LG УСКОРЯЕТ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ 5G

СЕУЛ, 26 сентября 2024 года — LG Electronics (LG) усиливает свое присутствие на рынке частных сетей 5G, которые являются ключевой инфраструктурой для отраслей будущего. Недавно компания достигла важного этапа, став лидером в индустрии частных сетей 5G, получившей «Сертификацию оборудования для внутренних сетей» от Корейской Ассоциации сетевой индустрии за собственное решение для частных сетей 5G.

«Сертификация оборудования для внутренних сетей» присуждается продуктам, разработанным и произведенным в Южной Корее, что является важным критерием для поставок в государственные учреждения. Эта сертификация официально подтверждает, что компания LG успешно внедрила ключевые необходимые технологии для частных сетей 5G.

Частные сети 5G — это специализированные сети, развернутые на конкретных объектах, таких как заводы и здания, и обеспечивающие высокоскоростную передачу данных и исключительную стабильность. Они служат важной основой для таких инноваций, как цифровая трансформация и трансформация с использованием искусственного интеллекта (DX/AX), а также для работы «умных» заводов.

Сертифицированное решение LG для частных сетей 5G использует передовое программное обеспечение для управления сетевыми функциями, которые обычно выполняются с помощью традиционного оборудования 5G, например радиодоступной сети (RAN) и ядра 5G. Этот программно-ориентированный подход позволяет ускорить обработку данных и повысить стабильность сети, а также предоставляет возможность обновления без замены аппаратного обеспечения, что значительно снижает эксплуатационные расходы.

Благодаря своим мощным программным возможностям решение LG предлагает персонализированные частные сети 5G, адаптированные к различным потребностям клиентов и условиям установки. Например, оно может создавать защищенные, изолированные сети для клиентов с высокими требованиями к безопасности или интегрировать внешние облачные сервисы для компаний, которые часто взаимодействуют с внешними партнерами.

Помимо настройки сети, решение LG включает платформу управления устройствами для бесперебойного контроля подключенных устройств. Это касается как продуктов LG, таких как роботы и цифровые дисплеи, так и текущего оборудования клиентов, например камер видеонаблюдения и умных систем безопасности, интегрированных через частные сети 5G.

Получив эту сертификацию на внутреннем рынке, LG намерена активно развивать как корпоративные, так и общественные инициативы по внедрению частных сетей 5G, ориентируясь на такие секторы, как «умные» заводы и другие.

Учитывая огромный потенциал рынка частных сетей 5G, LG выделила значительные ресурсы на развитие технологий в этой отрасли. В арсенале компании около 30 000 патентов в области телекоммуникаций, включая множество патентов, связанных с 5G, наличие которых делает ее одним из ведущих инноваторов в мире. В прошлом году LG официально включила в свой портфель направление «телекоммуникационного бизнеса на базе инфраструктуры», что позволило ей начать полномасштабную коммерциализацию своих решений на базе 5G.

LG также обладает обширным опытом реальных испытаний, проведя тесты своего решения для частных сетей 5G на различных объектах, включая свой завод в Теннесси, умный завод в Чхунбоке, логистический центр в Инчхоне и университетскую больницу в Сеуле.

По прогнозам исследовательской компании MarketsandMarkets, мировой рынок частных сетей 5G будет быстро расти: с приблизительно 2 миллиардов долларов США в 2023 году до порядка 11,8 миллиарда долларов США к 2028 году, с ожидаемым среднегодовым темпом роста, превышающим 40%.

«Мы продолжим предоставлять персонализированные решения для частных сетей 5G клиентам, которым необходимы быстрые и стабильные сети, используя наши выдающиеся технологии 5G и накопленный операционный опыт в различных секторах, таких как заводы, логистические центры и больницы», — заявил Ли Чжун-сон (Lee Jun-sung), вице-президент и руководитель отдела развития бизнеса частных сетей компании LG.