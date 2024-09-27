LG СОВМЕСТНО С RAZER И MEDIATEK ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЮ BLUETOOTH СО СВЕРХНИЗКОЙ ЗАДЕРЖКОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

СЕУЛ, 27 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) в сотрудничестве с Razer и MediaTek представила первый в мире контроллер Bluetooth со сверхнизкой задержкой передачи данных (BT ULL) на саммите LG webOS Summit 2024, который состоялся 27 сентября. Эта передовая технология была продемонстрирована на телевизоре LG webOS smart TV и игровом контроллере Razer Bluetooth, наглядно показав принципиально новую задержку ввода в 1 мс.

На LG webOS Summit 2024, который собрал 300 представителей из 140 компаний-партнеров, включая разработчиков контента, производителей и провайдеров, из 24 стран, LG представила свое стратегическое видение и поделилась планами по развитию экосистемы и расширению платформы искусственного интеллекта (AI) webOS.

Компания Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, разработала первый игровой контроллер с технологией сверхнизкой задержки передачи данных BT ULL. Чтобы продемонстрировать улучшенную производительность, во время мероприятия LG и Razer сравнили игровой контроллер Bluetooth с поддержкой BT ULL со стандартным контроллером. Демонстрация продемонстрировала превосходную скорость отклика, уменьшенную задержку ввода и точность управления технологией BT ULL в различных облачных играх, включая FPS, боевые игры и гонки.

Новейшая технология BT ULL обеспечивает безупречную производительность облачных игр, удовлетворяя потребности конкурентоспособных игроков, которым необходимо мгновенное время отклика для достижения успеха в игре.

В качестве первой в отрасли, компания LG планирует в ближайшем будущем внедрить программу сертификации игровых контроллеров сторонних производителей, что позволит обеспечить их бесперебойную совместимость с технологией BT ULL на телевизорах LG webOS Smart TV. Razer станет первой компанией, получившей сертификат LG.

Между тем, LG и MediaTek, глобальная компания по производству полупроводниковых приборов, совместно разрабатывают технологию BT ULL, которая будет интегрирована в чипсет MediaTek Wi-Fi “MT7921”. Этот чипсет также будет оснащен эффективной и надежной технологией Wi-Fi 6 из серии Filogic от MediaTek.

Эти совместные усилия направлены на то, чтобы владельцы умных телевизоров LG webOS могли сразу же погрузиться в многопользовательские облачные онлайн-игры с уменьшенным временем отклика, обеспечивая беспрецедентный уровень реализма во время игрового процесса.

Выпуск новейших LG OLED-телевизоров и телевизоров LG QNED премиум-класса с частотой обновления 120 Гц и выше запланирован на 2025 год. Эти телевизоры будут выпущены с технологией BT ULL.

“Компания LG стремится постоянно внедрять более продвинутые функции, призванные погрузить геймеров в их любимые игры и разнообразить игровой опыт”, - сказал Бейк Сон-пилл (Baik Seon-pill), руководитель отдела планирования продуктов компании LG Home Entertainment. - По мере развития платформы LG webOS будут совершенствоваться и ее функции, превращая ее в идеальную игровую платформу для геймеров любого уровня”.