Один экран, бесконечные возможности — оформите предзаказ MyView Smart Monitor

Алматы, 30 сентября 2024 года - Компания LG Electronics (LG) представляет в Казахстане линейку Smart мониторов MyView, которые идеально сочетают стильный дизайн с тонким корпусом и впечатляющие технические характеристики. MyView Smart Monitor — это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и универсальность в использовании как для работы, так и для развлечений.

Мониторы MyView работают на базе платформы webOS 23 — инновационной операционной системы LG, разработанной для комфортного взаимодействия с контентом. WebOS может похвастаться высокой скоростью работы, стабильностью и интуитивно понятным интерфейсом. Благодаря регулярным обновлениям обеспечивается защита от потенциальных угроз и уязвимостей. Система универсальна: она объединяет все возможности Smart TV, предлагая доступ к интернету, стриминговым сервисам, приложениям, онлайн-телевидению и браузеру для комфортного просмотра. Кроме того, webOS 23 поддерживает интеграцию с приложением ThinQ, превращая смартфон в пульт дистанционного управления.

Модели MyView 32SR50F-W (Full HD) и MyView 32SR83U-W (4K UHD) оснащены IPS-панелью с высокой точностью передачи цветов, обусловленной расширенным цветовым охватом и широким углом обзора до 178° по вертикали и горизонтали. Модель 32SR83U-W дополнительно поддерживает технологию HDR10 и охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что позволяет добиться ярких и точных цветов, делая её идеальной для просмотра фильмов, редактирования фотографий и игр.

Также предусмотрены разнообразные возможности подключения: поддержка AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth и пульт Magic Remote упрощают взаимодействие с устройством. LG MyView Smart Monitor также предлагает два USB-порта, два HDMI-разъема и порт USB Type-C в модели LG MyView 32SR83U-W.

С 1 октября 2024 года в интернет-магазине LG.kz стартует предзаказ на новые мониторы MyView. Оформляя предзаказ на модель LG MyView 32SR50F-W, вы получите в подарок компьютерную мышь, а при выборе LG MyView 32SR83U-W — комплект из мыши и клавиатуры. Более того, присоединившись к клубу LG, Вы сможете воспользоваться множеством привилегий, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2% и бесплатную доставку всей техники. Выбирайте удобный способ оплаты: картами, через Kaspi QR, Apple Pay или рассрочку на срок до 24 месяцев без переплат. Также предусмотрена возможность наличной оплаты при получении товара .

MyView Smart Monitor. WebOS теперь и на вашем мониторе.

1 - Оплата наличными доступна в городах Алматы, Астана и Шымкент.