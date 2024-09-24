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КОМПАНИЯ LG ПРОВОДИТ В СЕУЛЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ ПО ТЕПЛОВЫМ НАСОСАМ С ЦЕЛЬЮ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
СЕУЛ, 24 сентября 2024 года — С 23 по 26 сентября компания LG Electronics (LG) проводит первую в истории встречу «Глобальный Консорциум по тепловым насосам» в Сеуле, Южная Корея. Консорциум, созданный LG в сотрудничестве с международными университетами, число которых постоянно растет, сосредоточен на разработке новых, более эффективных технологий использования тепловых насосов, включая решения, предназначенные для работы в суровых климатических условиях. В мероприятии участвуют сотрудники LG и ученые университетов-участников, которые представляют технологии тепловых насосов и обсуждают отраслевые и научные проекты, реализуемые каждым из региональных кластеров консорциума.
Глобальный Консорциум по тепловым насосам объединяет научно-исследовательские консорциумы по производству тепловых насосов под руководством LG, созданные на Аляске, США (ноябрь 2023 года), а также в Осло, Норвегия, и в Харбине, Китай (июнь и август 2024 года, соответственно). Консорциум также входит южнокорейский кластер, в рамках которого LG сотрудничает с уважаемыми университетами Сеула и Пусана для продвижения инноваций в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
В первый день мероприятия LG представила ключевые технологии и продукты тепловых насосов из своей ведущей линейки высокоэффективных решений для систем кондиционирования воздуха. После этого каждый региональный консорциум представил обновленную информацию о своих конкретных исследовательских задачах и поделился текущим прогрессом в оценке высокопроизводительных технологий тепловых насосов для сложных климатических условий. Первое заседание глобального консорциума также предоставляет участникам ценные возможности для обучения через семинары и дискуссии о последних тенденциях в отрасли и на рынке систем кондиционирования воздуха, а также технологии будущего для решений в области тепловых насосов для конкретных регионов.
Сотрудничая с университетами, известными своими высококлассными исследовательскими программами в области кондиционирования воздуха, компания LG укрепляет свои собственные научно-исследовательские возможности и ускоряет разработку тепловых насосов следующего поколения. Компания ожидает, что новаторская работа, проводимая консорциумом, также поможет усилить ее конкурентоспособность на мировом рынке решений для отопления и охлаждения.
В международном контексте спрос на высокоэффективные тепловые насосы с низким уровнем выбросов углерода быстро растет, в значительной степени из-за глобальных тенденций в области электрификации и обезуглероживания. Укрепляя свой статус технологического лидера и компании с высоким уровнем корпоративной ответственности, LG использует свои передовые технологии в области тепловых насосов для создания решений в сфере отопления и охлаждения, ориентированных на конкретные регионы, для рынков систем кондиционирования воздуха в Северной Америке, Европе и Азии.
На форуме инвесторов в августе LG выделила «B2B-акселерацию» как одну из четырех ключевых стратегий инноваций в бизнес-портфолио. Подразделение HVAC, важная часть разнообразного B2B-портфеля компании, стало лидером на рынке благодаря своим передовым высокоэффективным технологиям, таким как инверторные компрессоры, теплообменники и двигатели на основе искусственного интеллекта.
Компания LG расширяет возможности своего подразделения по кондиционированию воздуха по всему миру, создавая комплексные системы, охватывающие исследования и разработки, продажи, производство и техническое обслуживание. Кроме того, в настоящее время компания управляет пятью исследовательскими лабораториями Air Solution, расположенными в Корее, Северной Америке, Европе и Индии, а также сетью академий по системам кондиционирования воздуха в 43 странах, ежегодно обучающих более 30 000 инженеров.
«Мы стремимся ускорить развитие нашего бизнеса в области систем кондиционирования воздуха, придавая особое значение инновациям в тепловых насосах как краеугольному камню нашего видения, - сказал Джеймс Ли (James Lee), руководитель подразделения Air Solution в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – Благодаря Глобальному Консорциуму по тепловым насосам, мы стремимся стать лидерами в отрасли систем кондиционирования воздуха, предлагая решения для обезуглероживания, соответствующие мировым тенденциям электрификации».
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-provodit-v-seule-globalniy-consorcium-po-teplovim-nasosam.html isCopied
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