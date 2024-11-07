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КОМПАНИЯ LG ELECTRONICS И ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ ВЕДУТ МАСШТАБНУЮ БОРЬБУ С ПОДДЕЛЬНЫМИ ТОВАРАМИ В КАЗАХСТАНЕ
АЛМАТЫ, 7 ноября 2024 года — Компания LG Electronics совместно с Департаментом юстиции Алматы провела первую масштабную проверку торговых точек на рынке «Ялян». В том числе были проверены бутики, в которых ранее зафиксировали факты продажи поддельных телевизоров.
По итогам проверки сотрудники Департамента юстиции составили протоколы об административных нарушениях и изъяли множество поддельных телевизоров. Материалы дела будут переданы в суд, недобросовестных продавцов привлекут к административной ответственности, а изъятый товар будет уничтожен. Компания LG Electronics намерена решительно бороться с распространением поддельной продукции.
Так как поддельную продукцию особенно легко приобрести через популярную онлайн-платформу у неофициальных продавцов, LG Electronics совместно с сотрудниками Департамента юстиции намерена регулярно проводить подобные проверки как на рынках, так и в онлайн пространстве для дальнейшего изъятия и уничтожения поддельного и потенциально опасного товара.
LG Electronics напоминает об опасности использования подделок и настоятельно рекомендует приобретать технику LG только в официальном интернет-магазине или у официальных партнеров, указанных на сайте https://www.lg.com/kz/antifake/. Покупка у официальных продавцов обеспечит гарантию на товар, постоянную техническую поддержку и длительный срок службы.
Подделки представляют серьезную угрозу для покупателей – они могут не соответствовать стандартам электрической безопасности, что чревато короткими замыканиями, перегревом и даже возгораниями. Пользователи могут столкнуться с частыми поломками и некорректной работой техники, а гарантийное обслуживание на подделки не распространяется.
«Качество и надежность – наши ключевые приоритеты. Мы стремимся делать жизнь наших клиентов лучше, и именно поэтому постоянно повышаем стандарты производства и контроля. Покупка оригинальной продукции LG – это гарантия долговечности, безопасности и поддержки, что особенно важно учитывая рост числа недобросовестных продавцов на рынке», — подчеркнул Хакхён Ким, Президент LG Electronics Almaty Kazakhstan.
Для проверки подлинности техники компания LG Electronics рекомендует ввести название модели в поисковую строку на сайте https://www.lg.com/kz/, а также ознакомиться с руководством, как отличить оригинальную технику LG от поддельной https://www.lg.com/kz/antifake/.
Для получения консультации свяжитесь с сервисной службой поддержки клиентов по номеру 2255 (звонок бесплатный), или любым удобным способом в разделе контактов на сайте компании https://www.lg.com/kz/support/contact-us/.
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