, которые не только эстетичны, а также устойчивы и инновационны, что отвечает быстро меняющимся потребностями клиентов», — заявил Хван Сон-гул (Hwang Sung-gul), глава Центра управления дизайном LG Electronics.
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* Продукт был запущен только в Южной Корее.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-blistaet-na-idea-2024.html isCopied
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