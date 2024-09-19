LG СОТРУДНИЧАЕТ С RICOH В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ B2B-КЛИЕНТОВ

СЕУЛ, 19 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компанией Ricoh, мировым лидером в области офисных решений. Документ знаменует сотрудничество в сфере цифровой трансформации в современной бизнес-среде. Обе компании будут совместно заниматься продажами и маркетингом и прилагать совместные усилия для изучения дальнейших возможностей для бизнеса в будущем. Ожидается, что это стратегическое партнерство укрепит позиции LG на мировом рынке B2B.

Компания Ricoh со штаб-квартирой в Токио, Япония, и филиалами примерно в 200 странах мира, помогает своим клиентам по всему миру эффективно организовывать гибридный формат работы. В ее арсенале — широкий спектр решений: от услуг по управлению рабочими местами до автоматизации документооборота и интеллектуальных процессов, а также принтеров и копировальных аппаратов. В рамках нового соглашения Ricoh объединит избранные предложения с премиум-продуктами LG для цифровых дисплеев и другими решениями для B2B. Сочетание продуктов и услуг двух самых уважаемых компаний отрасли обеспечит более высокий уровень обслуживания пользователей и исключительную ценность для клиентов.

Согласно опросу, проведенному ведущей компанией по исследованию рынка Market Research Future, базирующейся в Индии, ожидается, что мировой рынок цифровых решений для рабочих мест вырастет примерно с 33,7 млрд долларов США в 2023 году до 90,5 млрд долларов США к 2030 году, а совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 15 процентов. Компания LG, которая считает сектор B2B ключевым фактором роста бизнеса, намерена расширить свое присутствие в этом секторе и увеличить свои продажи в сфере B2B до 45 процентов от общего объема продаж по всем бизнес-подразделениям к 2030 году. Компания постоянно расширяет свой B2B-портфель и активно исследует новые перспективные направления бизнеса.

«Это глобальное стратегическое партнерство позволяет нам объединить передовые дисплеи LG с коммуникационными сервисами Ricoh, предлагая клиентам улучшенные решения для рабочего пространства», - сказал Такахиро Ириса (Takahiro Irisa), старший корпоративный директор и президент подразделения цифровых услуг Ricoh в Ricoh Company, Ltd.

«Объединение решений Ricoh для рабочих мест с передовыми дисплеями LG обеспечит большую ценность для клиентов и еще больше укрепит репутацию LG как одного из самых надежных поставщиков интегрированных решений на рынке B2B, - сказал Пайк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев LG Business Solutions Company. - LG продолжит развивать стратегические партнерские отношения с инновационными мировыми компаниями для создания индивидуальных решений для современной бизнес-среды».