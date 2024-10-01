КОМПАНИЯ LG ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ WEBOS-ХАКАТОНА 2024 ГОДА

СЕУЛ, 1 октября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) объявила победителей хакатона по разработке платформы webOS TV, который состоялся на прошлой неделе в рамках LG webOS Summit. Мероприятие было посвящено решениям на основе искусственного интеллекта и игровым сервисам, а также поиску инновационных идей для расширения игровой категории на платформе Smart TV.

Разработчики со всего мира подавали заявки, чтобы получить возможность презентовать свои идеи приложений и сервисов, которые будут доступны на миллионах телевизоров LG Smart TV на базе webOS. Основной целью мероприятия было разнообразить и улучшить игровой процесс на устройствах LG, работающих на webOS.

В конкурсе приняли участие более 300 заявок из более чем 50 стран. Финалисты представили свои идеи на сцене перед группой руководителей LG и более чем 300 ведущими компаниями на рынке. Три победителя были удостоены уникальной возможности работать с командой LG, чтобы развивать свои идеи и ресурсы для успешного внедрения webOS в бизнес. Они продолжат совместную работу с командой LG, разрабатывая игровые решения для всей семьи, которые будут доступны на телевизорах LG к июню 2025 года. Троим победителям хакатона были вручены денежные призы: главный приз в размере 100 000 долларов США за первое место, 80 000 долларов США за второе и 50 000 долларов США за третье место.

Обладатель главного приза: Квест «Подсолнуха» (The Quest of Sunflower) от Couch play

Эпическая приключенческая игра, основанная на истории, сгенерированной искусственным интеллектом, с потрясающей графикой, иммерсивным звуком и адаптивным игровым процессом, подходящим для всей семьи.

Второе место: «Знаки магии» (Signs of Magic) Лукаса Клингсбо

Действие этой игры разворачивается в магическом мире, где волшебница Элоуэн сражается с вторгшимися существами - Астроменталами. В игру встроены дистанционные датчики LG Magic Remote, которые создают поистине захватывающие ощущения и оживляют действие.

Третье место: Тормдейл: в неизведанное (Thormdeil: Into the Unknown) от TV Games

Первая однопользовательская RPG игра, созданная специально для платформы Smart TV. В этой игре сезонный контент генерируется искусственным интеллектом. Игрокам предстоит исследовать тёмные подземелья, преодолевать трудности выживания и открывать скрытые истины.



“В этом году мы получили множество заявок и регистраций, что говорит о растущем интересе к категориям искусственного интеллекта и игр, – сказал Крис Джо (Chris Jo), старший вице-президент по бизнес-платформе компании LG Home Entertainment. – Мы уже не просто смотрим телевизор. Экосистема разработчиков играет огромную роль в улучшении качества жизни миллионов людей, и LG планирует проводить это мероприятие ежегодно, чтобы стимулировать дальнейшее развитие экосистемы разработчиков приложений webOS”.