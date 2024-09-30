LG ДЕЛИТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ВИДЕНИЕМ И БУДУЩИМИ ИНИЦИАТИВАМИ ПО РАСШИРЕНИЮ ЭКОСИСТЕМЫ «AI WEBOS»

СЕУЛ, 30 сентября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) провела на прошлой неделе саммит webOS Summit 2024 в Инчхоне, Южная Корея, на котором поделилась своим стратегическим видением и будущими инициативами по расширению экосистемы WebOS с искусственным интеллектом и развитию своего платформенного бизнеса. Второй саммит webOS, посвященный теме “Расширение возможностей webOS с помощью искусственного интеллекта” (“Empowering webOS with AI”), собрал около 300 участников, представляющих 140 компаний–партнеров, включая разработчиков контента, производителей и провайдеров, из 24 стран. Это событие также ознаменовало важную веху: десятую годовщину запуска webOS на телевизорах LG smart TV.

Искусственный интеллект webOS (AI webOS) играет ключевую роль в амбициозной трансформации бизнеса LG, превращая ее из производителя бытовой электроники в компанию, разрабатывающую решения для умной жизни (Smart Life Solution Company). Благодаря стратегическим инвестициям в размере более 1 трлн южнокорейских вон (740 млн долларов США) компания LG стремится значительно расширить возможности своей платформы webOS и связанных с ней предприятий.

Чтобы реализовать свое стратегическое видение и ценность своих уникальных предложений, LG постоянно расширяет ассортимент контента и услуг, доступных на AI webOS. Платформа, которая предоставляет уникальный опыт пользователям телевизоров LG в более чем 180 странах, в настоящее время предлагает более 4000 приложений, в том числе для развлечений, домашнего фитнеса, образования и игр.

В этом году LG укрепляет репутацию AI webOS как передовой игровой платформы, добавляя множество новых сервисов и новаторских решений. В настоящее время эта передовая платформа предлагает около 4500 игр в популярных облачных игровых сервисах, таких как GeForce NOW и Amazon Luna. Чтобы сделать игры на телевизорах еще более отзывчивыми, LG объединила усилия с MediaTek и Razer, используя новую технологию Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL), которая позволяет сократить задержку ввода до 1 мс при использовании игрового контроллера Bluetooth. Эта впечатляющая скорость отклика, продемонстрированная на webOS Summit 2024, улучшает возможности облачных игр, предоставляя пользователям более точный контроль и делая игровой процесс более захватывающим.

LG также укрепляет свои конкурентные преимущества в области контента и услуг, активно привлекая к работе лучших специалистов отрасли. Недавно компания провела глобальный хакатон, чтобы открыть для себя новые захватывающие игры и контент на базе искусственного интеллекта, подходящие для AI webOS. LG также сотрудничает в разработке игр с престижными высшими учебными заведениями, такими как Университет Сонгюнкван (Sungkyunkwan University) и Нью-Йоркский университет (New York University).

Кроме того, с внедрением webOS Pay компания LG ускорила и упростила для пользователей процесс покупки контента и услуг в AI webOS. Простой в использовании платежный сервис способствует более удобному и персонализированному совершению покупок на интеллектуальной платформе LG.

За последнее десятилетие компания LG продала 220 миллионов телевизоров с технологией Smart TV и последовательно укрепляла свой бизнес на платформе webOS благодаря лицензионным соглашениям с рядом местных и глобальных компаний. Компания LG впервые представила webOS другим производителям телевизоров в 2021 году, и с тех пор эту универсальную платформу внедрили более 400 брендов. В настоящее время компания готова к дальнейшему расширению экосистемы webOS с помощью множества автомобильных информационно-развлекательных решений на базе webOS, цифровых дисплеев, интеллектуальных мониторов, игровых мониторов и проекторов.

Кроме того, платформа webOS повышает конкурентоспособность LG в рекламном бизнесе. По прогнозам, в 2024 году выручка от рекламы и услуг на webOS превысит 1 трлн южнокорейских вон, что в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Значительный вклад в достижение таких высоких показателей вносит LG Channels, бесплатный потоковый сервис с поддержкой рекламы, который предоставляет более 3800 каналов и теперь доступен в 29 странах. Компания расширила и без того впечатляющее предложение первоклассных возможностей просмотра на своем бесплатном сервисе, запустив LG Channels Showcase и LG 1 – новые каналы, которые могут похвастаться тщательно отобранной подборкой развлекательных программ премиум–класса. Более того, LG повышает удобство работы с пользователями, предлагая рекламные решения на основе искусственного интеллекта, которые делают рекомендации по контенту еще более соответствующими предпочтениям пользователей.

Компания LG, разработавшая технологию «заботливого искусственного интеллекта» (Affectionate Intelligence) для обеспечения большей заботы, чуткости и внимательности, постоянно совершенствует качество обслуживания клиентов. Применение технологии Affectionate Intelligence позволяет пользователям webOS упростить управление техникой, а также получать персонализированный контент и рекомендации по обслуживанию, соответствующие их индивидуальным вкусам и стилю жизни. Благодаря сотрудничеству с инновационными компаниями-партнерами и плавной интеграции новейших технологий LG постоянно совершенствует свою передовую платформу.

Наряду с информативными презентациями и демонстрациями на webOS Summit 2024 была организована зона Experience zone, где участники смогли воочию убедиться в том, как мощные технологии искусственного интеллекта стимулируют инновации в работе с клиентами в webOS. AI Concierge, одна из многих интеллектуальных функций, предлагаемых на платформе LG, использует распознавание голоса, историю поиска и пользовательские данные для предоставления индивидуальных рекомендаций по приложениям и просмотру. Благодаря способности распознавать разные голоса, AI webOS позволяет каждому пользователю LG smart TV перейти прямо к персонализированному домашнему экрану без необходимости вручную выбирать свой профиль.

“Наш бизнес на платформе webOS продолжает развиваться благодаря тесному сотрудничеству с нашими уважаемыми партнерами и постоянному вниманию к удовлетворению разнообразных потребностей наших клиентов”, - сказал Пак Хен-сэй (Park Hyoung-sei), президент компании LG Home Entertainment Company. - Отмечая десятилетие инноваций в webOS и обогащая повседневную жизнь клиентов с помощью AI webOS, LG ускоряет свое превращение в ведущую компанию, занимающуюся разработкой медиа-платформ и развлекательных программ”.