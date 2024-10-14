ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БРЕНДА LG: ИСТОРИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УСПЕХА

СЕУЛ, 14 октября 2024 года — Компания LG Electronics (LG) стала лидером на мировом рынке, сумев достичь впечатляющих результатов благодаря своим инновационным стратегиям.

10 октября компания LG заняла 97-е место в Отчете Best Global Brands 2024, опубликованном международной консалтинговой компанией Interbrand. Стоимость бренда компании оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов США.

Оценка лучших мировых брендов, которую проводит Interbrand, представляет собой комплексный анализ ценности бренда через финансовые показатели, роль и силу бренда. В процессе оценки учитываются такие факторы, как направление деятельности, вовлечённость и актуальность. Interbrand, как пионер в этой области, использует критерии оценки, сертифицированные по стандарту ISO, которые широко признаны в качестве наиболее надёжной методологии в сфере брендинга и маркетинга.

Стоимость бренда LG увеличилась по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о значительных достижениях как в бизнесе, так и в конкурентоспособности компании. В годовом исчислении стоимость бренда выросла на 38,7%. LG также получила высокие оценки в категориях «Роль бренда» и «Сила бренда».

Interbrand объясняет эту высокую оценку ясным видением LG как компании, предлагающей решения для умной жизни, и её устойчивым ростом благодаря использованию новых возможностей. LG также адаптировала свои стратегии, чтобы поддерживать постоянное взаимодействие с клиентами из разных регионов и поколений. Компания использует коммуникационные методы, которые находят отклик у аудитории как онлайн, так и офлайн.

В июле прошлого года компания LG представила свою стратегию развития, направленную на трансформацию в «разработчика решений для умной жизни». Это преобразование должно было улучшить качество обслуживания клиентов в различных сферах: дома, в коммерческих помещениях, в условиях мобильности и в виртуальных мирах. С момента начала преобразований ценность бренда LG стремительно возросла. Если в 2022 году она оценивалась примерно в 3,1 миллиарда долларов, то к 2024 году этот показатель увеличился более чем вдвое и достиг примерно 6,5 миллиарда долларов.

Компания Interbrand также высоко оценила инициативу LG «Переосмысление бренда». Эта инициатива направлена на то, чтобы представить LG как молодой и динамичный бренд, который находит отклик у потребителей разных поколений, живущих в различных регионах.

Чтобы достичь этой цели, компания LG объединила свой бренд под лозунгом «Life's Good». Этот лозунг признан всеми организациями по всему миру и интегрирован во все сферы взаимодействия с брендом.

Кроме того, LG проводит рекламные кампании и специальные мероприятия, чтобы привлечь внимание будущих клиентов, особенно представителей поколения Z, к участию как онлайн, так и офлайн. Глобальная кампания «Оptimism your feed» ставит своей целью распространение позитивных идей с помощью онлайн-алгоритмов. Она способствует улучшению качества жизни и формированию оптимистичного взгляда на мир. За два месяца после запуска на популярных платформах, таких как YouTube и TikTok, эта инициатива собрала более 1,8 миллиарда просмотров.

Переосмысление фирменного стиля и визуального выражения «Life's Good» отражает миссию бренда — помогать каждому наслаждаться драгоценными моментами жизни с помощью продуктов, услуг и коммуникаций компании. В цифровой сфере бренд представлен символом «Face of the Future», который привлекает покупателей дружеской улыбкой и подмигиванием. Это создает ощущение связи с покупателями через различные цифровые каналы выражения.

Кроме того, LG стремится к постоянному взаимодействию с представителями поколения Z, создавая уникальные пространства для общения с клиентами. Эти пространства отражают интересы молодых людей, включая стиль жизни, игры и музыку.

В период с 2005 по 2007 год LG три года подряд попадала в список 100 лучших мировых брендов.

"Мы переживаем трансформацию, превращаясь из ведущего производителя бытовой техники и электроники в компанию, предлагающую решения для умной жизни. В рамках этого процесса мы начали переосмыслять наш бренд, основываясь на нашем давнем обещании "Жизнь хороша", – заявил Уильям Чо (William Cho), генеральный директор LG Electronics. – В этот важный момент трансформации бизнеса мы гордимся тем, что нас признали одним из 100 ведущих мировых брендов. Это признание свидетельствует о нашем значительном присутствии и огромном потенциале для роста".