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КЫРГЫЗСТАН КАК НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗНАНИЙ И СМЫСЛОВ: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН LG РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
Бишкек, 08-09 октября 2024 года - Компания LG Electronics расширяет географию наставнического марафона «Интеллектуальная лаборатория LG», который в этом году проходит под лозунгом «Жизнь хороша, когда знания вдохновляют». Для проведения лекций были выбраны ведущие центры науки и образования страны —Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова и в Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова.
Важно отметить, что несколько лет в Казахстане реализуется образовательный проект “LG EdTech”, в рамках которого организуются просветительские мероприятия для детей из детских домов и студентов. Руководствуясь ESG-видением Better Life for all («Лучшая жизнь для всех») компания, объединяя фундаментальные знания и экспертизу в области коммуникаций, закладывает основу для следующего поколения успешных специалистов, для которых профессионализм и ответственное отношение к обществу неразрывно связаны. Долгосрочные проекты компании в области корпоративного волонтёрства, такие как «За здоровье матери и ребенка» в Казахстане, позволяющий пройти бесплатное обследование на проверку рака груди, первый из бизнес сообщества партнёрский проект в РФ с Минздравом России и ФМБА России по Программе развития массового добровольного донорства крови, реализующийся более 15 лет, позволили накопить колоссальную экспертизу в сфере добровольчества. Именно поэтому часть лекции посвящена рассказу о важности добрых дел и социальной ответственности компании.
Образовательная программа LG, которая стартовала в 2022 году, стремительно трансформируется в широкомасштабный проект для развития коммуникационных навыков, креативности и умения работы в команде. Это особенно актуально в условиях быстро меняющегося мира и растущих требований к профессиональным умениям молодежи.
В 2024 году на первое место как в коммуникациях, так и в бизнесе выходит актуальность создания сообществ и партнерств. Чем раньше студенты будут интегрированы в практическую работу крупных компаний, тем легче молодым людям будет сделать карьеру. LG всячески способствует гуманитарному общению между образовательными учреждениями и бизнесом, что наглядно демонстрирует студентам как технологии и бизнес-стратегии могут сосуществовать и поддерживать друг друга. Новые горизонты для молодежи позволяют им расширить свои контакты и познакомиться с передовыми практиками.
Интерактивная лекция Татьяны Шахнес, старшего директора по PR/ESG компании LG в России для студентов факультета экономики и бизнеса КГТУ им. И. Раззакова и учащихся факультета коммерции и маркетинга КЭУ имени Мусы Рыскулбекова ознаменовала начало сотрудничества с Кыргызстаном в области развития профессиональных навыков у молодежи. Слушателями просветительских встреч «Вдохновение и оптимизм как залог успешных коммуникаций» стали более 380 учащихся обоих ВУЗов. Лектор рассказала им об актуальных тенденциях в PR-индустрии, акцентируя внимание на эффективных инструментах коммуникаций, важности позитивного мышления и оптимистического подхода к разработке как продукта, так и развития бренда. Отдельно лектор остановилась и на грамотной работе с лидерами мнений (звездами и инфлюенсерами в разных областях). Кроме того, обсуждалась различные аспекты в области корпоративно-социальной ответственности, включая социокультурные проекты, объединяющие высокие технологии и искусство.
Выбор Республики Кыргызстан для проведения лекции закономерен, поскольку на базе кафедры Теплогазоснабжения и вентиляции КГТУ им. И. Раззакова будет создан образовательно-исследовательский центр «Академия ОВиК» («Академия отопления, вентиляции и кондиционирования»). В рамках этой инициативы студенты получат практические навыки работы с оборудованием и программным обеспечением LG, а также уникальную возможность посетить уже реализованные проекты компании. Обучение будет проходить на базе Академии, которая оснащена современными системами HVAC, что позволит учащимся ознакомиться с передовыми технологиями в области климат-контроля и кондиционирования воздуха. В рамках курса они смогут работать с высокотехнологичным оборудованием, что значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
2024 год, объявленный Годом волонтерских движений в странах СНГ, поднимает тему важности добровольчества, осознанности, бережного отношения к людям. Компания LG является первопроходцем в сфере корпоративного волонтерства. За три года наставнического марафона было организовано уже более 200 просветительских мероприятий. Они проведены в рамках глобальной социальной платформы LG «Жизнь хороша» (Life’s Good), которая отражает ДНК бренда — стремление к инновациям, знаниям и оптимистическому подходу к жизни.
Образовательные инициативы в Бишкеке стали не только плодотворным коммуникационным полем, но и источником вдохновения для всех присутствующих. Компания продемонстрировала свое стремление к развитию культуры позитивных взаимодействий и подтвердила, что оптимизм и вдохновение способствуют достижению высоких результатов в области коммуникаций. Компания планирует продолжать реализацию подобных программ, расширяя географию и охват аудитории.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/prosvetitelskii-marafon-lg-v-kyrgyzstane.html isCopied
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